Португалия 3:0 Катар

81' Наставник сборной Португалии не совсем доволен игрой своей команды. Случаются определенные моменты, которые вовсе не по нутру грозному наставнику.

80' Завершается основное время матча. Есть над чем подумать наставнику сборной Катара, ведь за весь матч у команды, кроме парочки дальних ударов, ничего и не было.

78' Вместо Альмоэза на пле Абдулрисаг появился. Очередная ротация в нашем противостоянии.

77' Мадибо вместо Будиафа на поле появился.

75' Матеуш ушел с поля. Вместо него Фернандеш также на газон вышел. Замен много.

74' Вместо Мариу на поле Моутинью появился в составе португальского коллектива.

73' Аль-Ахрак вместо Аль-Хайдоса на поле в составе сборной Катара появился тем временем.

72' Дальний удар по воротам соперника произвел Абделькарим. Мяч полетел значительно выше цели. Получилось весьма неточно.

70' МОМЕНТ! После прострел с левого фланга мяч в центр переплавлял в ворота Далот, но снова угодил в руки голкиперу!

69' Такое ощущение, что уже просто встречу доигрывают соперники. Темп игры упал совсем. Поистине товарищеская игра.

68' Дальний удар по воротам соперника произвел Далот, но направил он сферу слишком сильно и высоко. Неточно получилось.

67' Очередной корнер заработали футболисты португальской команды. Подача от углового флага, и сфера не долетает до адресата. Выбивают ее защитники.

66' Семеду на сей раз произвел удар по воротам соперника, но сферу чуть правее цели полетела. Опасной была ситуация у рамки противника.

65' 25 минут остается играть соперникам в этой встрече. Сможет ли катарская команда забить в ворота своего соперника хотя бы 1 мяч? Играть, к слову, не так много остается.

63' Палинья вместо Гуэдеша на поле появился в составе сборной Португалии. Очередная ротация в нашем матче.

62' Силва вместо Карвалью выходить на футбольное поле. Обладатель желтой карточки пределы газона покидает.

61' Нельзя сказать, что "дежурит" на половине поля соперника Португалия. Дали пиренейцы своему сопернику возможность немного перевести дух.

60' Силва нанес прицельный удар с линии штрафной, но мяч полетел чуточку правее цели. Попытка отличиться была весьма неплохой.

59' Увязла в некоторой степени игра в центре поля. Португальская команда совсем не форсирует события на футбольном газоне.

57' Очередной угловой разыграли португальцы на половине поля соперника. Последовала подача в центр штрафной, где уверенно сыграл Афиф, выбивший сферу подальше от рамки.

56' Афиф за фол в районе центрального круга был наказан очередным предупреждением.

55' Очередной корнер разыграли португальцы у ворот соперника. Розыгрыш стандартного положения ни к чему интересному не привел.

53' Очередной угловой сейчас подали футболисты португальской команды. Мариу выполнил навесную подачу на дальнюю штангу, где никто до сферы добраться не сумел, несмотря на желание.

52' Как мне кажется, нужно что-то менять в этой встрече игрокам сборной Катара, ведь в этой встрече совсем у гостей ничего не получается.

51' Теперь-то точно все схвачено у португальской команды. Хорошо играли пиренейцы в начале второго тайма, что автоматически вылилось для них во второй забитый мяч.

50' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОНТЕ! 2:0!

Забивает португальская команда второй мяч. Подача с правого фланга в центр штрафной. Леуа пробивает в голкипера, а первым на добивании успевает сыграть Фонте!

48' На правом фланге против Гуэдеша были нарушены правила. Португальская команда готовится разыграть стандартное положение.

47' Семеду вместо Мендеша, а Леау вместо Роналду. Двойную замену в перерыве решили произвести футболисты португальской команды.

46' Второй тайм в Португалии стартовал! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди сборная Португалии за счет гола Роналду.

44' Против Альмоэза были нарушены правила тем временем. Судья зафиксировал фол, остановив эту встречу.

43' Близится первая половина встречи к своему логическому завершению, и уже не так активна Португалия. Видимо, взяли хозяева небольшую паузу в игре.

42' МОМЕНТИЩЕ! Далот! Справа в чужую штрафную он вошел, после чего произвел прицельный выстрел. Катар спас от гола случайный рикошет. Мяч на угловой улетел.

41' Мариу в чужой штрафной оказался. Не стал он катить сферу на Роналду, а отдал правее, где стоял Силва. Эта передача, к сожалению, не прошла.

40' Удар в спину Криштиану сейчас получил, после чего рухнул на газон. Держится за больной участок тела португалец, как бы намекая рефери о том, что ему нужно предпринимать какие-то действия в этой ситуации.

39' Порадовался забитому мячу Криштиану. Все просто здорово сделала его команда во время очередной атаки, но и без везения в этой ситуации не обошлось.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОНАЛДУ! 1:0!

А вот и гол подоспел! И кто забил? Роналду! Снова с правого фланга прошла передача в штрафную. Защитник ошибся с выносом и подарил сферу Роналду. Промахнуться с пяти метров Криштиану уже не имел права!

36' Ох, как жарко сейчас на трибунах. Активно фанаты португальской команды гонят свой коллектив вперед. Стоит отметить, что близки к голу пиренейцы.

