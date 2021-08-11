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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Хорватия
 
Позже
Словакия

История личных встреч

Хорватия
Словакия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:1
Е2
3:1
Е2
0:4
ТМС
1:1
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перишич Иван 2 0.29
Пашалич Марио 2 0.29
Ливайя Марко 2 0.29
Брекало Йосип 1 0.14
Модрич Лука 1 (1) 0.14
Брозович Марсело 1 0.14
Влашич Никола 1 0.14
Гвардиол Йошко 1 0.14
Оршич Мислав 0 0
Баришич Борна 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкриньяр Милан 2 0.29
Мак Роберт 1 0.14
Шранц Иван 1 0.14
Косцельник Мартин 1 0.14
Боженик Роберт 1 0.14
Стрелец Давид 1 0.14
Губочан Томаш 0 0
Вайсс Владимир 0 0
Грегуш Ян 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 2 0
Ковачич Матео 2 0
Перишич Иван 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Брозович Марсело 1 0
Будимир Анте 1 0
Баришич Борна 1 0
Влашич Никола 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Станишич Йосип 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 1 0
Дюриш Михал 1 0
Пекарик Петер 1 0
Грошовски Патрик 1 0
Шранц Иван 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Громада Якуб 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
6
55%
1
13%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0
Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2 Хорватия - Швеция 2:1 Швейцария - Хорватия 1:2 Франция - Хорватия 4:2
Словакия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1
Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0 Словакия - Ирландия 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Словакия - Чехия 1:3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 7 5 1 1 11 - 1 16
2. РОССИЯ Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. Словения Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
4. Словакия Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
5. Мальта Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
6. Кипр Заявка 7 1 1 5 1 - 11 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Хорватия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Кипр Заявка 4 1 1 2 1 - 5 4
6. Мальта Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Словения Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Словакия Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
5. Мальта Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
6. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2021, осталось 1 день 19 часов 55 минут.



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Прогнозы 50
Хорватия 88% (44)
X 12% (6)
Словакия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Словакия
1.48
4.75
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хорватия - Словакия онлайн




Прогнозы на матч Хорватия - Словакия

Исход игры
Хорватия
88% (44)
Ничья
12% (6)
Словакия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60% (30)
Меньше
40% (20)
Обе команды забьют
Да
66% (33)
Нет
34% (17)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
50% (25)
2:0 Хорватия
18% (9)
1:0 Хорватия
12% (6)
1:1 Ничья
10% (5)
3:0 Хорватия
4% (2)
3:1 Хорватия
4% (2)
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Онлайн трансляции
Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
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