|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|1
|0.5
|2.
|Уиллок Джо
|1
|0.5
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.5
|4.
|Луис Давид
|1
|0.5
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.5
|6.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|2 (1)
|1
|2.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.5
|3.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|4.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Лено Бернд
|1
|0
|3.
|Парти Томас
|1
|0
|4.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|2.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|3.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|4.
|Уинго Генри
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.60
|1.14
|4.90
|1.18
|2.65
|1.45
|—
|—
|2.26
|1.69
|1.95
|1.90
|1.76
|2.14
|—
|—
|1.41
|2.85
|1.31
|3.45
|1.12
|5.30
|1.09
|5.90
|1.02
|10.00
|
|5.55
|1.10
|4.75
|1.16
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.81
|2.22
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.27
|3.62
|1.10
|5.85
|1.08
|6.15
|1.01
|10.75
|
|6.13
|1.13
|—
|—
|2.90
|1.41
|2.60
|1.51
|2.28
|1.64
|1.95
|1.88
|1.75
|2.11
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.30
|3.56
|—
|—
|1.11
|6.70
|—
|—