|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.33
|2.
|Николаеску Йон
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|3
|1
|2.
|Драгович Александр
|1
|0.33
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.33
|4.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|5.
|Алаба Давид
|0
|0
|6.
|Гриллич Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Армаш Игорь
|2
|0
|2.
|Раца Вадим
|2
|0
|3.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|4.
|Николаеску Йон
|0
|1
|5.
|Ионице Артур
|1
|0
|6.
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гриллич Флориан
|2
|0
|2.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|3.
|Калайджич Саша
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Молдова
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Австрия
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 0
|9
|2.
|Шотландия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|3.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|5.
|Эстония
|Аниер Хенри
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
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