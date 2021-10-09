|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салаи Адам
|2 (2)
|0.29
|Шаллаи Роланд
|2
|0.29
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.14
|Фиоло Оттила
|1
|0.14
|Ботка Эндре
|1
|0.14
|Орбан Вилли
|1
|0.14
|Салай Адам
|1
|0.14
|Него Лоик
|1
|0.14
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.14
|Газдаг Даниэль
|1
|0.14
|Лонг Адам II
|0
|0
|Шен Саболч
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броя Армандо
|3
|0.43
|Узуни Мюрто
|2
|0.29
|Манай Рей
|2
|0.29
|Леняни Эрмир
|1
|0.14
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.14
|Чикалеши Сокол
|1
|0.14
|Ляци Казим
|1
|0.14
|Роши Одисе
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фиоло Оттила
|1
|1
|Орбан Вилли
|2
|0
|Ботка Эндре
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Чери Тамаш
|1
|0
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Лонг Адам II
|1
|0
|Хандья Силвестер
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|5
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Баре Кейди
|2
|0
|Абраши Амир
|1
|0
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|Роши Одисе
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Траши Лоренц
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 2
|19
|2.
|Албания
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|3.
|Польша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|24 - 8
|14
|4.
|Венгрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|5.
|Андорра
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 19
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|2.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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