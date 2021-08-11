|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иличич Йосип
|3
|0.43
|Ловрич Санди
|2 (1)
|0.29
|Стоянович Петар
|1
|0.14
|Шпорар Андраж
|1
|0.14
|Сеско Бенджамин
|1
|0.14
|Зайц Миха
|0
|0
|Балковец Юре
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|3
|0.43
|Фернандес Марио
|2
|0.29
|Смолов Фёдор
|1
|0.14
|Ерохин Александр
|1
|0.14
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.14
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.14
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.14
|Кузяев Далер
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|3
|0
|Иличич Йосип
|2
|0
|Мевля Миха
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|Миранчук Алексей
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 1
|16
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|Словения
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|4.
|Словакия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Мальта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|6.
|Кипр
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Хорватия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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