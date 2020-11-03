|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.71
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.43
|3.
|Адамс Че
|2
|0.29
|4.
|Вестергор Янник
|2
|0.29
|5.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.14
|6.
|Дженепо Мусса
|1
|0.14
|7.
|Армстронг Стюарт
|0
|0
|8.
|Уолкотт Тео
|0
|0
|9.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|6 (3)
|0.86
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|0.14
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.14
|4.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.14
|5.
|Альмирон Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|3.
|Бертранд Райан
|1
|0
|4.
|Стивенс Джек
|1
|0
|5.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|6.
|Адамс Че
|1
|0
|7.
|Дженепо Мусса
|1
|0
|8.
|Диало Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льюис Джамал
|3
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|2
|0
|4.
|Жоэлинтон
|2
|0
|5.
|Уилсон Каллум
|1
|0
|6.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|7.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|8.
|Манкильо Хави
|1
|0
|9.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|10.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|Ньюкасл
|11.11% (1)
|0
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.00
|1.01
|8.70
|1.05
|3.70
|1.28
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.98
|1.89
|1.76
|2.12
|1.55
|2.55
|1.36
|3.15
|1.16
|5.20
|1.12
|5.70
|1.03
|10.00
|1.03
|10.00
|
|11.75
|1.04
|10.25
|1.05
|3.75
|1.28
|2.88
|1.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.54
|2.51
|1.36
|3.18
|1.16
|5.35
|1.13
|6.15
|1.04
|11.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.92
|1.29
|3.02
|1.44
|2.35
|1.67
|2.02
|1.91
|1.79
|2.15
|1.57
|2.58
|1.38
|3.27
|—
|—
|1.14
|6.68
|—
|—
|—
|—