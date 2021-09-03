|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шакири Джердан
|1
|0.5
|2.
|Эмболо Брель
|1
|0.5
|3.
|Цубер Стивен
|1
|0.5
|4.
|Сеферович Харис
|1
|0.5
|5.
|Родригес Рикардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|2 (1)
|0.5
|2.
|Локателли Мануэль
|1
|0.25
|3.
|Берарди Доменико
|1
|0.25
|4.
|Сенси Стефано
|1
|0.25
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.25
|6.
|Белотти Андреа
|1 (1)
|0.25
|7.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|8.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|2
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|1
|0
|3.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|5.
|Барелла Николо
|1
|0
|6.
|Пессина Маттео
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швейцария
|100% (4)
|0
|0
|0
|0
|0
|Италия
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Болгария
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|5.
|Литва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Швейцария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Болгария
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|5.
|Литва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
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