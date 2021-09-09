|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трайковски Александар
|3
|0.43
|Алиоски Эгзиян
|2 (1)
|0.29
|Велкоски Дарко
|2
|0.29
|Элмас Эльиф
|2
|0.29
|Барди Энис
|1
|0.14
|Адеми Ариян
|1
|0.14
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.14
|Пандев Горан
|1
|0.14
|Николов Бобан
|1
|0.14
|Чурлинов Дарко
|1
|0.14
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Ристевски Кирче
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гнабри Серж
|5
|0.71
|Вернер Тимо
|3
|0.43
|Сане Лерой
|2
|0.29
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.29
|Горецка Леон
|1
|0.14
|Ройс Марко
|1
|0.14
|Хаверц Кай
|1
|0.14
|Мюллер Томас
|1
|0.14
|Хофманн Йонас
|1
|0.14
|Рюдигер Антонио
|1
|0.14
|Адейеми Карим
|1
|0.14
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Вирц Флориан
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пандев Горан
|2
|0
|Муслиу Визар
|2
|0
|Ристовски Милан
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Спировски Стефан
|1
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Радески Марьян
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Стояновски Влатко
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 3
|18
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Армения
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 10
|12
|4.
|Румыния
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Исландия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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