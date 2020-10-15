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Лига Европы

2020-2021

Стадион:
Заря
 
Позже
АЕК

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иванисеня Дмитрий 1 0.5
2. Абу-Ханна Джоэл 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 1 0.5
2. Манталос Петрос 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Кабаев Владислав 2 0
2. Вернидуб Виталий 1 0
3. Кочергин Владислав 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Манталос Петрос 2 0
2. Крстичич Ненад 1 0
3. Оливейра Нелсон 1 0
4. Инсуа Эмануэль 1 0
5. Неделчару Ионуц 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 0 0 0 100% (1)
 АЕК 0 0 0 100% (1) 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев
Последние 20 матчей: +10 =3 -7
АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК
Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Брага Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. АЕК Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - АЕК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 22 часа 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 106
Заря 34% (36)
X 42.5% (45)
АЕК 23.6% (25)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
АЕК
2.93
3.35
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.30 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.35 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.35 2.58
  2.85 3.25 2.50

Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.00 1.04 6.80 1.08 3.00 1.39 2.30 1.66 1.91 1.95 1.70 2.23 1.35 3.25 1.25 4.00 1.10 6.90 1.07 7.60 1.01 13.50
8.90 1.07 7.20 1.10 3.00 1.40 2.24 1.67 1.72 2.25 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.07 8.50 1.01 16.75
3.07 1.38 2.69 1.48 2.29 1.63 1.90 1.93 1.68 2.21 1.50 2.62 1.23 4.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.71 2.14 1.35 3.35 1.09 7.40
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
2.71 1.47 2.22 1.68 1.72 2.16 1.46 2.77 1.33 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.58 2.33 1.22 4.20
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.40 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.89
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
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Прогнозы на матч Заря - АЕК

Исход игры
Заря
34% (36)
Ничья
42.5% (45)
АЕК
23.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
29.81% (31)
Меньше
70.19% (73)
Обе команды забьют
Да
68.27% (71)
Нет
31.73% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (41)
1:0 Заря
14.2% (15)
2:1 Заря
14.2% (15)
0:1 АЕК
10.4% (11)
1:2 АЕК
9.4% (10)
2:0 Заря
2.8% (3)
1:3 АЕК
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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