  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Украина
 
Позже
Франция

Украина 3-4-2-1

Франция 4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Украина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 2 0.5
2. Мораес Жуниор 1 0.25
3. Сикан Даниил 1 0.25
4. Караваев Александр 0 0
5. Зинченко Александр 0 0
Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 3 0.75
2. Дембеле Усман 1 0.25
3. Марсьяль Антони 0 0
4. Рабио Адриен 0 0

Карточки

Украина
# Игрок      
1. Миколенко Виталий 1 1
2. Зинченко Александр 2 0
3. Марлос Ромеро 1 0
4. Бущан Георгий 1 0
5. Соболь Эдуард 1 0
6. Матвиенко Николай 1 0
Франция
# Игрок      
1. Кунде Жюль 0 1
2. Варан Рафаэль 1 0
3. Верету Жордан 1 0
4. Погба Поль 1 0
5. Лемар Тома 1 0
6. Павар Бенжамен 1 0
7. Дембеле Усман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Украина 25% (1) 25% (1) 0 0 0 50% (2)
 Франция 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Казахстан 2:2 Украина Украина 0:4 Англия Швеция 1:2 Украина Украина 0:1 Австрия Украина 2:1 Северная Македония
Голландия 3:2 Украина Украина 4:0 Кипр Украина 1:0 Северная Ирландия Украина 1:1 Бахрейн Украина 1:1 Казахстан Украина 1:1 Финляндия Франция 1:1 Украина Германия 3:1 Украина Польша 2:0 Украина Украина 1:0 Испания Украина 1:2 Германия Франция 7:1 Украина Испания 4:0 Украина Украина 2:1 Швейцария Сербия 2:2 Украина
Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Франция 1:1 Босния и Герцеговина Франция 3:3 Швейцария Португалия 2:2 Франция Венгрия 1:1 Франция Франция 1:0 Германия
Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова
Последние игры между собой
Украина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Франция: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Франция 1:1 Украина Франция 7:1 Украина Франция 3:0 Украина Украина 2:0 Франция Украина 0:2 Франция
Украина 1:4 Франция Украина 2:2 Франция

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Украина Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
3. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Финляндия Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Франция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Казахстан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Украина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Казахстан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2021, осталось 12 часов 32 минуты.

    Главный судья: Винчич Славко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 110
Украина 0.9% (1)
X 12.7% (14)
Франция 86.4% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Франция
6.65
4.20
1.63
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Украина - Франция онлайн




Прогнозы на матч Украина - Франция

Исход игры
Украина
0.9% (1)
Ничья
12.7% (14)
Франция
86.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
64.81% (70)
Меньше
35.19% (38)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:2 Франция
49.1% (54)
0:1 Франция
14.5% (16)
1:1 Ничья
10% (11)
0:2 Франция
10% (11)
1:3 Франция
6.4% (7)
0:3 Франция
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный