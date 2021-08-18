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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Финляндия
 
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Казахстан

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 3 (1) 1.5
2. Кауко Йони 0 0
3. Похьянпало Йоэль 0 0
Казахстан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валиуллин Руслан 2 0.67
2. Мужиков Серикжан 1 0.33
3. Нургалиев Азат 0 0
4. Логвиненко Юрий 0 0
5. Тагыберген Асхат 0 0

Карточки

Финляндия
# Игрок      
1. Камара Глен 2 0
2. Шуллер Расмус 1 0
3. Тойвио Йоона 1 0
4. Хямяляйнен Нико 1 0
Казахстан
# Игрок      
1. Покатилов Стас 2 0
2. Мужиков Серикжан 1 0
3. Вороговский Ян 1 0
4. Алип Нуралы 1 0
5. Абикен Айбол 1 0
6. Васильев Владислав Олегович 1 0
7. Каримов Рамазан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Финляндия 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Казахстан 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Финляндия 0:0 Уэльс Финляндия 0:2 Бельгия Финляндия 0:1 РОССИЯ Дания 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Эстония
Швеция 2:0 Финляндия Швейцария 3:2 Финляндия Украина 1:1 Финляндия Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Уэльс 3:1 Финляндия Болгария 1:2 Финляндия Франция 0:2 Финляндия Финляндия 1:0 Ирландия Финляндия 2:0 Болгария Польша 5:1 Финляндия Ирландия 0:1 Финляндия Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения
Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Казахстан 2:2 Украина Северная Македония 4:0 Казахстан Украина 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Франция Казахстан 1:2 Литва
Албания 3:1 Казахстан Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Украина Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
3. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Финляндия Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Франция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Казахстан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Украина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Казахстан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2021, осталось 6 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 120
Финляндия 85% (102)
X 12.5% (15)
Казахстан 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Казахстан
1.49
4.50
9.20
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Где смотреть матч Финляндия - Казахстан онлайн




Прогнозы на матч Финляндия - Казахстан

Исход игры
Финляндия
85% (102)
Ничья
12.5% (15)
Казахстан
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
45.3% (53)
Нет
54.7% (64)
Популярный счёт
1:0 Финляндия
30.8% (37)
2:1 Финляндия
28.3% (34)
2:0 Финляндия
20% (24)
1:1 Ничья
10% (12)
3:1 Финляндия
2.5% (3)
1:2 Казахстан
1.7% (2)
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Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
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