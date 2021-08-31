|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Питтас Яннис
|1
|0.25
|2.
|Папулис Фотис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|3
|0.75
|2.
|Фернандес Марио
|2
|0.5
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.25
|4.
|Кузяев Далер
|0
|0
|5.
|Миранчук Алексей
|0
|0
|6.
|Фомин Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сотериу Костас
|1
|1
|2.
|Папулис Фотис
|1
|0
|3.
|Питтас Яннис
|1
|0
|4.
|Деметриу Деметрис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|3.
|Дзюба Артём
|1
|0
|4.
|Черышев Денис
|1
|0
|5.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|6.
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|7.
|Головин Александр
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кипр
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|РОССИЯ
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Кипр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|4
|0
|1
|3.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|0
|5.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|3
|0
|2.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|3.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|4.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|5.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
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