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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Швейцария
 
Позже
Италия

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шакири Джердан 1 0.5
2. Эмболо Брель 1 0.5
3. Цубер Стивен 1 0.5
4. Сеферович Харис 1 0.5
5. Родригес Рикардо 0 0
Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 2 (1) 0.5
2. Локателли Мануэль 1 0.25
3. Берарди Доменико 1 0.25
4. Сенси Стефано 1 0.25
5. Кьеза Федерико 1 0.25
6. Белотти Андреа 1 (1) 0.25
7. Инсинье Лоренцо 0 0
8. Флоренци Алессандро 0 0

Карточки

Швейцария
# Игрок      
1. Аканджи Мануэль 1 0
Италия
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 2 0
2. Толой Рафаэл 1 0
3. Бернардески Федерико 1 0
4. Пеллегрини Лоренцо 1 0
5. Барелла Николо 1 0
6. Пессина Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швейцария 100% (4) 0 0 0 0 0
 Италия 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Швейцария 2:1 Греция Швейцария 1:1 Испания Франция 3:3 Швейцария Швейцария 3:1 Турция Италия 3:0 Швейцария
Уэльс 1:1 Швейцария Швейцария 7:0 Лихтенштейн Швейцария 2:1 США Швейцария 3:2 Финляндия Швейцария 1:0 Литва Болгария 1:3 Швейцария Швейцария 1:1 Испания Бельгия 2:1 Швейцария Германия 3:3 Швейцария Испания 1:0 Швейцария Швейцария 1:2 Хорватия Швейцария 1:1 Германия Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия
Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Италия 1:1 Болгария Италия 1:1 Англия Италия 1:1 Испания Бельгия 1:2 Италия Италия 2:1 Австрия
Италия 1:0 Уэльс Италия 3:0 Швейцария Турция 0:3 Италия Италия 4:0 Чехия Италия 7:0 Сан-Марино Литва 0:2 Италия Болгария 0:2 Италия Италия 2:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 0:2 Италия Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия
Последние игры между собой
Швейцария: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Италия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Италия 3:0 Швейцария Швейцария 1:1 Италия Швейцария 0:0 Италия

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Швейцария Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Северная Ирландия Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Болгария Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
5. Литва Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Швейцария Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Северная Ирландия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Болгария Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
5. Литва Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Швейцария Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Северная Ирландия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Болгария Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Литва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 1 день 12 часов 31 минуту.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 64
Швейцария 0% (0)
X 23.4% (15)
Италия 76.6% (49)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Италия
4.11
3.60
2.06
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Новости
Где смотреть матч Швейцария - Италия онлайн




Прогнозы на матч Швейцария - Италия

Исход игры
Швейцария
0% (0)
Ничья
22.2% (14)
Италия
77.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
62.9% (39)
Меньше
37.1% (23)
Обе команды забьют
Да
85.48% (53)
Нет
14.52% (9)
Популярный счёт
1:2 Италия
57.1% (36)
1:1 Ничья
22.2% (14)
0:1 Италия
11.1% (7)
1:3 Италия
4.8% (3)
0:2 Италия
3.2% (2)
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Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
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