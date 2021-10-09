92' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Пёнтек Кшиштоф бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

90' Плохо сыграл Симончини Давиде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Модер Якуб из команды Польша делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

89' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Бернарди Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Симончини Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Голинуччи Алессандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Г О О О О Л - Букса Адам забивает с левой ноги!

84' Бернарди Марко пробует нанести удар издали, но Радослав Маецкий держит все под контролем

84' Вратарь парирует удар, который нанес Модер Якуб , и мяч снова в игре

84' Отличные скиллы показывает Модер Якуб , обводя своих соперников

83' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Сан-Марино

82' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Букса Адам из команды Польша сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Filippo Fabbri выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Сан-Марино

80' Линетти Кароль не смог попасть в створ ударом издали

79' Козловски Кацпер из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Filippo Fabbri выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Ох, нехорошо это выглядит. Томассини Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Томассини Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Грандони Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Отличные скиллы показывает Пёнтек Кшиштоф , обводя своих соперников

63' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хорошую попытку сделал Кедзёра Томаш . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Плахета Пшемыслав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Линетти Кароль из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Filippo Fabbri предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

52' Палацци Мирко получил травму и заменен. Filippo Fabbri выходит на поле.

52' Палацци Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Г О О О О Л - Кедзёра Томаш первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

50' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хелик Михал нанес удар в каркас ворот!

49' Левандовски Роберт пробил со штрафного прямо в стенку

48' Козловски Кацпер из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Второй тайм начался

Первый тайм

49' Команда Сан-Марино почти не владела мячом в первой половине.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Свидерски Кароль нанес удар головой, но Элиа Бенедеттини спокойно отбил мяч.

47' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Отличные скиллы показывает Козловски Кацпер , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Линетти Кароль из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Плахета Пшемыслав из команды Польша делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

44' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Палацци Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Сан-Марино

41' Вратарь парирует удар, который нанес Левандовски Роберт , и мяч снова в игре

41' Отличные скиллы показывает Левандовски Роберт , обводя своих соперников

39' Удар от ворот произведет Сан-Марино

39' Левандовски Роберт из команды Польша наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Сан-Марино

35' Свидерски Кароль из команды Польша сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Плохо сыграл Симончини Давиде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Голинуччи Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Симончини Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Витайоли Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Козловски Кацпер имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

32' Линетти Кароль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Бенедеттини Элиа взял и забрал мяч на выходе

31' Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Ох, нехорошо это выглядит. Свидерски Кароль получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Польша идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Польша нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

29' Свидерски Кароль из команды Польша делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

26' Палацци Мирко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Витайоли Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Витайоли Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Свидерски Кароль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

23' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

21' Сан-Марино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Г О О О О Л - Бролли Кристиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

18' Сан-Марино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Сан-Марино

18' О, нет. Из многообещающей позиции Франковски Пшемыслав из команды Польша наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

18' Франковски Пшемыслав имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

17' Польша идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Симончини Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Отличный пас сделал Плахета Пшемыслав из команды Польша . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

14' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Польша будет все-таки засчитан.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Левандовски Роберт имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

9' Удар от ворот произведет Сан-Марино

8' Палацци Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хорошую попытку сделал Плахета Пшемыслав . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Клих Матеуш из команды Польша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Бролли Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ченсони Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сан-Марино начинает с центра поля

— Судья начинает матч

До матча

— Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!