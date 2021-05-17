|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|22 (2)
|0.59
|2.
|Сапата Дуван
|15 (1)
|0.41
|3.
|Госенс Робин
|11
|0.3
|4.
|Малиновский Руслан
|8 (1)
|0.22
|5.
|Иличич Йосип
|6 (2)
|0.16
|6.
|Пашалич Марио
|6
|0.16
|7.
|Гомес Алехандро
|4
|0.11
|8.
|Миранчук Алексей
|4
|0.11
|9.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0.05
|11.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.05
|12.
|Хатебур Ханс
|2
|0.05
|13.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|14.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.05
|15.
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|16.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.41
|2.
|Кесси Франк
|11 (9)
|0.3
|3.
|Ребич Анте
|11
|0.3
|4.
|Тео Эрнандес
|7
|0.19
|5.
|Леау Рафаэл
|6
|0.16
|6.
|Чалханоглу Хакан
|4 (1)
|0.11
|7.
|Диас Браим
|4
|0.11
|8.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.05
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.05
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0.05
|11.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|12.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|13.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|14.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|15.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|16.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|17.
|Кьяер Симон
|0
|0
|18.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|2.
|Госенс Робин
|8
|1
|3.
|Толой Рафаэл
|8
|0
|4.
|Джимсити Берат
|8
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|7
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|3
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|3
|0
|10.
|Иличич Йосип
|2
|0
|11.
|Пашалич Марио
|2
|0
|12.
|Пессина Маттео
|2
|0
|13.
|Голлини Пьерлуиджи
|0
|1
|14.
|Мохика Хоан
|1
|0
|15.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|16.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|2.
|Кесси Франк
|8
|0
|3.
|Салемакерс Алексис
|6
|1
|4.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|7
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Кастильехо Самуэль
|5
|0
|8.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|9.
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|10.
|Беннасер Исмаэль
|4
|0
|11.
|Далот Диогу
|4
|0
|12.
|Ибрагимович Златан
|2
|1
|13.
|Кьяер Симон
|3
|0
|14.
|Тонали Сандро
|1
|1
|15.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|16.
|Крунич Раде
|2
|0
|17.
|Диас Браим
|2
|0
|18.
|Габбия Маттео
|2
|0
|19.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|11.11% (10)
|15.56% (14)
|18.89% (17)
|20% (18)
|18.89% (17)
|15.56% (14)
|Милан
|14.29% (10)
|20% (14)
|11.43% (8)
|21.43% (15)
|10% (7)
|22.86% (16)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|84 - 34
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|90 - 45
|78
|3.
|Милан
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|72 - 41
|76
|4.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|4
|9
|85 - 40
|76
|5.
|Ювентус
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|73 - 37
|75
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|61 - 53
|68
|7.
|Рома
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|66 - 56
|61
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|62 - 56
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|49 - 54
|49
|10.
|Верона
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|45 - 47
|44
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|50 - 61
|41
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 53
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|47 - 59
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|46 - 58
|39
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|50 - 70
|38
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|43 - 58
|37
|17.
|Торино
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|49 - 68
|36
|18.
|Беневенто
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|39 - 74
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|6
|4
|27
|45 - 92
|22
|20.
|Парма
|Заявка
|37
|3
|11
|23
|39 - 80
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|16.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|23 - 35
|16
|19.
|Беневенто
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 30
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|12.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|15.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|16.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|23
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0