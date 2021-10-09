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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Молдова
0:4
Конец матча
Дания

Молдова 4-1-4-1

Дания 4-3-3

История личных встреч

Молдова
Дания

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
8:0

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милинчану Николай 1 0.14
Карп Кэтэлин 1 0.14
Николаеску Йон 1 0.14
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Сков Андреас 4 0.57
Меле Йоаким 3 0.43
Дамсгор Миккель 2 0.29
Винд Жонас 2 0.29
Кьяер Симон 2 (1) 0.29
Дольберг Каспер 2 (1) 0.29
Васс Даниэль 1 0.14
Делани Томас 1 0.14
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.14
Брайтвайт Мартин 1 0.14
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.14
Поульсен Юссуф 1 0.14
Йенсен Матиас 1 0.14
Норгор Кристиан 1 0.14
Корнелиус Андреас 1 0.14
Сков Роберт 1 0.14
Ингвартсен Маркус 1 0.14
Бойлесен Николай 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армаш Игорь 2 0
Ионице Артур 2 0
Раца Вадим 2 0
Карп Кэтэлин 2 0
Рябчук Олег 2 0
Николаеску Йон 0 1
Потырнике Максим 1 0
Кожокарь Андрей 1 0
Посмак Вячеслав 1 0
Дрос Кристиан 1 0
Белоусов Александр 1 0
Марандич Денис 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмейхель Каспер 1 0
Брайтвайт Мартин 1 0
Норгор Кристиан 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Винд Жонас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
50%
1
9%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

11
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

1
15
0 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
20%
76-90

Пропущено

11
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

3
26
2 В 1-м тайме 15
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
1
33%
3
12%
1-15
1
33%
5
19%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
33%
4
15%
76-90

