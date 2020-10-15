|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.5
|2.
|Абу-Ханна Джоэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|1
|0.5
|2.
|Манталос Петрос
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|2.
|Вернидуб Виталий
|1
|0
|3.
|Кочергин Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манталос Петрос
|2
|0
|2.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|3.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|4.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|5.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|АЕК
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.00
|1.04
|6.80
|1.08
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.30
|1.66
|1.91
|1.95
|1.70
|2.23
|—
|—
|1.35
|3.25
|1.25
|4.00
|1.10
|6.90
|1.07
|7.60
|1.01
|13.50
|
|8.90
|1.07
|7.20
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.24
|1.67
|—
|—
|1.72
|2.25
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.25
|4.05
|1.09
|7.60
|1.07
|8.50
|1.01
|16.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.07
|1.38
|2.69
|1.48
|2.29
|1.63
|1.90
|1.93
|1.68
|2.21
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.23
|4.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—