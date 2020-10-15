|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеначо Келечи
|1
|0.5
|2.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.5
|3.
|Чодури Хамза
|1
|0.5
|4.
|Барнс Харви
|1
|0.5
|5.
|Варди Джейми
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулинью Жуан
|2
|1
|2.
|Галено Вандерсон
|1
|0.5
|3.
|Гайтан Николас
|1
|0.5
|4.
|Орта Рикарду
|1
|0.5
|5.
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|6.
|Раул Силва
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|2.
|Томас Люк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карму Давид
|2
|0
|2.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|3.
|Франсержио Родригес
|1
|0
|4.
|Секейра Нуну
|1
|0
|5.
|Раул Силва
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|Брага
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|12.00
|1.01
|9.00
|1.04
|3.80
|1.27
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.01
|1.85
|1.80
|2.08
|1.58
|2.48
|1.38
|3.05
|1.16
|5.00
|1.13
|5.50
|1.03
|9.80
|
|11.50
|1.04
|9.90
|1.06
|3.52
|1.31
|2.72
|1.47
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.37
|3.15
|1.15
|5.70
|1.13
|6.55
|1.03
|12.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.99
|1.25
|3.07
|1.38
|2.35
|1.61
|2.00
|1.84
|1.77
|2.07
|1.55
|2.47
|1.36
|3.13
|—
|—
|1.13
|6.11
|—
|—