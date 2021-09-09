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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Беларусь
 
Позже
Чехия

История личных встреч

Беларусь
Чехия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 3 (2) 0.5
Савицкий Павел 1 0.17
Кендыш Юрий 1 0.17
Седько Павел 1 0.17
Стасевич Игорь 0 0
Кисляк Сергей 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 3 0.5
Барак Антонин 2 0.33
Янкто Якуб 1 0.17
Шик Патрик 1 0.17
Пешек Якуб 1 0.17
Провод Лукас 1 0.17
Дарида Владимир 0 0
Новак Филип 0 0
Кадержабек Павел 0 0
Гложек Адам 0 0

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 2 0
Сигневич Николай 1 0
Лаптев Денис 1 0
Черник Сергей 1 0
Кендыш Юрий 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Бегунов Роман 1 0
Золотов Николай 1 0
Подстрелов Дмитрий 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Georgi Kondratyev 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барак Антонин 2 0
Шик Патрик 0 1
Калаш Томаш 1 0
Янкто Якуб 1 0
Соучек Томаш 1 0
Садилек Михал 1 0
Зима Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
2
18%
2
50%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
12%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0
Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3 Беларусь - Казахстан 2:0 Литва - Беларусь 2:2 Грузия - Беларусь 1:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Беларусь - Албания 0:2 Болгария - Беларусь 0:1 Беларусь - Узбекистан 1:0 Черногория - Беларусь 2:0 Германия - Беларусь 4:0
Чехия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0
Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0 Чехия - Израиль 1:0 Германия - Чехия 1:0 Шотландия - Чехия 1:0 Израиль - Чехия 1:2 Кипр - Чехия 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
3. Чехия Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Эстония Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
5. Беларусь Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстония Заявка 3 1 0 2 6 - 11 3
5. Беларусь Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
3. Чехия Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2021, осталось 1 день 19 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 53
Беларусь 3.8% (2)
X 7.5% (4)
Чехия 88.7% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Чехия
12.00
5.75
1.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беларусь - Чехия онлайн




Прогнозы на матч Беларусь - Чехия

Исход игры
Беларусь
3.8% (2)
Ничья
7.5% (4)
Чехия
88.7% (47)
Тотал 2.5
Больше
60.38% (32)
Меньше
39.62% (21)
Обе команды забьют
Да
64.15% (34)
Нет
35.85% (19)
Популярный счёт
1:2 Чехия
47.2% (25)
0:2 Чехия
18.9% (10)
0:1 Чехия
13.2% (7)
1:1 Ничья
7.5% (4)
1:3 Чехия
5.7% (3)
2:1 Беларусь
3.8% (2)
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Онлайн трансляции
Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
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