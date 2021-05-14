  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2020-2021

Италия: Серия A

2020-2021

Стадион:
Милан
 
Позже
Кальяри

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.42
2. Кесси Франк 11 (9) 0.31
3. Ребич Анте 11 0.31
4. Тео Эрнандес 7 0.19
5. Леау Рафаэл 6 0.17
6. Чалханоглу Хакан 4 (1) 0.11
7. Диас Браим 4 0.11
8. Салемакерс Алексис 2 0.06
9. Калабрия Давиде 2 0.06
10. Хёуге Йенс 2 0.06
11. Крунич Раде 1 0.03
12. Романьоли Алессио 1 0.03
13. Далот Диогу 1 0.03
14. Калюлю Пьер 1 0.03
15. Кастильехо Самуэль 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Кьяер Симон 0 0
18. Беннасер Исмаэль 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 16 (4) 0.44
2. Симеоне Джованни 6 0.17
3. Паволетти Леонардо 4 0.11
4. Ликояннис Хараламбос 4 0.11
5. Марин Рэзван 3 0.08
6. Нандес Найтан 2 0.06
7. Перейро Гастон 2 0.06
8. Соттил Рикардо 2 0.06
9. Ругани Даниэле 1 0.03
10. Годин Диего 1 0.03
11. Наингголан Раджа 1 0.03
12. Черри Альберто 1 0.03
13. Дзаппа Габриэле 0 0
14. Дункан Альфред 0 0
15. Валюкевич Себастьян 0 0
16. Олива Кристиан 0 0
17. Карбони Андреа 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 9 0
2. Кесси Франк 8 0
3. Салемакерс Алексис 6 1
4. Романьоли Алессио 7 0
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Кастильехо Самуэль 5 0
8. Леау Рафаэл 5 0
9. Чалханоглу Хакан 4 0
10. Беннасер Исмаэль 4 0
11. Далот Диогу 4 0
12. Ибрагимович Златан 2 1
13. Тонали Сандро 1 1
14. Кьяер Симон 2 0
15. Мейте Суалихо 2 0
16. Крунич Раде 2 0
17. Диас Браим 2 0
18. Габбия Маттео 2 0
19. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 8 2
2. Нандес Найтан 8 1
3. Паволетти Леонардо 8 0
4. Наингголан Раджа 5 0
5. Марин Рэзван 5 0
6. Педро Жоао 4 0
7. Годин Диего 3 0
8. Соттил Рикардо 3 0
9. Чеппители Лука 3 0
10. Дзаппа Габриэле 3 0
11. Ругани Даниэле 2 0
12. Дункан Альфред 2 0
13. Дейола Алессандро 2 0
14. Фараго Паоло 2 0
15. Рог Марко 2 0
16. Калигара Фабрицио 2 0
17. Олива Кристиан 2 0
18. Клаван Рагнар 1 0
19. Краньо Алессио 1 0
20. Симеоне Джованни 1 0
21. Пизакане Фабио 1 0
22. Валюкевич Себастьян 1 0
23. Трамони Маттео 1 0
24. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 14.29% (10) 20% (14) 11.43% (8) 21.43% (15) 10% (7) 22.86% (16)
 Кальяри 11.63% (5) 13.95% (6) 9.3% (4) 27.91% (12) 16.28% (7) 20.93% (9)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло
Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне
Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри
Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри
Последние игры между собой
Милан: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Кальяри 0:2 Милан Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Милан 3:0 Кальяри Кальяри 1:1 Милан
Кальяри 1:2 Милан Милан 2:1 Кальяри Кальяри 2:1 Милан Милан 1:0 Кальяри Милан 3:1 Кальяри Кальяри 1:1 Милан Кальяри 1:2 Милан Милан 3:1 Кальяри Кальяри 1:1 Милан Милан 2:0 Кальяри Милан 3:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:1 Милан Кальяри 2:3 Милан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 36 11 10 15 43 - 45 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Кротоне Заявка 36 6 3 27 44 - 91 21
20. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 1 день 11 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 65
Милан 98.5% (64)
X 1.5% (1)
Кальяри 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Кальяри
1.44
5.01
8.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Милан - Кальяри онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Прогнозы на матч Милан - Кальяри

Исход игры
Милан
98.5% (64)
Ничья
1.5% (1)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.27% (26)
Меньше
58.73% (37)
Обе команды забьют
Да
33.33% (21)
Нет
66.67% (42)
Популярный счёт
2:0 Милан
50.8% (33)
2:1 Милан
18.5% (12)
3:1 Милан
12.3% (8)
3:0 Милан
9.2% (6)
1:0 Милан
4.6% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный