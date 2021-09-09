|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|7 (2)
|1
|Классен Дэви
|4
|0.57
|Де Йонг Люк
|3
|0.43
|Бергёйс Стивен
|2
|0.29
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.29
|Мален Дониэлл
|2
|0.29
|Гакпо Коди
|1
|0.14
|Ван де Бек Донни
|1
|0.14
|Тиль Гус
|1
|0.14
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стич Рис
|2 (1)
|0.29
|Де Барр Тиджей
|1 (1)
|0.14
|Торилья Грэм
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Блинд Дэйли
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муэли Айман
|2
|0
|Голдвин Кайл
|2
|0
|Эннсли Лу
|2
|0
|Де Барр Тиджей
|2
|0
|Стич Рис
|1
|0
|Чиполина Джозеф
|1
|0
|Понс Алан
|1
|0
|Босио Джэймс
|1
|0
|Барнетт Эрин
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
|Ронан Киан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 6
|16
|2.
|Норвегия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Турция
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 14
|12
|4.
|Черногория
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|Латвия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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