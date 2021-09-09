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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Голландия
 
Позже
Гибралтар

История личных встреч

Голландия
Гибралтар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:7

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 7 (2) 1
Классен Дэви 4 0.57
Де Йонг Люк 3 0.43
Бергёйс Стивен 2 0.29
Вейналдум Джорджиньо 2 0.29
Мален Дониэлл 2 0.29
Гакпо Коди 1 0.14
Ван де Бек Донни 1 0.14
Тиль Гус 1 0.14
Вайндал Оуэн 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стич Рис 2 (1) 0.29
Де Барр Тиджей 1 (1) 0.14
Торилья Грэм 0 0

Карточки

Голландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Блинд Дэйли 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Классен Дэви 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муэли Айман 2 0
Голдвин Кайл 2 0
Эннсли Лу 2 0
Де Барр Тиджей 2 0
Стич Рис 1 0
Чиполина Джозеф 1 0
Понс Алан 1 0
Босио Джэймс 1 0
Барнетт Эрин 1 0
Бритто Итан 1 0
Ронан Киан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
33%
76-90

Забито

11
0
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
16
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Забито

23
3
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
1
33%
16-30
5
22%
1
33%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
7
30%
1
33%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Пропущено

6
28
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
1
17%
1
4%
1-15
1
17%
3
11%
16-30
1
17%
6
21%
31-45
1
17%
6
21%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
2
33%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Голландия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1
Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Голландия - Испания 1:1 Италия - Голландия 1:1 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0 Голландия - Мексика 0:1 Голландия - Италия 0:1
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1
Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Гибралтар - Швейцария 1:6 Дания - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Грузия 2:3 Косово - Гибралтар 1:0 Швейцария - Гибралтар 4:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 7 5 1 1 23 - 6 16
2. Норвегия Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Турция Заявка 7 3 3 1 17 - 14 12
4. Черногория Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
5. Латвия Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
6. Гибралтар Заявка 7 0 0 7 3 - 28 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
3. Норвегия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
3. Черногория Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Турция Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Гибралтар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2021, осталось 1 день 19 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 50
Голландия 100% (50)
X 0% (0)
Гибралтар 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Голландия
Ничья
Гибралтар
1.01
41.00
81.00
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Голландия - Гибралтар онлайн




Прогнозы на матч Голландия - Гибралтар

Исход игры
Голландия
100% (50)
Ничья
0% (0)
Гибралтар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (50)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
6% (3)
Нет
94% (47)
Популярный счёт
5:0 Голландия
34% (17)
4:0 Голландия
26% (13)
3:0 Голландия
20% (10)
6:0 Голландия
10% (5)
8:0 Голландия
4% (2)
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Онлайн трансляции
Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
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