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Россия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Сочи
 
Позже
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.54
2. Бурмистров Никита 4 0.31
3. Заболотный Антон 3 0.23
4. Мевля Миха 3 0.23
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.15
6. Заика Кирилл 1 0.08
7. Юсупов Артур 1 0.08
8. Миладинович Иван 1 0.08
9. Маргасов Тимофей 0 0
10. Жоаозиньо Рамос 0 0
11. Набиуллин Эльмир 0 0
12. Маммана Эмануэль 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.08
2. Аликин Павел 1 0.08
3. Кротов Вячеслав 1 0.08
4. Алиев Азер 1 0.08
5. Жамалетдинов Тимур 1 0.08
6. Комнен Андрич 1 0.08
7. Голубев Артём 1 0.08
8. Данченко Олег 0 0
9. Сухов Александр 0 0
10. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 5 0
2. Заика Кирилл 3 1
3. Маргасов Тимофей 4 0
4. Цаллагов Ибрагим 2 1
5. Нобоа Кристиан 3 0
6. Юсупов Артур 3 0
7. Полоз Дмитрий 2 0
8. Набиуллин Эльмир 2 0
9. Маммана Эмануэль 2 0
10. Миладинович Иван 2 0
11. Бурмистров Никита 1 0
12. Заболотный Антон 1 0
13. Джанаев Сослан 1 0
14. Мевля Миха 1 0
15. Бахтияров Акмаль 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 3 0
2. Алиев Азер 3 0
3. Безденежных Игорь 3 0
4. Карп Кэтэлин 3 0
5. Табидзе Джемал 3 0
6. Сухов Александр 2 0
7. Аликин Павел 2 0
8. Жамалетдинов Тимур 2 0
9. Неделчару Ионуц 2 0
10. Тилль Оливье 2 0
11. Голубев Артём 2 0
12. Плиев Константин 2 0
13. Кротов Вячеслав 0 1
14. Сысуев Дмитрий 1 0
15. Никитин Алексей 1 0
16. Данченко Олег 1 0
17. Бизяк Ловро 1 0
18. Комнен Андрич 1 0
19. Агаларов Гамид 1 0
20. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 14.29% (3) 28.57% (6)
 Уфа 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов
Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи
Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор
Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Уфа 1:1 Сочи Сочи 0:0 Уфа
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
3. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 13 1 3 9 6 - 22 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2020, осталось 1 день 18 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 85
Сочи 88.2% (75)
X 10.6% (9)
Уфа 1.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Уфа
1.71
3.66
6.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.55 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.45 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.66 6.60
  1.62 3.61 6.67

Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.80 1.08 5.10 1.14 2.60 1.53 2.28 1.68 1.92 1.93 1.68 2.20 1.50 2.55 1.20 4.20 1.15 5.00 1.04 9.30 1.03 10.00 0.00 17.50
7.00 1.10 5.40 1.16 2.46 1.56 1.85 1.97 1.52 2.71 1.22 4.40 1.16 5.40 1.05 11.00 1.04 12.00
2.66 1.50 2.29 1.65 1.93 1.93 1.65 2.30 1.50 2.67 1.16 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.59 2.44 1.28 3.80 1.06 9.10
2.40 1.57 1.55 2.45 1.28 3.68 1.06 9.30 1.04 10.75
2.46 1.57 2.02 1.84 1.55 2.50 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.78 1.45 2.70 1.14 5.20
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.46 1.55
Букмекер Да Нет
6.90 1.08
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
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Прогнозы на матч Сочи - Уфа

Исход игры
Сочи
88.2% (75)
Ничья
10.6% (9)
Уфа
1.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.14% (30)
Меньше
63.86% (53)
Обе команды забьют
Да
44.58% (37)
Нет
55.42% (46)
Популярный счёт
2:1 Сочи
29.4% (25)
2:0 Сочи
27.1% (23)
1:0 Сочи
23.5% (20)
1:1 Ничья
9.4% (8)
3:1 Сочи
4.7% (4)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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