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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Испания
 
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Грузия

Бомбардиры внутри турнира

Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольмо Дани 2 0.5
2. Торрес Ферран 2 0.5
3. Мората Альваро 1 0.25
4. Морено Херард 1 0.25
5. Солер Карлос 1 0.25
6. Альба Жорди 0 0
7. Коке Хорхе 0 0
8. Педри 0 0
Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кварацхелия Хвича 2 0.5
2. Китеишвили Отар 0 0

Карточки

Испания
# Игрок      
1. Альба Жорди 1 0
2. Бускетс Серхио 1 0
3. Иньиго Мартинес 1 0
4. Льоренте Диего 1 0
5. Порро Педро 1 0
Грузия
# Игрок      
1. Шенгелия Леван 0 1
2. Канкава Джаба 1 0
3. Кашия Гурам 1 0
4. Двали Лаша 1 0
5. Абурджания Георгий 1 0
6. Зивзивадзе Буду 1 0
7. Китеишвили Отар 1 0
8. Хочолава Давид 1 0
9. Чабрадзе Григол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Испания 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Грузия 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Швеция 2:1 Испания Италия 1:1 Испания Швейцария 1:1 Испания Хорватия 3:5 Испания Словакия 0:5 Испания
Испания 1:1 Польша Испания 0:0 Швеция Испания 0:0 Португалия Испания 3:1 Косово Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния
Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Грузия 0:1 Косово Голландия 3:0 Грузия Румыния 1:2 Грузия Греция 1:1 Грузия Грузия 1:2 Испания
Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея
Последние игры между собой
Испания: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Грузия 1:2 Испания Испания 0:1 Грузия Испания 2:0 Грузия Грузия 0:1 Испания

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Испания Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Греция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Грузия Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Испания Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
5. Грузия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Испания Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Косово Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Грузия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 1 день 12 часов 31 минуту.

    Главный судья: Мартинш Тьягу

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 63
Испания 100% (63)
X 0% (0)
Грузия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Грузия
1.11
9.93
55.00
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Прогнозы на матч Испания - Грузия

Исход игры
Испания
100% (62)
Ничья
0% (0)
Грузия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.3% (38)
Меньше
37.7% (23)
Обе команды забьют
Да
18.03% (11)
Нет
81.97% (50)
Популярный счёт
3:0 Испания
38.7% (24)
2:0 Испания
35.5% (22)
3:1 Испания
12.9% (8)
4:0 Испания
4.8% (3)
2:1 Испания
3.2% (2)
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Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
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