Пропущено

22
0
12 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 0
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
7
32%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0
Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Молдова 1:0 Молдова - Исландия 1:2 Франция - Молдова 2:1 Молдова - Албания 0:4
Дания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1
Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0 Израиль - Дания 0:2 Бельгия - Дания 4:2 Дания - Исландия 2:1 Дания - Швеция 2:0 Англия - Дания 0:1 Исландия - Дания 0:3 Дания - Фарерские острова 4:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 7 7 0 0 26 - 0 21
2. Шотландия Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Израиль Заявка 7 3 1 3 16 - 14 10
4. Австрия Заявка 7 3 1 3 11 - 13 10
5. Фарерские острова Заявка 7 1 1 5 4 - 16 4
6. Молдова Заявка 7 0 1 6 3 - 22 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Дания Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
6. Молдова Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Австрия Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
3. Израиль Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
4. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
Новости матча
  • После матча
  • Молдова - Дания - 0:4. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Фол, нарушение
    90'
    Йенсен в центре поля подтолкнул в спину Спатару.
  • 90'
    Йенсен слева со штрафного навесил на Вестергора, который головой пробил в руки Авраму.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавил Пиньейру во втором тайме.
  • 90'
    Хозяева активнее заиграли в концовке встречи. Первого удара по воротам пока нет.
  • 88'
    Пунтус справа прострелил к воротам, где на перехвате сыграл Шмейхель.
  • Желтая карточка
    87'
    Дрос в центральном круге сбил Кристенсена и получил жёлтую карточку.
  • 86'
    Жардан справа исполнил неудачную подачу. Мяч улетел за ворота.
  • Фол, нарушение
    84'
    Йенсен на чужой половине поля нарушил правила.
  • 83'
    Пока ни одного удара хозяева не нанесли в сторону чужих ворот. Встреча подходит к завершению.
  • 82'
    Корнелиус справа сместился в центр, где его удар по воротам заблокировал Посмак.
  • Замена
    80'
    Замена в составе сборной Молдовы: вместо Йона Николаеску на поле вышел Артём Пунтус.
  • Замена
    79'
    Замена в составе сборной Молдовы: вместо Артура Ионице на поле вышел Корнелиу Котогой.
  • Желтая карточка
    78'
    Потырнике перед штрафной площади сбил Меле и получил жёлтую карточку.
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  • Замена
    77'
    Замена в составе сборной Дании: вместо Юссуфа Поульсена на поле вышел Андреас Корнелиус.
  • 76'
    Вестергор у центрального круга сбил Раца.
  • Угловой
    74'
    Йенсен от углового флага низом покатил мяч на Норгора, чей удар Аврам парировал.
  • 73'
    Меле сместился в центр и выдал пас направо на Поульсена, который с десяти метров не попал в ближний угол.
  • Угловой
    72'
    Ещё одну подачу от углового флага исполнил Йенсен. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.
  • Угловой
    71'
    Йенсен от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Андерсен не смог добраться до мяча.
  • 70'
    Йенсен по центру сделал пас в штрафную площадь на Дольберга, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Посмак.
  • Фол, нарушение
    68'
    Спатару в центре поля ударил по ногам Поульсена.
  • Замена
    67'
    Замена в составе сборной Дании: вместо Пьер-Эмиля Хёйбьерга на поле вышел Йоаким Андерсен.
  • Травма, повреждение
    66'
    Ионице потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  •
  • 65'
    У Кристенсена не получился точный заброс вперёд на Поульсена. Мяч прилетел в руки Авраму.
  • Замена
    64'
    Замена в составе сборной Молдовы: вместо Раду Гынсаря на поле вышел Кристиан Дрос.
  • Замена
    63'
    Замена в составе сборной Молдовы: вместо Мариуса Йосипоя на поле вышел Дану Спатару.
  • 62'
    Датчане спокойно контролируют мяч на чужой половине поля.
  • Угловой
    60'
    Йенсен от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч оказался у Дамсгора, чей удар с линии штрафной площади заблокирован.
  • 59'
    Прострел Хёйбьерга справа к воротам заблокировал Армаш.
  • Замена
    58'
    Замена в составе сборной Дании: вместо Томаса Делани на поле вышел Матиас Йенсен.
  • Фол, нарушение
    57'
    Армаш в центре поля подтолкнул Поульсена в спину.
  • 56'
    Марандич слева навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • 54'
    Раца исполнил перевод направо на Жардана, который неудачно сыграл при приёме мяча.
  • 53'
    Норгор слева прострелил на Дольберга, но на выходе на перехвате сыграл Аврам.
  • 52'
    Васс со штрафного пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    51'
    Армаш сбил Поульсена на подходе к штрафной площади. Двадцать восемь метров до ворот.
  • 50'
    Васс справа покатил мяч к воротам, где у Дамсгора не получился прострел в центр.
  • 49'
    Поульсен с двадцати метров пробил выше и намного левее ворот.
  • Замена
    48'
    В составе сборной Дании в перерыве также произошли замены: вместо Сков Андреаса Ольсена и Симона Кьяера на поле вышли Каспер Дольберг и Янник Вестергор.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе сборной Молдовы произошла замена: вместо Михаила Гечева на поле вышел Максим Потырнике.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Кишинёве!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Молдова - Дания - 0:4.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Пиньейру в первом тайме.
