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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Ирландия
 
Позже
Азербайджан

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иган Джон 1 0.33
2. Браун Алан 1 0.33
3. Коллинз Джеймс II 1 0.33
4. Лонг Шейн 0 0
5. Робинсон Каллум 0 0
6. Макграт Джейми 0 0
Азербайджан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Махмудов Эмин 2 (1) 0.67

Карточки

Ирландия
# Игрок      
1. Стивенс Энда 1 0
2. Коннолли Аарон 1 0
3. Доэрти Мэтт 1 0
4. Хендрик Джефф 1 0
5. Каллен Джош 1 0
6. О'Ши Дара 1 0
Азербайджан
# Игрок      
1. Озобич Филип 1 0
2. Гусейнов Аббас 1 0
3. Халилзаде Тамкин 1 0
4. Кривоцюк Антон 1 0
5. Эмрели Махир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ирландия 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Азербайджан 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Португалия 2:1 Ирландия Венгрия 0:0 Ирландия Андорра 1:4 Ирландия Катар 1:1 Ирландия Ирландия 0:1 Люксембург
Сербия 3:2 Ирландия Ирландия 0:0 Болгария Уэльс 1:0 Ирландия Англия 3:0 Ирландия Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария
Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Люксембург 2:1 Азербайджан Молдова 1:0 Азербайджан Беларусь 1:2 Азербайджан Турция 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Сербия
Катар 2:1 Азербайджан Португалия 1:0 Азербайджан Люксембург 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Черногория Словения 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Сербия Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
3. Люксембург Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Азербайджан Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
5. Ирландия Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сербия Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Люксембург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
5. Азербайджан Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ирландия - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2021, осталось 9 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 115
Ирландия 87.8% (101)
X 4.3% (5)
Азербайджан 7.8% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Азербайджан
1.57
4.16
7.60
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Новости
Где смотреть матч Ирландия - Азербайджан онлайн




Прогнозы на матч Ирландия - Азербайджан

Исход игры
Ирландия
87.8% (101)
Ничья
4.3% (5)
Азербайджан
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
31.25% (35)
Нет
68.75% (77)
Популярный счёт
1:0 Ирландия
36.5% (42)
2:0 Ирландия
26.1% (30)
2:1 Ирландия
18.3% (21)
1:2 Азербайджан
7% (8)
3:0 Ирландия
2.6% (3)
3:1 Ирландия
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
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