35' ОПАСНО! Какой момент не реализовал Криштиану! С правого фланга на него сделал пас Далот. Защитник Катара до сферы не добрался, в то время, как Роналду послал сферу мимо левой стойки!

34' Уже в атаку устремился Ро-Ро. По правому флангу он к воротам португальцев пробежал, но сильно пробросил мяч себе на ход, упустив его за пределы поля.

33' Ро-Ро только встал с газона. Приходит в себя футболист. Серьезный удар в голеностоп ему прилетел, честно говоря.

32' Карвалью сфолил тем временем в районе центрального круга, нанеся травму сопернику. За свои деяния футболист был наказан "горчичником".

31' Около 15 минут остается играть соперникам в первом тайме этого поединка. Будут ли в нашем поединке голы в самое ближайшее время?

30' Гуэдеш проиграл сопернику борьбу плечо в плечо, после чего рухнул на газон. Пенальти за такие эпизоды судьи никогда не ставят.

29' Хассан получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга.

28' Невероятно, откуда такая мотивация у Роналду на подобные игры. Бегает, открывается, постоянно встречается с мячом Криштиану, показывая по-настоящему интересный футбол.

27' ОПАСНО! С правого фланга выполнили португальцы подачу на голову Роналду. Криштиану нанес выстрел по рамке противника, но прямиком в руки сфера киперу прилетела.

26' Карвалью получил удар по ногам от соперника, но перед этим нарушил правила и сам футболист португальской команды. Фол в атаке.

25' МОМЕНТ! Силва ворвался из центра в чужую штрафную, после чего нанес мощный удар по рамке противника. Сфера полетела рядом с левой стойкой. Получилось по-настоящему опасно!

24' В офсайде игроки атаки сборной Катара сейчас оказались. Рефери определил положение "вне игры", остановив игру.

22' Целиком и полностью контролирует ситуацию на футбольном поле сборная Португалии, но пока не может открыть счет в матче. Не хватает везения.

21' Аль-Хаидос попытался зацепить кого-то из португальцев, оттолкнув его в сторону руками. Судья, к слову, чудом не показал провокатору предупреждение.

20' Пока что уверенно со всем угрозами справляется команда гостей. Работы у голкипера катарского коллектива немало, и несколько раз он уже по-настоящему свою команду спасал.

19' Сильный удар по воротам после подачи углового попытался все тот же Гуэдеш нанести, но сфера прямиком в руки голкиперу прилетела.

18' МОМЕНТИЩЕ! Гуэдеш! Вырвался он на свидание с голкипером справа, после чего попытался расстрелять его ворота, но снова свой коллектив спасает Саад, переводя мяч на угловой!

17' Кто-то из игроков португальской команды получил повреждение. Кажется, на газоне Матеус. За спину он держится, но на ноги поднимается.

15' В итоге после подачи углового Роналду головой пробивал по рамке соперника, но прямо в руки голкиперу катарского коллектива сфера прилетела.

14' Пока не может придти в себя вратарь сборной Португалии, который от медицинской бригады получает помощь. Португалия же готовится разыграть угловой удар.

13' МОМЕНТИЩЕ! Андре Силва получил мяч в чужой штрафной, после чего из убойной позиции расстреливал ворота Саада, но попал в голову киперу. Мяч улетел на угловой.

12' Не возникает у меня ощущения, что прямо сейчас Португалия может выйти впереди. Вдали от ворот соперника играют пиренейцы. Катарцы в первом тайме пока не выходили на чужую половину поля.

11' Жоау Мариу в центре поля сыграл в отборе, после чего попытался выкатить снаряд на одного из партнеров, но в центре Андре Силва проиграл борьбу за позицию защитнику.

10' 10 минут футбола на одном дыхании. Сборная Португалии пока что уверенно смотрится на фоне своего противника, который все игровое время проводит в оборонительных порядках.

9' Роналду из центра выкатил мяч в штрафную на Андре Силву, который вырывался на свидание с кипером и пытался прокинуть сферу мимо вратаря, но получил тычок со стороны защитника. Странно, что судья в этой ситуации не назначил пенальти.

7' В "стенку" в итоге выстрелил Криштиану. Долго к мячу примерялся звездный португалец, пока не попал в одного из футболистов, стоящих в своего рода защитном построении.

6' Не спешит никуда Португалия. Контролируют хозяева мяч на половине поля соперника. Матеус получает удар по ногам в 25-ти метрах от ворот. Это точка для Роналду.

5' 5 минут отыграли соперники на поле, пока без опасных моментов, однако несколько подходов к воротам катарцев от Португалии мы уже можем вспомнить.

4' Роналду на левом фланге получил мяч, после чего пяткой отправлял его на ход Мариу. Прострел Жоао в центр штрафной оказался безадресным. Соперники перехватили снаряд.

3' Футболисты сборной Португалии сегодня вышли в красно-зеленых цветах, в то время, как игроки сборной Катара предстали во всем белом. Ворота сборной Португалии будут справа по ТВ-картинке, а рамка Катара - слева.

2' Роналду сегодня на поле, и на это всегда интересно посмотреть. В прекрасной форме пребывает Криштиану, являясь главной угрозой для своего соперника.

1' Стартовала встреча в Португалии! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

До матча

— Итак, друзья, начало встречи в Португалии перенесено на 22:15 по московскому времени.

— Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу футболисты сборных Португалии и Катара. Встреча состоится в Фару, на стадионе «Алгавре».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!