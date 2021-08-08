  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
РОССИЯ
 
Позже
Хорватия

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 3 1
2. Фернандес Марио 2 0.67
3. Соболев Александр Сергеевич 1 0.33
4. Кузяев Далер 0 0
5. Миранчук Алексей 0 0
6. Фомин Даниил 0 0
Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перишич Иван 1 0.33
2. Пашалич Марио 1 0.33
3. Брекало Йосип 1 0.33
4. Модрич Лука 1 (1) 0.33
5. Баришич Борна 0 0

Карточки

РОССИЯ
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 2 0
2. Кудряшов Фёдор 1 0
3. Дзюба Артём 1 0
4. Миранчук Алексей 1 0
5. Головин Александр 1 0
Хорватия
# Игрок      
1. Вида Домагой 2 0
2. Перишич Иван 1 0
3. Врсалько Шиме 1 0
4. Брозович Марсело 1 0
5. Ковачич Матео 1 0
6. Будимир Анте 1 0
7. Баришич Борна 1 0
8. Влашич Никола 1 0
9. Чалета-Цар Дуе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РОССИЯ 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Хорватия 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =4 -7
РОССИЯ 1:4 Дания Финляндия 0:1 РОССИЯ Бельгия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Болгария Польша 1:1 РОССИЯ
Словакия 2:1 РОССИЯ РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия
Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хорватия 3:5 Испания Хорватия 3:1 Шотландия Хорватия 1:1 Чехия Англия 1:0 Хорватия Бельгия 1:0 Хорватия
Хорватия 1:1 Армения Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Хорватия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
РОССИЯ 2:2 Хорватия РОССИЯ 1:3 Хорватия

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Словакия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Словения Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
6. Мальта Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Мальта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
3. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Кипр Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
5. Эстония Аниер Хенри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
Где смотреть матч РОССИЯ - Хорватия онлайн




Прогнозы на матч РОССИЯ - Хорватия

Исход игры
РОССИЯ
27.1% (19)
Ничья
24.3% (17)
Хорватия
48.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
59.38% (38)
Меньше
40.63% (26)
Обе команды забьют
Да
76.56% (49)
Нет
23.44% (15)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
21.4% (15)
1:1 Ничья
18.6% (13)
2:1 РОССИЯ
15.7% (11)
0:2 Хорватия
8.6% (6)
0:1 Хорватия
4.3% (3)
3:1 РОССИЯ
4.3% (3)
2:2 Ничья
2.9% (2)
0:3 Хорватия
2.9% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
Пятница, 27 августа
Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм
Суббота, 28 августа
Бавария 5:0 Герта
Воскресенье, 29 августа
Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг
Суббота, 28 августа
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка
Воскресенье, 29 августа
Минай 1:1 Шахтёр Донецк
Пятница, 27 августа
Рух Брест 1:0 Шахтёр Солигорск
Суббота, 28 августа
БАТЭ 2:2 Ислочь
Италия (жен) Бельгия (жен) 1.93 Россия (жен) Беларусь (жен) 1.94 BIG FaZe Clan 1.95 mousesports Fnatic 2.25
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный