|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|3 (2)
|0.5
|Савицкий Павел
|1
|0.17
|Кендыш Юрий
|1
|0.17
|Седько Павел
|1
|0.17
|Стасевич Игорь
|0
|0
|Кисляк Сергей
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|3
|0.5
|Барак Антонин
|2
|0.33
|Янкто Якуб
|1
|0.17
|Шик Патрик
|1
|0.17
|Пешек Якуб
|1
|0.17
|Провод Лукас
|1
|0.17
|Дарида Владимир
|0
|0
|Новак Филип
|0
|0
|Кадержабек Павел
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбонг Макс
|2
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Лаптев Денис
|1
|0
|Черник Сергей
|1
|0
|Кендыш Юрий
|1
|0
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Бегунов Роман
|1
|0
|Золотов Николай
|1
|0
|Подстрелов Дмитрий
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
|Georgi Kondratyev
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барак Антонин
|2
|0
|Шик Патрик
|0
|1
|Калаш Томаш
|1
|0
|Янкто Якуб
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Зима Давид
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|3.
|Чехия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|4.
|Эстония
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Эстония
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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