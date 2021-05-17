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Италия: Серия A

2020-2021

Стадион:
Болонья
 
Позже
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.24
2. Барроу Муса 8 0.22
3. Орсолини Риккардо 6 (3) 0.16
4. Паласио Родриго 5 0.14
5. Сванберг Маттиас 5 0.14
6. Ольсен Сков Андреас 2 0.05
7. Сансоне Никола 2 0.05
8. Де Сильвестри Лоренцо 2 0.05
9. Томиясу Такэхиро 2 0.05
10. Виньято Эмануэль 1 0.03
11. Схаутен Йерди 1 0.03
12. Поли Андреа 1 0.03
13. Сумаоро Адама 1 0.03
14. М'Байе Ибрахим 1 0.03
15. Домингес Николас 1 0.03
16. Пас Нехуэн 1 0.03
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0
19. Данило Ларанжера 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 29 (6) 0.78
2. Мората Альваро 9 (1) 0.24
3. Кьеза Федерико 7 0.19
4. Маккенни Уэстон 5 0.14
5. Дибала Пауло 4 0.11
6. Кулушевски Деян 4 0.11
7. Рабио Адриен 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 (1) 0.05
9. Ремзи Аарон 2 0.05
10. Алекс Сандро 2 0.05
11. Бонуччи Леонардо 2 0.05
12. Данило Луис 1 0.03
13. Де Лихт Маттайс 1 0.03
14. Мело Артур 1 0.03
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Бернардески Федерико 0 0
17. Кьеллини Джорджо 0 0
18. Фработта Джанлука 0 0
19. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Схаутен Йерди 8 1
2. Сванберг Маттиас 7 1
3. Данило Ларанжера 8 0
4. Дейкс Митчелл 6 1
5. Домингес Николас 7 0
6. Паласио Родриго 5 0
7. Сориано Роберто 5 0
8. Хики Аарон 3 1
9. Де Сильвестри Лоренцо 4 0
10. Сумаоро Адама 4 0
11. Томиясу Такэхиро 4 0
12. Виньято Эмануэль 4 0
13. Да Коста Жуниор 2 0
14. Сансоне Никола 2 0
15. М'Байе Ибрахим 2 0
16. Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
17. Поли Андреа 1 0
18. Ольсен Сков Андреас 1 0
19. Скорупски Лукаш 1 0
20. Антов Валентин 1 0
21. Ювара Муса 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 9 1
2. Бентанкур Родриго 7 1
3. Рабио Адриен 6 1
4. Кулушевски Деян 7 0
5. Данило Луис 6 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Кьеза Федерико 3 1
8. Кьеллини Джорджо 4 0
9. Бонуччи Леонардо 4 0
10. Де Лихт Маттайс 4 0
11. Маккенни Уэстон 4 0
12. Мората Альваро 2 1
13. Роналду Криштиану 3 0
14. Бернардески Федерико 3 0
15. Мело Артур 3 0
16. Ремзи Аарон 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 8.33% (4) 18.75% (9) 16.67% (8) 14.58% (7) 18.75% (9) 22.92% (11)
 Ювентус 12.5% (9) 15.28% (11) 15.28% (11) 13.89% (10) 16.67% (12) 26.39% (19)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья
Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона
Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус
Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус
Последние игры между собой
Болонья: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Ювентус 2:0 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Ювентус 2:1 Болонья Болонья 0:1 Ювентус Болонья 0:2 Ювентус
Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 3:1 Болонья Болонья 0:3 Ювентус Болонья 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Болонья Болонья 0:0 Ювентус Ювентус 3:1 Болонья Ювентус 1:0 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Болонья 0:2 Ювентус Ювентус 2:1 Болонья Болонья 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Болонья Ювентус 1:1 Болонья Ювентус 0:2 Болонья
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 37 14 7 16 49 - 54 49
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
12. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
13. Фиорентина Заявка 37 9 12 16 47 - 59 39
14. Дженоа Заявка 37 9 12 16 46 - 58 39
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри Заявка 37 9 10 18 43 - 58 37
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне Заявка 37 6 4 27 45 - 92 22
20. Парма Заявка 37 3 11 23 39 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
12. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
15. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
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Где смотреть матч Болонья - Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Болонья - Ювентус

Исход игры
Болонья
0% (0)
Ничья
2.8% (2)
Ювентус
97.2% (69)
Тотал 2.5
Больше
61.43% (43)
Меньше
38.57% (27)
Обе команды забьют
Да
61.43% (43)
Нет
38.57% (27)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
43.7% (31)
0:2 Ювентус
22.5% (16)
0:1 Ювентус
12.7% (9)
1:3 Ювентус
12.7% (9)
0:3 Ювентус
2.8% (2)
1:1 Ничья
2.8% (2)
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Великобритания РОССИЯ 6.11 Бавария Аугсбург 2.45 Боруссия Д Байер Л 1.69 Marlian 1WIN 2.65
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