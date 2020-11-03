|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.57
|2.
|Коннолли Аарон
|1
|0.14
|3.
|Троссар Леандро
|1
|0.14
|4.
|Марч Соломон
|1
|0.14
|5.
|Лемпти Тарик
|1
|0.14
|6.
|Биссума Ив
|1
|0.14
|7.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.14
|8.
|Гросс Паскаль
|0
|0
|9.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вествуд Эшли
|1
|0.17
|2.
|Вуд Крис
|1
|0.17
|3.
|Данн Джимми
|1
|0.17
|4.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|1
|1
|2.
|Биссума Ив
|1
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|4.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|5.
|Бёрн Дэн
|1
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|7.
|Райан Мэтт
|1
|0
|8.
|Троссар Леандро
|1
|0
|9.
|Уайт Бен
|1
|0
|10.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Лонг Кевин
|2
|0
|3.
|Барнс Эшли
|1
|0
|4.
|Родригес Джей
|1
|0
|5.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|6.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|7.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|8.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|9.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|0
|40% (4)
|Бёрнли
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
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