  • Описание гола
    44'
    ГОЛ.
    0:4.
    МЕЛЕ. Поульсен по центру выскочил один на один с голкипером, но его удар ногой отразил Аврам. Мяч отскочил налево к Меле, который аккуратно послал сферу в сетку.
  • Фол, нарушение
    44'
    Марандич на фланге ударил по ноге Ольсена.
  • Фол, нарушение
    43'
    Николаеску в центральном круге не по правилам сыграл против Васса.
  • 42'
    У Дамсгора не прошёл заброс направо к воротам на Ольсена.
  • Описание гола
    40'
    ГОЛ.
    0:3.
    НОРГОР. Ольсен от углового флага закрутил мяч к дальней штанге, где Норгор ногой переправил мяч в сетку.
  • Травма, повреждение
    40'
    А вот в эпизоде со штрафным Армаш получил травму, врезавшись головой в штангу.
  • 39'
    Ольсен слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Кристенсен не попал ногой по мячу.
  • Фол, нарушение
    38'
    Раца у угла штрафной площади сзади ударил по ногам Дамсгора.
  • Угловой
    37'
    Васс от углового флага навесил к ближней штанге низко. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    36'
    Норгор в центре поля локтем ударил в лицо Гынсаря.
  • Пенальти
    34'
    ГОЛ.
    0:2.
    КЬЯЕР. Кьяер мощнейшим ударом от перекладины послал мяч в ворота.
  • Пенальти!
    33'
    Пенальти. При простреле Ольсена справа рукой сыграл Марандич.
  • Фол, нарушение
    32'
    Поульсен в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Посмака.
  • 31'
    0-6 удары по воротам за полчаса, из них в створ: 0-3. Хозяевам нужно прибавлять в активности впереди.
  • 30'
    Дамсгор справа прострелил к воротам, где мяч на траве забрал в руки Аврам.
  • 29'
    У Васса подача справа на дальнюю штангу получилась слишком сильной и высокой.
  • Угловой
    28'
    Гости разыграли угловой удар. Пас низом Хёйбьерга в штрафную площадь не прошёл.
  • Опасный момент
    27'
    Ольсен справа выкатил мяч в центр на Поульсена, удар которого с четырнадцати метров парировал Аврам.
  • Фол, нарушение
    26'
    Васс у чужой штрафной площади зацепил ногу Гечева.
  • Угловой
    25'
    Васс исполнил подачу от углового флага. Молдаване выбили мяч из штрафной площади.
  • Описание гола
    23'
    ГОЛ.
    0:1.
    ОЛЬСЕН. Ольсен справа прострелил на Норгора, чей удар Аврам отбил в штангу. После отскока от Поульсена мяч снова оказался у Ольсена справа, который с острого угла поразил воротам.
  • 23'
    Меле слева не смог доставить мяч на партнёров в штрафную площадь.
  • 22'
    Дамсгор со штрафного пробил в стенку.
  • Желтая карточка
    21'
    Марандич перед штрафной площадью наступил на ногу Ольсену и получил жёлтую карточку. Восемнадцать метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    20'
    Норгор в центре поля сбил Жардана.
  • 18'
    Гечев перехватил передачу Хёйбьерга по левому флангу на меле.
  • Офсайд
    17'
    Поульсен оказался в офсайде.
  • 16'
    Хёйбьерг с двадцати шести метров низом пробил на несколько метров левее ворот.
  • 15'
    Продолжается игра без ударов в сторону ворот. Все слишком увлечены построением комбинаций.
  • 14'
    У Гынсаря не прошла передача в штрафную площадь на Николаеску.
  • 13'
    Дамсгор сделал пас направо к воротам, но партнёры не откликнулись.
  • Фол, нарушение
    12'
    Гынсарь на чужой половине поля сбил Меле.
  • 11'
    Васс справа сделал заброс к воротам. Посмак выбил мяч головой из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    10'
    Раца в центре поля сбил Ольсена.
  • 9'
    Прострел Ольсена справа к воротам не дошёл до Поульсена.
  • 8'
    Датчане активнее начали встречу, проводя на чужой половине поля много времени. А вот ударов пока нет вовсе.
  • Фол, нарушение
    7'
    Дамсгор на чужой половине поля нарушил правила в борьбе с Гечевым.
  • Угловой
    6'
    Раца от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где молдаванам не удалось выиграть борьбу вверху.
  • 5'
    Гечев прошёл вперёд по правому флангу и заработал первый угловой удар в матче.
  • Офсайд
    4'
    Васс на правом фланге забежал в офсайд.
  • 3'
    Делани исполнил перевод направо на Ольсена, у которого подача с фланга получилась слишком высокой.
  • 2'
    Сборная Молдовы играет в синей форме, сборная Дании - в красно-белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Зимбру"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча седьмого тура группы F европейского отборочного турнира чемпионата мира, в котором сыграют сборные Молдовы и Дании. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 148
Молдова 0.7% (1)
X 0% (0)
Дания 99.3% (147)
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Прогнозы на матч Молдова 0:4 Дания

Исход игры
Молдова
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Дания
99.3% (147)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (88)
Меньше
35.29% (48)
Обе команды забьют
Да
14.71% (20)
Нет
85.29% (116)
Популярный счёт
0:3 Дания
35.1% (52)
0:2 Дания
28.4% (42)
0:4 Дания
7.4% (11)
1:2 Дания
7.4% (11)
0:1 Дания
4.1% (6)
1:3 Дания
4.1% (6)
0:5 Дания
3.4% (5)
1:4 Дания
2% (3)
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Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
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