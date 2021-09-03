|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|2
|0.5
|2.
|Мораес Жуниор
|1
|0.25
|3.
|Сикан Даниил
|1
|0.25
|4.
|Караваев Александр
|0
|0
|5.
|Зинченко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|3
|0.75
|2.
|Дембеле Усман
|1
|0.25
|3.
|Марсьяль Антони
|0
|0
|4.
|Рабио Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миколенко Виталий
|1
|1
|2.
|Зинченко Александр
|2
|0
|3.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|4.
|Бущан Георгий
|1
|0
|5.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|6.
|Матвиенко Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунде Жюль
|0
|1
|2.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|3.
|Верету Жордан
|1
|0
|4.
|Погба Поль
|1
|0
|5.
|Лемар Тома
|1
|0
|6.
|Павар Бенжамен
|1
|0
|7.
|Дембеле Усман
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Украина
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
|50% (2)
|Франция
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|3.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Финляндия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|Казахстан
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|2.
|Франция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
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