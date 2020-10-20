|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.54
|2.
|Бурмистров Никита
|4
|0.31
|3.
|Заболотный Антон
|3
|0.23
|4.
|Мевля Миха
|3
|0.23
|5.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.15
|6.
|Заика Кирилл
|1
|0.08
|7.
|Юсупов Артур
|1
|0.08
|8.
|Миладинович Иван
|1
|0.08
|9.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|10.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|11.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|12.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.08
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.08
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.08
|4.
|Алиев Азер
|1
|0.08
|5.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.08
|6.
|Комнен Андрич
|1
|0.08
|7.
|Голубев Артём
|1
|0.08
|8.
|Данченко Олег
|0
|0
|9.
|Сухов Александр
|0
|0
|10.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|5
|0
|2.
|Заика Кирилл
|3
|1
|3.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|4.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|1
|5.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|6.
|Юсупов Артур
|3
|0
|7.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|8.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|10.
|Миладинович Иван
|2
|0
|11.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|12.
|Заболотный Антон
|1
|0
|13.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|14.
|Мевля Миха
|1
|0
|15.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|3
|0
|2.
|Алиев Азер
|3
|0
|3.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|4.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|5.
|Табидзе Джемал
|3
|0
|6.
|Сухов Александр
|2
|0
|7.
|Аликин Павел
|2
|0
|8.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|9.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|10.
|Тилль Оливье
|2
|0
|11.
|Голубев Артём
|2
|0
|12.
|Плиев Константин
|2
|0
|13.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|14.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|15.
|Никитин Алексей
|1
|0
|16.
|Данченко Олег
|1
|0
|17.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|18.
|Комнен Андрич
|1
|0
|19.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|20.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|Уфа
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 19
|22
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Тамбов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 22
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 26
|6
Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.80
|1.08
|5.10
|1.14
|2.60
|1.53
|2.28
|1.68
|1.92
|1.93
|1.68
|2.20
|1.50
|2.55
|1.20
|4.20
|1.15
|5.00
|1.04
|9.30
|1.03
|10.00
|0.00
|17.50
|
|7.00
|1.10
|5.40
|1.16
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.85
|1.97
|—
|—
|1.52
|2.71
|1.22
|4.40
|1.16
|5.40
|1.05
|11.00
|1.04
|12.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.66
|1.50
|2.29
|1.65
|1.93
|1.93
|1.65
|2.30
|1.50
|2.67
|—
|—
|1.16
|5.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—