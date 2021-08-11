|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перишич Иван
|2
|0.29
|Пашалич Марио
|2
|0.29
|Ливайя Марко
|2
|0.29
|Брекало Йосип
|1
|0.14
|Модрич Лука
|1 (1)
|0.14
|Брозович Марсело
|1
|0.14
|Влашич Никола
|1
|0.14
|Гвардиол Йошко
|1
|0.14
|Оршич Мислав
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкриньяр Милан
|2
|0.29
|Мак Роберт
|1
|0.14
|Шранц Иван
|1
|0.14
|Косцельник Мартин
|1
|0.14
|Боженик Роберт
|1
|0.14
|Стрелец Давид
|1
|0.14
|Губочан Томаш
|0
|0
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Грегуш Ян
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|1
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Шранц Иван
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 1
|16
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|Словения
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|4.
|Словакия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Мальта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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