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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Брайтон
 
Позже
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.57
2. Коннолли Аарон 1 0.14
3. Троссар Леандро 1 0.14
4. Марч Соломон 1 0.14
5. Лемпти Тарик 1 0.14
6. Биссума Ив 1 0.14
7. Макаллистер Алексис 1 0.14
8. Гросс Паскаль 0 0
9. Джаханбакш Алиреза 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вествуд Эшли 1 0.17
2. Вуд Крис 1 0.17
3. Данн Джимми 1 0.17
4. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 1 1
2. Биссума Ив 1 1
3. Лемпти Тарик 2 0
4. Уэбстер Адам 1 0
5. Бёрн Дэн 1 0
6. Джаханбакш Алиреза 1 0
7. Райан Мэтт 1 0
8. Троссар Леандро 1 0
9. Уайт Бен 1 0
10. Альсате Стивен 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Лонг Кевин 2 0
3. Барнс Эшли 1 0
4. Родригес Джей 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Тарковски Джеймс 1 0
8. Браунхилл Джош 1 0
9. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 0 40% (4)
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Брайтон
Брайтон 0:0 Бёрнли Брайтон 2:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:0 Брайтон Брайтон 2:0 Бёрнли Брайтон 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Брайтон Бёрнли 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2020, осталось 1 день 19 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 76
Брайтон 68.4% (52)
X 27.6% (21)
Бёрнли 3.9% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Бёрнли
1.92
3.67
4.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.60 4.20
  1.92 3.67 4.39

Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
3.57 1.33 2.70 1.53 2.15 1.79 1.88 2.06 1.66 2.36 1.46 2.94 1.31 3.72 1.11 7.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.99 1.44 2.45 1.61 1.91 2.00 1.56 2.56 1.41 3.13
Где смотреть матч Брайтон - Бёрнли онлайн

Прогнозы на матч Брайтон - Бёрнли

Исход игры
Брайтон
68.4% (52)
Ничья
27.6% (21)
Бёрнли
3.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.19% (29)
Меньше
60.81% (45)
Обе команды забьют
Да
63.51% (47)
Нет
36.49% (27)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
32.9% (25)
1:0 Брайтон
26.3% (20)
1:1 Ничья
23.7% (18)
2:0 Брайтон
3.9% (3)
0:1 Бёрнли
2.6% (2)
3:1 Брайтон
2.6% (2)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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