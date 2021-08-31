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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Кипр
 
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РОССИЯ

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Питтас Яннис 1 0.25
2. Папулис Фотис 0 0
РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 3 0.75
2. Фернандес Марио 2 0.5
3. Соболев Александр Сергеевич 1 0.25
4. Кузяев Далер 0 0
5. Миранчук Алексей 0 0
6. Фомин Даниил 0 0

Карточки

Кипр
# Игрок      
1. Сотериу Костас 1 1
2. Папулис Фотис 1 0
3. Питтас Яннис 1 0
4. Деметриу Деметрис 1 0
РОССИЯ
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 2 0
2. Кудряшов Фёдор 1 0
3. Дзюба Артём 1 0
4. Черышев Денис 1 0
5. Миранчук Алексей 1 0
6. Баринов Дмитрий 1 0
7. Головин Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кипр 0 0 100% (1) 0 0 0
 РОССИЯ 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Мальта 3:0 Кипр Украина 4:0 Кипр Венгрия 1:0 Кипр Кипр 1:0 Словения Хорватия 1:0 Кипр
Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан
Последние 20 матчей: +8 =5 -7
РОССИЯ 0:0 Хорватия РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ Бельгия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Болгария
Польша 1:1 РОССИЯ Словакия 2:1 РОССИЯ РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ
Последние игры между собой
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Словакия Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Кипр Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
5. Словения Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6. Мальта Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Словения Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Мальта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
5. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Польша Левандовски Роберт 4 0 1
3. Израиль Захави Эран 4 0 0
4. Бельгия Лукаку Ромелу 4 1 0
5. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 3 0
2. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
3. Люксембург Шано Максим 1 1
4. Румыния Пушкаш Георге 1 1
5. Косово Бериша Бернард 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кипр - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2021, осталось 9 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 133
Кипр 2.3% (3)
X 4.5% (6)
РОССИЯ 93.2% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кипр
Ничья
РОССИЯ
9.10
4.90
1.43
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кипр - РОССИЯ онлайн




Прогнозы на матч Кипр - РОССИЯ

Исход игры
Кипр
2.3% (3)
Ничья
4.5% (6)
РОССИЯ
93.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
46.46% (59)
Меньше
53.54% (68)
Обе команды забьют
Да
30.71% (39)
Нет
69.29% (88)
Популярный счёт
0:2 РОССИЯ
31.6% (42)
0:3 РОССИЯ
17.3% (23)
1:2 РОССИЯ
15.8% (21)
0:1 РОССИЯ
15.8% (21)
1:3 РОССИЯ
9% (12)
1:1 Ничья
3.8% (5)
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Онлайн трансляции
Воскресенье, 5 сентября
Балтика Торпедо Москва
Суббота, 4 сентября
Катар Португалия
Воскресенье, 5 сентября
Швеция Узбекистан
Кипр РОССИЯ 1.71 Кипр РОССИЯ 1.83 Кипр РОССИЯ 1.88 Испания Финляндия 1.78
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