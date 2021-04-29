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Италия: Серия A

2020-2021

Стадион:
Сампдория
 
Позже
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (1) 0.33
2. Кандрева Антонио 5 (2) 0.15
3. Янкто Якуб 5 0.15
4. Кейта Бальде 5 0.15
5. Торсби Мортен 3 0.09
6. Дамсгор Миккель 2 0.06
7. Верре Валерио 2 0.06
8. Габбьядини Маноло 2 (1) 0.06
9. Экдаль Альбин 2 0.06
10. Ауджелло Томмазо 1 0.03
11. Йосида Майя 1 0.03
12. Берешиньски Бартош 1 0.03
13. Тонелли Лоренцо 1 0.03
14. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
15. Колли Омар 1 0.03
16. Рамирес Гастон 0 0
17. Адриен Силва 0 0
18. Бонаццоли Федерико 0 0
19. Аудеро Эмиль 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.3
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.27
3. Майораль Борха 8 0.24
4. Джеко Эдин 7 0.21
5. Пеллегрини Лоренцо 5 (1) 0.15
6. Педро Родригес 4 0.12
7. Манчини Джанлука 4 0.12
8. Спинаццола Леонардо 2 0.06
9. Перес Карлес 2 0.06
10. Карсдорп Рик 1 0.03
11. Кристанте Бриан 1 0.03
12. Перес Бруно 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Диавара Амаду 1 0.03
15. Кумбулла Мараш 1 0.03
16. Смоллинг Крис 0 0
17. Эль-Шаарави Стефан 0 0
18. Вильяр Гонсало 0 0
19. Ибаньес Рожер 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 8 0
4. Адриен Силва 6 1
5. Янкто Якуб 7 0
6. Колли Омар 6 0
7. Кейта Бальде 4 1
8. Йосида Майя 5 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Феррари Алекс 3 0
12. Дамсгор Миккель 3 0
13. Берешиньски Бартош 2 0
14. Верре Валерио 2 0
15. Аскилдсен Кристоффер 2 0
16. Квальярелла Фабио 1 0
17. Кандрева Антонио 1 0
18. Габбьядини Маноло 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 9 0
3. Ибаньес Рожер 6 1
4. Вильяр Гонсало 7 0
5. Кристанте Бриан 6 0
6. Педро Родригес 4 1
7. Перес Бруно 5 0
8. Кумбулла Мараш 5 0
9. Диавара Амаду 3 1
10. Верету Жордан 4 0
11. Смоллинг Крис 3 0
12. Джеко Эдин 2 0
13. Фасио Федерико 2 0
14. Миранте Антонио 2 0
15. Мхитарян Генрих 2 0
16. Калафьори Рикардо 2 0
17. Сантон Давиде 1 0
18. Эль-Шаарави Стефан 1 0
19. Карсдорп Рик 1 0
20. Майораль Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 6.98% (3) 18.6% (8) 20.93% (9) 16.28% (7) 13.95% (6) 23.26% (10)
 Рома 15.79% (9) 21.05% (12) 21.05% (12) 8.77% (5) 17.54% (10) 15.79% (9)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория
Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло
Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс
Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Рома 1:0 Сампдория Рома 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Сампдория 0:1 Рома Рома 4:1 Сампдория
Рома 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Рома Сампдория 3:2 Рома Рома 4:0 Сампдория Рома 3:2 Сампдория Рома 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Рома Рома 0:2 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Рома 3:0 Сампдория Рома 1:0 Сампдория Сампдория 0:2 Рома Сампдория 3:1 Рома Рома 1:1 Сампдория Рома 3:1 Сампдория
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 24 7 2 72 - 29 79
2. Аталанта Заявка 33 20 8 5 78 - 39 68
3. Ювентус Заявка 33 19 9 5 65 - 30 66
4. Милан Заявка 33 20 6 7 60 - 41 66
5. Наполи Заявка 33 21 3 9 73 - 37 66
6. Лацио Заявка 32 19 4 9 56 - 46 61
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 33 14 10 9 55 - 50 52
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Верона Заявка 33 11 8 14 40 - 41 41
11. Удинезе Заявка 33 10 9 14 38 - 44 39
12. Болонья Заявка 33 10 8 15 44 - 53 38
13. Дженоа Заявка 33 8 12 13 37 - 48 36
14. Фиорентина Заявка 33 8 10 15 42 - 54 34
15. Специя Заявка 33 8 9 16 42 - 62 33
16. Беневенто Заявка 33 7 10 16 37 - 66 31
17. Кальяри Заявка 33 8 7 18 39 - 56 31
18. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 33 5 3 25 42 - 83 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
5. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
6. Лацио Заявка 16 11 2 3 31 - 20 35
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Сассуоло Заявка 16 6 7 3 27 - 23 25
9. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
12. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
13. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 16 6 7 3 28 - 17 25
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 17 4 3 10 21 - 36 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.


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Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Рома
2.72
3.85
2.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сампдория - Рома онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория - Рома

Исход игры
Сампдория
16.7% (4)
Ничья
29.2% (7)
Рома
54.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
70.83% (17)
Меньше
29.17% (7)
Обе команды забьют
Да
91.67% (22)
Нет
8.33% (2)
Популярный счёт
1:2 Рома
41.7% (10)
1:1 Ничья
20.8% (5)
2:2 Ничья
8.3% (2)
2:1 Сампдория
8.3% (2)
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УНИКС Монако 1.93 Зенит Барселона 1.85 Марсель Страсбург 3.85 Соболенко Арина Звонарёва Вера 1.54
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