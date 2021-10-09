|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|6
|0.86
|Букса Адам
|5
|0.71
|Свидерски Кароль
|3
|0.43
|Линетти Кароль
|2
|0.29
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.29
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.14
|Шимански Дамиан
|1
|0.14
|Юзвяк Камиль
|1
|0.14
|Кедзёра Томаш
|1
|0.14
|Модер Якуб
|1
|0.14
|Хелик Михал
|0
|0
|Гросицки Камил
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Глик Камил
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Милик Аркадиуш
|0
|0
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Гумни Роберт
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Залевский Никола
|0
|0
|Плахета Пшемыслав
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанни Никола
|1
|0.14
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Хелик Михал
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистини Мануэль
|2
|0
|Лунадей Лоренцо
|2
|0
|Муларони Марчелло
|2
|0
|Симончини Давиде
|1
|0
|Голинуччи Алессандро
|1
|0
|Хирш Адольфо
|1
|0
|Томассини Фабио
|1
|0
|Нанни Никола
|1
|0
|Росси Данте
|1
|0
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|Томассини Давид
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 2
|19
|2.
|Албания
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|3.
|Польша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|24 - 8
|14
|4.
|Венгрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|5.
|Андорра
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 19
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|2.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Венгрия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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