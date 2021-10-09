  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион: Зрители: 19129
Швейцария
2:0
Конец матча
Северная Ирландия

Швейцария 4-2-3-1

Северная Ирландия 4-5-1

Ход матча
23'
 
Льюис Джамал
37'
 
Льюис Джамал
45'
Цубер Стивен
(Эмболо Брель)
1:0
53'
Шёр Фабиан
Аканджи Мануэль
 
62'
 
Мадженнис Джош
Вашингтон Конор
80'
 
Фергюсон Шейн
Браун Киарон
80'
 
Джонс Джордан
Томпсон Джордан
81'
Видмер Сильван
Мбабу Кевин
 
81'
Фасснахт Кристиан
Штеффен Ренато
 
86'
 
Брэдли Конор
Даллас Стюарт
88'
 
Брэдли Конор
90'
 
Мадженнис Джош
90'
Фасснахт Кристиан
(Эмболо Брель)
2:0
90'
Шакири Джердан
 
90'
Закария Денис
 
90'
Соу Джибриль
Эмболо Брель
 
90'
Иттен Седрик
 
Статистика матча
  • 18 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 72 Владение мячом, % 28

История личных встреч

Швейцария
Северная Ирландия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:0
ОМЧ2Е
0:0
ОМЧ2Е
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 2 0.4
Эмболо Брель 1 0.2
Шакири Джердан 1 0.2
Сеферович Харис 1 0.2
Фасснахт Кристиан 1 0.2
Родригес Рикардо 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вашингтон Конор 1 (1) 0.2
Лэйвери Шейн 1 0.2
Баллард Дэниэл 1 0.2
Макнейр Пэдди 1 (1) 0.2
Томпсон Джордан 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 2 0
Закария Денис 2 0
Эльведи Нико 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Соу Джибриль 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льюис Джамал 2 1
Сэвилл Джордж 2 0
Макнейр Пэдди 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Мадженнис Джош 1 0
Вашингтон Конор 1 0
Смит Майкл 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Браун Киарон 1 0
Брэдли Конор 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
3
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1
Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2 Швейцария - Литва 1:0 Болгария - Швейцария 1:3 Швейцария - Испания 1:1 Бельгия - Швейцария 2:1 Германия - Швейцария 3:3 Испания - Швейцария 1:0 Швейцария - Хорватия 1:2 Швейцария - Германия 1:1 Украина - Швейцария 2:1
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0
Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Австрия 0:1 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Германия - Северная Ирландия 6:1 Северная Ирландия - Голландия 0:0 Чехия - Северная Ирландия 2:3 Голландия - Северная Ирландия 3:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Швейцария Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
3. Северная Ирландия Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Болгария Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
5. Литва Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Швейцария Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Литва Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Болгария Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
5. Северная Ирландия Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Швейцария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Северная Ирландия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Болгария Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
5. Литва Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Эмболо Брель уходит с поля. Иттен Седрик выходит вместо него
  • 92'
    Шакири Джердан уходит с поля. Соу Джибриль выходит вместо него
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    90'
    Закария Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Мадженнис Джош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Брэдли Конор получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Даллас Стюарт уходит с поля. Брэдли Конор выходит вместо него
  • 81'
    Штеффен Ренато уходит с поля. Фасснахт Кристиан выходит вместо него
  • 81'
    Мбабу Кевин уходит с поля. Видмер Сильван выходит вместо него
  • 80'
    Джордан Томпсон уходит с поля. Джонс Джордан выходит вместо него
  • 80'
    Браун Киарон уходит с поля. Фергюсон Шейн выходит вместо него
  • 62'
    Вашингтон Конор уходит с поля. Мадженнис Джош выходит вместо него
  • 53'
    Аканджи Мануэль уходит с поля. Шёр Фабиан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Цубер Стивен бьет в цель!
  • 37'
    Льюис Джамал получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    23'
    Льюис Джамал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Закария Денис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Швейцария 98.6% (138)
X 1.4% (2)
Северная Ирландия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Швейцария 2:0 Северная Ирландия онлайн




Прогнозы на матч Швейцария 2:0 Северная Ирландия

Исход игры
Швейцария
98.6% (138)
Ничья
1.4% (2)
Северная Ирландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.76% (50)
Меньше
63.24% (86)
Обе команды забьют
Да
37.5% (51)
Нет
62.5% (85)
Популярный счёт
2:0 Швейцария
40% (56)
2:1 Швейцария
25% (35)
1:0 Швейцария
20.7% (29)
3:1 Швейцария
8.6% (12)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы


Онлайн трансляции
Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный