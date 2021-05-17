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Италия: Серия A

2020-2021

Стадион:
Торино
 
Позже
Беневенто

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 13 (4) 0.35
2. Дзадза Симоне 6 0.16
3. Санабрия Антонио 5 0.14
4. Бремер Глейсон 4 0.11
5. Мандрагора Роландо 3 0.08
6. Лукич Саша 3 0.08
7. Войвода Мергим 2 0.05
8. Иццо Армандо 2 0.05
9. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.03
10. Верди Симоне 1 0.03
11. Синго Уилфрид 1 0.03
12. Ринкон Томас 1 0.03
13. Мейте Суалихо 1 0.03
14. Гояк Амер 1 0.03
15. Н'Кулу Николя 1 0.03
16. Линетти Кароль 1 0.03
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 8 0.22
2. Капрари Джанлука 5 0.14
3. Виола Николас 5 (4) 0.14
4. Сау Марко 4 (1) 0.11
5. Летиция Гаэтано 3 0.08
6. Инсинье Роберто 2 0.05
7. Глик Камил 2 0.05
8. Ионице Артур 2 0.05
9. Кальдирола Лука 2 0.05
10. Гайч Адольфо 2 0.05
11. Скьяттарелла Паскуале 1 0.03
12. Фальке Яго 1 0.03
13. Туиа Алессандро 1 0.03
14. Импрота Риккардо 1 0.03
15. Хетемай Перпарим 0 0
16. Барба Федерико 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 9 1
2. Лянко Войнович 8 0
3. Верди Симоне 6 0
4. Н'Кулу Николя 5 0
5. Линетти Кароль 5 0
6. Мандрагора Роландо 3 1
7. Синго Уилфрид 3 1
8. Дзадза Симоне 4 0
9. Белотти Андреа 4 0
10. Лукич Саша 4 0
11. Войвода Мергим 4 0
12. Буонджорно Алессандро 4 0
13. Иццо Армандо 3 0
14. Базелли Даниэле 2 0
15. Бонаццоли Федерико 2 0
16. Санабрия Антонио 2 0
17. Бремер Глейсон 2 0
18. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
19. Ансальди Кристиан 1 0
20. Родригес Рикардо 1 0
21. Гояк Амер 1 0
22. Сегре Джакопо 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Глик Камил 9 1
3. Барба Федерико 8 0
4. Импрота Риккардо 7 0
5. Туиа Алессандро 6 0
6. Ионице Артур 6 0
7. Кальдирола Лука 4 1
8. Дабо Брайан 5 0
9. Капрари Джанлука 3 1
10. Хетемай Перпарим 4 0
11. Фулон Дам 4 0
12. Монтипо Лоренцо 3 0
13. Тельо Андрес 3 0
14. Сау Марко 1 1
15. Маджио Кристиан 2 0
16. Лападула Джанлука 2 0
17. Инсинье Роберто 2 0
18. Летиция Гаэтано 2 0
19. Депаоли Фабио 2 0
20. Виола Николас 1 0
21. Гайч Адольфо 1 0
22. Ди Серио Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 10.42% (5) 8.33% (4) 12.5% (6) 14.58% (7) 18.75% (9) 35.42% (17)
 Беневенто 12.82% (5) 10.26% (4) 23.08% (9) 23.08% (9) 12.82% (5) 17.95% (7)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма
Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя
Последние 20 матчей: +1 =8 -11
Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе
Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто
Последние игры между собой
Торино: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Беневенто 2:2 Торино Торино 3:0 Беневенто Беневенто 0:1 Торино
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 37 14 7 16 49 - 54 49
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
12. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
13. Фиорентина Заявка 37 9 12 16 47 - 59 39
14. Дженоа Заявка 37 9 12 16 46 - 58 39
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри Заявка 37 9 10 18 43 - 58 37
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне Заявка 37 6 4 27 45 - 92 22
20. Парма Заявка 37 3 11 23 39 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
12. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
15. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Беневенто от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 1 день 8 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 70
Торино 80% (56)
X 15.7% (11)
Беневенто 4.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Беневенто
1.79
4.58
4.22
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Торино - Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Торино - Беневенто

Исход игры
Торино
80% (56)
Ничья
15.7% (11)
Беневенто
4.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (22)
Меньше
68.12% (47)
Обе команды забьют
Да
43.48% (30)
Нет
56.52% (39)
Популярный счёт
1:0 Торино
38.6% (27)
2:1 Торино
27.1% (19)
1:1 Ничья
11.4% (8)
2:0 Торино
10% (7)
0:1 Беневенто
4.3% (3)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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