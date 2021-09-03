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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Англия
 
Позже
Андорра

Бомбардиры внутри турнира

Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 3 (1) 0.75
2. Стерлинг Рахим 2 0.5
3. Магуайр Гарри 2 0.5
4. Калверт-Льюин Доминик 2 0.5
5. Маунт Мэйсон 1 0.25
6. Уорд-Праус Джеймс 1 0.25
7. Уоткинс Олли 1 0.25
8. Райс Деклан 1 0.25
9. Шоу Люк 0 0
10. Лингард Джесси 0 0
11. Стоунс Джон 0 0
12. Грилиш Джек 0 0
13. Чилуэлл Бен 0 0
14. Фоден Фил 0 0
15. Джеймс Рис II 0 0
Андорра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валес Марк 2 0.5
2. Пуйоль Марк 1 (1) 0.25
3. Сервос Жоан 0 0

Карточки

Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 0
2. Кейн Гарри 1 0
3. Стерлинг Рахим 1 0
4. Мингс Тайрон 1 0
5. Райс Деклан 1 0
Андорра
# Игрок      
1. Пуйоль Марк 2 0
2. Алаез Жорди 2 0
3. Виейра Марсио 1 0
4. Валес Марк 1 0
5. Гарсия Кристиан II 1 0
6. Ребес Марк 1 0
7. Сан-Никола Мойсес 1 0
8. Рубио Хесус II 1 0
9. Алаведра Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Англия 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3)
 Андорра 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Венгрия 0:4 Англия Италия 1:1 Англия Англия 2:1 Дания Украина 0:4 Англия Англия 2:0 Германия
Чехия 0:1 Англия Англия 0:0 Шотландия Англия 1:0 Хорватия Англия 1:0 Румыния Англия 1:0 Австрия Англия 2:1 Польша Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия
Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Андорра 2:0 Сан-Марино Андорра 0:0 Гибралтар Андорра 1:4 Ирландия Андорра 1:4 Венгрия Польша 3:0 Андорра
Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова
Последние игры между собой
Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Англия 6:0 Андорра Андорра 0:2 Англия

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2. Польша Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
3. Венгрия Заявка 4 2 1 1 10 - 8 7
4. Албания Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Польша Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Андорра Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Венгрия Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
5. Албания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Венгрия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Албания Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Польша Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
5. Андорра Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Андорра от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 1 день 9 часов 46 минут.

    Главный судья: Папапетру Анастасиос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 67
Англия 100% (67)
X 0% (0)
Андорра 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Андорра
1.01
41.00
99.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Англия - Андорра онлайн




Прогнозы на матч Англия - Андорра

Исход игры
Англия
100% (66)
Ничья
0% (0)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
95.31% (61)
Меньше
4.69% (3)
Обе команды забьют
Да
1.56% (1)
Нет
98.44% (63)
Популярный счёт
5:0 Англия
30.3% (20)
3:0 Англия
27.3% (18)
4:0 Англия
25.8% (17)
6:0 Англия
7.6% (5)
1:0 Англия
3% (2)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
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