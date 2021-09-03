|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ольмо Дани
|2
|0.5
|2.
|Торрес Ферран
|2
|0.5
|3.
|Мората Альваро
|1
|0.25
|4.
|Морено Херард
|1
|0.25
|5.
|Солер Карлос
|1
|0.25
|6.
|Альба Жорди
|0
|0
|7.
|Коке Хорхе
|0
|0
|8.
|Педри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.5
|2.
|Китеишвили Отар
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альба Жорди
|1
|0
|2.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|4.
|Льоренте Диего
|1
|0
|5.
|Порро Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шенгелия Леван
|0
|1
|2.
|Канкава Джаба
|1
|0
|3.
|Кашия Гурам
|1
|0
|4.
|Двали Лаша
|1
|0
|5.
|Абурджания Георгий
|1
|0
|6.
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|7.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|8.
|Хочолава Давид
|1
|0
|9.
|Чабрадзе Григол
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Испания
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Грузия
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Испания
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Косово
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Греция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Грузия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
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