|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иган Джон
|1
|0.33
|2.
|Браун Алан
|1
|0.33
|3.
|Коллинз Джеймс II
|1
|0.33
|4.
|Лонг Шейн
|0
|0
|5.
|Робинсон Каллум
|0
|0
|6.
|Макграт Джейми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Махмудов Эмин
|2 (1)
|0.67
|#
|Игрок
|1.
|Стивенс Энда
|1
|0
|2.
|Коннолли Аарон
|1
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|4.
|Хендрик Джефф
|1
|0
|5.
|Каллен Джош
|1
|0
|6.
|О'Ши Дара
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Озобич Филип
|1
|0
|2.
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|3.
|Халилзаде Тамкин
|1
|0
|4.
|Кривоцюк Антон
|1
|0
|5.
|Эмрели Махир
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ирландия
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Азербайджан
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|5.
|Ирландия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сербия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
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