87' Дрос в центральном круге сбил Кристенсена и получил жёлтую карточку.

86' Жардан справа исполнил неудачную подачу. Мяч улетел за ворота.

84' Йенсен на чужой половине поля нарушил правила.

83' Пока ни одного удара хозяева не нанесли в сторону чужих ворот. Встреча подходит к завершению.

82' Корнелиус справа сместился в центр, где его удар по воротам заблокировал Посмак.

80' Замена в составе сборной Молдовы: вместо Йона Николаеску на поле вышел Артём Пунтус.

79' Замена в составе сборной Молдовы: вместо Артура Ионице на поле вышел Корнелиу Котогой.

78' Потырнике перед штрафной площади сбил Меле и получил жёлтую карточку.

77' Замена в составе сборной Дании: вместо Юссуфа Поульсена на поле вышел Андреас Корнелиус.

76' Вестергор у центрального круга сбил Раца.

74' Йенсен от углового флага низом покатил мяч на Норгора, чей удар Аврам парировал.

73' Меле сместился в центр и выдал пас направо на Поульсена, который с десяти метров не попал в ближний угол.

72' Ещё одну подачу от углового флага исполнил Йенсен. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.

71' Йенсен от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Андерсен не смог добраться до мяча.

70' Йенсен по центру сделал пас в штрафную площадь на Дольберга, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Посмак.

68' Спатару в центре поля ударил по ногам Поульсена.

67' Замена в составе сборной Дании: вместо Пьер-Эмиля Хёйбьерга на поле вышел Йоаким Андерсен.

66' Ионице потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.

65' У Кристенсена не получился точный заброс вперёд на Поульсена. Мяч прилетел в руки Авраму.

64' Замена в составе сборной Молдовы: вместо Раду Гынсаря на поле вышел Кристиан Дрос.

63' Замена в составе сборной Молдовы: вместо Мариуса Йосипоя на поле вышел Дану Спатару.

62' Датчане спокойно контролируют мяч на чужой половине поля.

60' Йенсен от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч оказался у Дамсгора, чей удар с линии штрафной площади заблокирован.

59' Прострел Хёйбьерга справа к воротам заблокировал Армаш.

58' Замена в составе сборной Дании: вместо Томаса Делани на поле вышел Матиас Йенсен.

57' Армаш в центре поля подтолкнул Поульсена в спину.

56' Марандич слева навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

54' Раца исполнил перевод направо на Жардана, который неудачно сыграл при приёме мяча.

53' Норгор слева прострелил на Дольберга, но на выходе на перехвате сыграл Аврам.

52' Васс со штрафного пробил выше ворот.

51' Армаш сбил Поульсена на подходе к штрафной площади. Двадцать восемь метров до ворот.

50' Васс справа покатил мяч к воротам, где у Дамсгора не получился прострел в центр.

49' Поульсен с двадцати метров пробил выше и намного левее ворот.

48' В составе сборной Дании в перерыве также произошли замены: вместо Сков Андреаса Ольсена и Симона Кьяера на поле вышли Каспер Дольберг и Янник Вестергор.

47' В перерыве в составе сборной Молдовы произошла замена: вместо Михаила Гечева на поле вышел Максим Потырнике.

46' Второй тайм в Кишинёве!

Первый тайм

— Перерыв! Молдова - Дания - 0:4.

45' 1 минуту добавил Пиньейру в первом тайме.

44' ГОЛ.

0:4.

МЕЛЕ. Поульсен по центру выскочил один на один с голкипером, но его удар ногой отразил Аврам. Мяч отскочил налево к Меле, который аккуратно послал сферу в сетку.

44' Марандич на фланге ударил по ноге Ольсена.

43' Николаеску в центральном круге не по правилам сыграл против Васса.

42' У Дамсгора не прошёл заброс направо к воротам на Ольсена.

40' ГОЛ.

0:3.

НОРГОР. Ольсен от углового флага закрутил мяч к дальней штанге, где Норгор ногой переправил мяч в сетку.

40' А вот в эпизоде со штрафным Армаш получил травму, врезавшись головой в штангу.

39' Ольсен слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Кристенсен не попал ногой по мячу.

38' Раца у угла штрафной площади сзади ударил по ногам Дамсгора.

37' Васс от углового флага навесил к ближней штанге низко. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

36' Норгор в центре поля локтем ударил в лицо Гынсаря.

34' ГОЛ.

0:2.

КЬЯЕР. Кьяер мощнейшим ударом от перекладины послал мяч в ворота.

33' Пенальти. При простреле Ольсена справа рукой сыграл Марандич.

32' Поульсен в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Посмака.

31' 0-6 удары по воротам за полчаса, из них в створ: 0-3. Хозяевам нужно прибавлять в активности впереди.

30' Дамсгор справа прострелил к воротам, где мяч на траве забрал в руки Аврам.

29' У Васса подача справа на дальнюю штангу получилась слишком сильной и высокой.

28' Гости разыграли угловой удар. Пас низом Хёйбьерга в штрафную площадь не прошёл.

27' Ольсен справа выкатил мяч в центр на Поульсена, удар которого с четырнадцати метров парировал Аврам.

26' Васс у чужой штрафной площади зацепил ногу Гечева.

25' Васс исполнил подачу от углового флага. Молдаване выбили мяч из штрафной площади.

23' ГОЛ.

0:1.

ОЛЬСЕН. Ольсен справа прострелил на Норгора, чей удар Аврам отбил в штангу. После отскока от Поульсена мяч снова оказался у Ольсена справа, который с острого угла поразил воротам.

23' Меле слева не смог доставить мяч на партнёров в штрафную площадь.

22' Дамсгор со штрафного пробил в стенку.

21' Марандич перед штрафной площадью наступил на ногу Ольсену и получил жёлтую карточку. Восемнадцать метров до ворот.

20' Норгор в центре поля сбил Жардана.

18' Гечев перехватил передачу Хёйбьерга по левому флангу на меле.

17' Поульсен оказался в офсайде.

16' Хёйбьерг с двадцати шести метров низом пробил на несколько метров левее ворот.

15' Продолжается игра без ударов в сторону ворот. Все слишком увлечены построением комбинаций.

14' У Гынсаря не прошла передача в штрафную площадь на Николаеску.

13' Дамсгор сделал пас направо к воротам, но партнёры не откликнулись.

12' Гынсарь на чужой половине поля сбил Меле.

11' Васс справа сделал заброс к воротам. Посмак выбил мяч головой из штрафной площади.

10' Раца в центре поля сбил Ольсена.

9' Прострел Ольсена справа к воротам не дошёл до Поульсена.

8' Датчане активнее начали встречу, проводя на чужой половине поля много времени. А вот ударов пока нет вовсе.

7' Дамсгор на чужой половине поля нарушил правила в борьбе с Гечевым.

6' Раца от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где молдаванам не удалось выиграть борьбу вверху.

5' Гечев прошёл вперёд по правому флангу и заработал первый угловой удар в матче.

4' Васс на правом фланге забежал в офсайд.

3' Делани исполнил перевод направо на Ольсена, у которого подача с фланга получилась слишком высокой.

2' Сборная Молдовы играет в синей форме, сборная Дании - в красно-белой.

1' Стартовал матч на "Зимбру"!

До матча

— Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча седьмого тура группы F европейского отборочного турнира чемпионата мира, в котором сыграют сборные Молдовы и Дании. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.