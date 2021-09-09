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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Северная Македония
 
Позже
Германия

История личных встреч

Северная Македония
Германия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трайковски Александар 3 0.43
Алиоски Эгзиян 2 (1) 0.29
Велкоски Дарко 2 0.29
Элмас Эльиф 2 0.29
Барди Энис 1 0.14
Адеми Ариян 1 0.14
Несторовски Илья 1 (1) 0.14
Пандев Горан 1 0.14
Николов Бобан 1 0.14
Чурлинов Дарко 1 0.14
Ристовски Стефан 0 0
Ристевски Кирче 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнабри Серж 5 0.71
Вернер Тимо 3 0.43
Сане Лерой 2 0.29
Гюндоган Илкай 2 (1) 0.29
Горецка Леон 1 0.14
Ройс Марко 1 0.14
Хаверц Кай 1 0.14
Мюллер Томас 1 0.14
Хофманн Йонас 1 0.14
Рюдигер Антонио 1 0.14
Адейеми Карим 1 0.14
Киммих Йозуа 0 0
Вирц Флориан 0 0
Мусиала Джамал 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пандев Горан 2 0
Муслиу Визар 2 0
Ристовски Милан 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Спировски Стефан 1 0
Ристовски Стефан 1 0
Велкоски Дарко 1 0
Радески Марьян 1 0
Николов Бобан 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Стояновски Влатко 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Керер Тило 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Госенс Робин 1 0
Сане Лерой 1 0
Хаверц Кай 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
13%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
5
33%
4
21%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0
Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Северная Македония - Косово 2:1 Грузия - Северная Македония 1:1 Северная Македония - Армения 2:1
Германия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2
Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0 Испания - Германия 6:0 Германия - Украина 3:1 Германия - Чехия 1:0 Германия - Швейцария 3:3 Украина - Германия 1:2 Германия - Турция 3:3 Швейцария - Германия 1:1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 7 6 0 1 19 - 3 18
2. Северная Македония Заявка 7 3 3 1 15 - 6 12
3. Армения Заявка 7 3 3 1 8 - 10 12
4. Румыния Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Исландия Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
6. Лихтенштейн Заявка 7 0 1 6 2 - 19 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Румыния Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Северная Македония Заявка 3 1 2 0 5 - 0 5
5. Исландия Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 4 1 2 1 2 - 7 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2021, осталось 1 день 19 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 50
Северная Македония 2% (1)
X 2% (1)
Германия 96% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Германия
14.00
7.10
1.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Северная Македония - Германия онлайн




Прогнозы на матч Северная Македония - Германия

Исход игры
Северная Македония
2% (1)
Ничья
2% (1)
Германия
96% (48)
Тотал 2.5
Больше
75.51% (37)
Меньше
24.49% (12)
Обе команды забьют
Да
40.82% (20)
Нет
59.18% (29)
Популярный счёт
0:3 Германия
26% (13)
0:2 Германия
22% (11)
1:2 Германия
16% (8)
1:3 Германия
16% (8)
0:4 Германия
8% (4)
1:4 Германия
6% (3)
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Онлайн трансляции
Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
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