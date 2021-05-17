|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|11 (4)
|0.3
|2.
|Верде Даниэле
|5
|0.14
|3.
|Пикколи Роберто
|5
|0.14
|4.
|Побега Томмазо
|5
|0.14
|5.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.11
|6.
|Фариас Диего
|4
|0.11
|7.
|Галабинов Андрей
|3
|0.08
|8.
|Эрлич Мартин
|3
|0.08
|9.
|Маджоре Джулио
|3
|0.08
|10.
|Сапонара Риккардо
|2
|0.05
|11.
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|12.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|13.
|Терци Клаудио
|1
|0.03
|14.
|Исмайли Ардиан
|1
|0.03
|15.
|Шабо Юлиан
|1
|0.03
|16.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|17.
|Риччи Матео
|0
|0
|18.
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|19.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|20.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|21.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|12 (1)
|0.32
|2.
|Майораль Борха
|10
|0.27
|3.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.27
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|7 (1)
|0.19
|5.
|Джеко Эдин
|7
|0.19
|6.
|Педро Родригес
|5
|0.14
|7.
|Манчини Джанлука
|4
|0.11
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.05
|9.
|Перес Карлес
|2
|0.05
|10.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|11.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|12.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|14.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|15.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|16.
|Сантон Давиде
|0
|0
|17.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|18.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|19.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|20.
|Ибаньес Рожер
|0
|0
|21.
|Залевский Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|10
|1
|2.
|Терци Клаудио
|8
|1
|3.
|Бастони Симоне
|7
|0
|4.
|Эстевес Науэль
|7
|0
|5.
|Эрлич Мартин
|6
|0
|6.
|Побега Томмазо
|6
|0
|7.
|Виньяли Лука
|4
|1
|8.
|Фариас Диего
|5
|0
|9.
|Риччи Матео
|5
|0
|10.
|Нзола М'Бала
|5
|0
|11.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|12.
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|13.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|14.
|Агудело Кевин
|4
|0
|15.
|Исмайли Ардиан
|2
|1
|16.
|Маджоре Джулио
|3
|0
|17.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|18.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|19.
|Агум Люсьен
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|10
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|10
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|8
|0
|4.
|Ибаньес Рожер
|6
|1
|5.
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|7
|0
|7.
|Перес Бруно
|6
|0
|8.
|Педро Родригес
|4
|1
|9.
|Диавара Амаду
|3
|1
|10.
|Верету Жордан
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|3
|0
|12.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|13.
|Джеко Эдин
|2
|0
|14.
|Фасио Федерико
|2
|0
|15.
|Миранте Антонио
|2
|0
|16.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|17.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|18.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|19.
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|20.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|21.
|Майораль Борха
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|6% (3)
|18% (9)
|14% (7)
|8% (4)
|30% (15)
|24% (12)
|Рома
|13.85% (9)
|18.46% (12)
|21.54% (14)
|9.23% (6)
|18.46% (12)
|18.46% (12)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|84 - 34
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|90 - 45
|78
|3.
|Милан
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|72 - 41
|76
|4.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|4
|9
|85 - 40
|76
|5.
|Ювентус
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|73 - 37
|75
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|61 - 53
|68
|7.
|Рома
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|66 - 56
|61
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|62 - 56
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|49 - 54
|49
|10.
|Верона
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|45 - 47
|44
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|50 - 61
|41
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 53
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|47 - 59
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|46 - 58
|39
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|50 - 70
|38
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|43 - 58
|37
|17.
|Торино
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|49 - 68
|36
|18.
|Беневенто
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|39 - 74
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|6
|4
|27
|45 - 92
|22
|20.
|Парма
|Заявка
|37
|3
|11
|23
|39 - 80
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|16.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|23 - 35
|16
|19.
|Беневенто
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 30
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|12.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|15.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|16.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|23
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0