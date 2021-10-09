|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Клеминт
|1
|0.14
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0.14
|Наттестад Сонни
|1
|0.14
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.14
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ханссон Халлюр
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.43
|Калайджич Саша
|3
|0.43
|Арнаутович Марко
|2
|0.29
|Драгович Александр
|1
|0.14
|Забитцер Марсель
|1
|0.14
|Лаймер Конрад
|1
|0.14
|Алаба Давид
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Гриллич Флориан
|0
|0
|Кара Эркан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Феро Одмар
|1
|0
|Гестсон Тейтур
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|Ролантссон Гилли
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|Бахманн Даниэль
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 0
|21
|2.
|Шотландия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Израиль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 14
|10
|4.
|Австрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 0
|9
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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