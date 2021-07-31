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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Франция
 
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Босния и Герцеговина

Бомбардиры внутри турнира

Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.67
2. Дембеле Усман 1 0.33
3. Марсьяль Антони 0 0
4. Рабио Адриен 0 0
Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пьянич Миралем 1 0.5
2. Стеванович Мирослав 1 0.5
3. Джеко Эдин 0 0

Карточки

Франция
# Игрок      
1. Варан Рафаэль 1 0
2. Погба Поль 1 0
3. Лемар Тома 1 0
4. Павар Бенжамен 1 0
5. Дембеле Усман 1 0
Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Хаджиахметович Амир 1 0
2. Хаджикадунич Деннис 1 0
3. Саничанин Синиша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Босния и Герцеговина 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Франция 3:3 Швейцария Португалия 2:2 Франция Венгрия 1:1 Франция Франция 1:0 Германия Франция 3:0 Болгария
Франция 3:0 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция
Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Дания 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:1 Франция Босния и Герцеговина 0:0 Коста-Рика Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 0:2 Италия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Босния и Герцеговина 0:1 Франция Франция 1:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Франция

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
3. Финляндия Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Казахстан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Казахстан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
5. Эстония Аниер Хенри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2021, осталось 2 дня 18 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 49
Франция 100% (49)
X 0% (0)
Босния и Герцеговина 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Босния и Герцеговина
1.26
6.75
18.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Франция - Босния и Герцеговина онлайн




Прогнозы на матч Франция - Босния и Герцеговина

Исход игры
Франция
100% (49)
Ничья
0% (0)
Босния и Герцеговина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
25% (12)
Нет
75% (36)
Популярный счёт
2:0 Франция
51% (25)
2:1 Франция
12.2% (6)
3:0 Франция
10.2% (5)
3:1 Франция
10.2% (5)
1:0 Франция
6.1% (3)
4:0 Франция
6.1% (3)
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Онлайн трансляции
Пятница, 27 августа
Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм
Суббота, 28 августа
Бавария 5:0 Герта
Воскресенье, 29 августа
Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг
Суббота, 28 августа
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка
Воскресенье, 29 августа
Минай 1:1 Шахтёр Донецк
Пятница, 27 августа
Рух Брест 1:0 Шахтёр Солигорск
Суббота, 28 августа
БАТЭ 2:2 Ислочь
Италия (жен) Бельгия (жен) 1.93 Россия (жен) Беларусь (жен) 1.94 BIG FaZe Clan 1.95 mousesports Fnatic 2.25
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