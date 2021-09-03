|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|3 (1)
|0.75
|2.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.5
|3.
|Магуайр Гарри
|2
|0.5
|4.
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.5
|5.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.25
|6.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.25
|7.
|Уоткинс Олли
|1
|0.25
|8.
|Райс Деклан
|1
|0.25
|9.
|Шоу Люк
|0
|0
|10.
|Лингард Джесси
|0
|0
|11.
|Стоунс Джон
|0
|0
|12.
|Грилиш Джек
|0
|0
|13.
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|14.
|Фоден Фил
|0
|0
|15.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валес Марк
|2
|0.5
|2.
|Пуйоль Марк
|1 (1)
|0.25
|3.
|Сервос Жоан
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|0
|2.
|Кейн Гарри
|1
|0
|3.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|4.
|Мингс Тайрон
|1
|0
|5.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуйоль Марк
|2
|0
|2.
|Алаез Жорди
|2
|0
|3.
|Виейра Марсио
|1
|0
|4.
|Валес Марк
|1
|0
|5.
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|6.
|Ребес Марк
|1
|0
|7.
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|8.
|Рубио Хесус II
|1
|0
|9.
|Алаведра Альберт
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Англия
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|Андорра
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Польша
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|3.
|Венгрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 8
|7
|4.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Андорра
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Андорра
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Венгрия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|5.
|Албания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
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