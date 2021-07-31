|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|2
|0.67
|2.
|Дембеле Усман
|1
|0.33
|3.
|Марсьяль Антони
|0
|0
|4.
|Рабио Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пьянич Миралем
|1
|0.5
|2.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.5
|3.
|Джеко Эдин
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|2.
|Погба Поль
|1
|0
|3.
|Лемар Тома
|1
|0
|4.
|Павар Бенжамен
|1
|0
|5.
|Дембеле Усман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|3.
|Саничанин Синиша
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Франция
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|3.
|Финляндия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|2.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Франция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Казахстан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|5.
|Эстония
|Аниер Хенри
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
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