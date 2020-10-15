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Лига Европы

2020-2021

Стадион:
Арсенал
 
Позже
Мольде

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 1 0.5
2. Уиллок Джо 1 0.5
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.5
4. Луис Давид 1 0.5
5. Нкетиа Эдди 1 0.5
6. Бельерин Эктор 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 2 (1) 1
2. Хуссейн Эцаз 1 0.5
3. Хёуген Кристоффер 0 0
4. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Лено Бернд 1 0
3. Парти Томас 1 0
4. Нкетиа Эдди 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Эурснес Фредрик 1 0
2. Эллингсен Мартин 1 0
3. Грегерсен Стиан 1 0
4. Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0
 Мольде 0 0 0 0 100% (3) 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт
Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Мольде Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Рапид Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Дандолк Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Мольде от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 22 часа 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 107
Арсенал 99.1% (106)
X 0% (0)
Мольде 0.9% (1)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Мольде
1.34
6.25
9.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.50 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.60 9.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.34 6.25 10.00
  1.29 5.79 9.54

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.60 1.14 4.90 1.18 2.65 1.45 2.26 1.69 1.95 1.90 1.76 2.14 1.41 2.85 1.31 3.45 1.12 5.30 1.09 5.90 1.02 10.00
5.55 1.10 4.75 1.16 2.74 1.43 2.20 1.67 1.81 2.22 1.38 3.04 1.27 3.62 1.10 5.85 1.08 6.15 1.01 10.75
6.13 1.13 2.90 1.41 2.60 1.51 2.28 1.64 1.95 1.88 1.75 2.11 1.58 2.41 1.30 3.56 1.11 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.72 2.11 1.28 3.50
4.30 1.22 2.91 1.41 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.65
3.62 1.30 2.91 1.42 2.08 1.78 1.73 2.13 1.51 2.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.62 2.21 1.33 3.15
5.50 1.14 3.95 1.25 2.09 1.74 1.57 2.40 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
4.30 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
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Лига Ставок


Прогнозы на матч Арсенал - Мольде

Исход игры
Арсенал
99.1% (106)
Ничья
0% (0)
Мольде
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (47)
Меньше
55.24% (58)
Обе команды забьют
Да
27.62% (29)
Нет
72.38% (76)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
47.7% (51)
3:0 Арсенал
15% (16)
3:1 Арсенал
12.1% (13)
2:1 Арсенал
12.1% (13)
1:0 Арсенал
6.5% (7)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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