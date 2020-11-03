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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Саутгемптон
 
Позже
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 5 (1) 0.71
2. Уорд-Праус Джеймс 3 0.43
3. Адамс Че 2 0.29
4. Вестергор Янник 2 0.29
5. Ромеу Ориоль 1 0.14
6. Дженепо Мусса 1 0.14
7. Армстронг Стюарт 0 0
8. Уолкотт Тео 0 0
9. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 6 (3) 0.86
2. Хендрик Джефф 1 0.14
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.14
4. Мёрфи Джейкоб 1 0.14
5. Альмирон Мигель 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Уокер-Питерс Кайл 3 0
2. Ромеу Ориоль 2 0
3. Бертранд Райан 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Уорд-Праус Джеймс 1 0
6. Адамс Че 1 0
7. Дженепо Мусса 1 0
8. Диало Ибраима 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Льюис Джамал 3 0
2. Шелви Джонджо 2 0
3. Хэйден Айзак 2 0
4. Жоэлинтон 2 0
5. Уилсон Каллум 1 0
6. Крафт Эмиль 1 0
7. Ласcеллс Джамал 1 0
8. Манкильо Хави 1 0
9. Альмирон Мигель 1 0
10. Мёрфи Джейкоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 7.14% (1) 14.29% (2) 42.86% (6) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2)
 Ньюкасл 11.11% (1) 0 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла
Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл
Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:0 Саутгемптон
Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2020, осталось 1 день 22 часа 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 73
Саутгемптон 64.4% (47)
X 24.7% (18)
Ньюкасл 11% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Ньюкасл
1.99
3.67
4.07
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.60 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.60 3.95
  1.99 3.67 4.07

Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.70 1.05 3.70 1.28 2.85 1.42 1.98 1.89 1.76 2.12 1.55 2.55 1.36 3.15 1.16 5.20 1.12 5.70 1.03 10.00 1.03 10.00
11.75 1.04 10.25 1.05 3.75 1.28 2.88 1.43 1.54 2.51 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 6.15 1.04 11.75
3.92 1.29 3.02 1.44 2.35 1.67 2.02 1.91 1.79 2.15 1.57 2.58 1.38 3.27 1.14 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.84 1.44 2.80 1.14 5.70
3.12 1.36 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.75
3.16 1.40 2.60 1.55 2.03 1.88 1.63 2.41 1.45 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.73 2.04 1.31 3.25
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.11
Букмекер Да Нет
4.60 1.21
Букмекер Да Нет
3.30 1.35
Где смотреть матч Саутгемптон - Ньюкасл онлайн

Прогнозы на матч Саутгемптон - Ньюкасл

Исход игры
Саутгемптон
64.4% (47)
Ничья
24.7% (18)
Ньюкасл
11% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.75% (41)
Меньше
42.25% (30)
Обе команды забьют
Да
80.28% (57)
Нет
19.72% (14)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
42.5% (31)
1:1 Ничья
23.3% (17)
2:0 Саутгемптон
9.6% (7)
1:2 Ньюкасл
5.5% (4)
1:0 Саутгемптон
4.1% (3)
0:1 Ньюкасл
4.1% (3)
3:1 Саутгемптон
2.7% (2)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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