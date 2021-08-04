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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Словакия
 
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Хорватия

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкриньяр Милан 2 0.5
2. Мак Роберт 1 0.25
3. Боженик Роберт 1 0.25
4. Стрелец Давид 1 0.25
5. Губочан Томаш 0 0
6. Вайсс Владимир 0 0
7. Грегуш Ян 0 0
Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перишич Иван 1 0.25
2. Пашалич Марио 1 0.25
3. Брекало Йосип 1 0.25
4. Модрич Лука 1 (1) 0.25
5. Баришич Борна 0 0

Карточки

Словакия
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 0
2. Шранц Иван 1 0
3. Дуда Ондрей 1 0
4. Громада Якуб 1 0
5. Косцельник Мартин 1 0
Хорватия
# Игрок      
1. Вида Домагой 2 0
2. Перишич Иван 1 0
3. Врсалько Шиме 1 0
4. Брозович Марсело 1 0
5. Ковачич Матео 1 0
6. Будимир Анте 1 0
7. Баришич Борна 1 0
8. Влашич Никола 1 0
9. Чалета-Цар Дуе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словакия 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0
 Хорватия 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Словения 1:1 Словакия Словакия 0:5 Испания Швеция 1:0 Словакия Польша 1:2 Словакия Австрия 0:0 Словакия
Словакия 1:1 Болгария Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай
Последние 20 матчей: +7 =4 -9
РОССИЯ 0:0 Хорватия Хорватия 3:5 Испания Хорватия 3:1 Шотландия Хорватия 1:1 Чехия Англия 1:0 Хорватия
Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия
Последние игры между собой
Словакия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Хорватия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия 3:1 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Словакия 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Словакия

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Словакия Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Кипр Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
5. Словения Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6. Мальта Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Словения Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Мальта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
5. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2021, осталось 12 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 107
Словакия 6.5% (7)
X 41.1% (44)
Хорватия 52.3% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Хорватия
4.33
3.60
2.03
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Словакия - Хорватия онлайн




Прогнозы на матч Словакия - Хорватия

Исход игры
Словакия
6.5% (7)
Ничья
41.1% (44)
Хорватия
52.3% (56)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (48)
Меньше
54.29% (57)
Обе команды забьют
Да
81.9% (86)
Нет
18.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (38)
1:2 Хорватия
34.6% (37)
0:1 Хорватия
13.1% (14)
2:1 Словакия
4.7% (5)
1:3 Хорватия
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
1:0 Словакия
1.9% (2)
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Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
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