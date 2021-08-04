|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0.75
|2.
|Фрейзер Райан
|2
|0.5
|3.
|Адамс Че
|1
|0.25
|4.
|Хэнли Грант
|1
|0.25
|5.
|Тирни Киран
|0
|0
|6.
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|7.
|Кристи Райан
|0
|0
|8.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.25
|2.
|Николаеску Йон
|1
|0.25
|#
|Игрок
|1.
|Хэнли Грант
|1
|0
|2.
|Кристи Райан
|1
|0
|3.
|Хендри Джек
|1
|0
|4.
|Нисбет Кевин
|1
|0
|5.
|Дайкс Линдон
|1
|0
|6.
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Армаш Игорь
|2
|0
|2.
|Раца Вадим
|2
|0
|3.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|4.
|Николаеску Йон
|0
|1
|5.
|Ионице Артур
|1
|0
|6.
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|7.
|Рябчук Олег
|1
|0
|8.
|Белоусов Александр
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шотландия
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Молдова
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Израиль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|3.
|Австрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Шотландия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шотландия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
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