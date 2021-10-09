|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|2
|0.4
|Эмболо Брель
|1
|0.2
|Шакири Джердан
|1
|0.2
|Сеферович Харис
|1
|0.2
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.2
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вашингтон Конор
|1 (1)
|0.2
|Лэйвери Шейн
|1
|0.2
|Баллард Дэниэл
|1
|0.2
|Макнейр Пэдди
|1 (1)
|0.2
|Томпсон Джордан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Закария Денис
|2
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льюис Джамал
|2
|1
|Сэвилл Джордж
|2
|0
|Макнейр Пэдди
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Мадженнис Джош
|1
|0
|Вашингтон Конор
|1
|0
|Смит Майкл
|1
|0
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|2.
|Швейцария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Болгария
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|5.
|Литва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Швейцария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Литва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Болгария
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|5.
|Северная Ирландия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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