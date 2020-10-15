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Лига Европы

2020-2021

Стадион:
Лестер
 
Позже
Брага

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеначо Келечи 1 0.5
2. Мэддисон Джеймс 1 0.5
3. Чодури Хамза 1 0.5
4. Барнс Харви 1 0.5
5. Варди Джейми 1 (1) 0.5
Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулинью Жуан 2 1
2. Галено Вандерсон 1 0.5
3. Гайтан Николас 1 0.5
4. Орта Рикарду 1 0.5
5. Эсгаю Рикарду 0 0
6. Раул Силва 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Тилеманс Юри 1 0
2. Томас Люк 1 0
Брага
# Игрок      
1. Карму Давид 2 0
2. Эсгаю Рикарду 1 0
3. Франсержио Родригес 1 0
4. Секейра Нуну 1 0
5. Раул Силва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 0 40% (2) 40% (2) 0 20% (1) 0
 Брага 40% (2) 0 20% (1) 0 0 40% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла
Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер
Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брага 1:0 Фамаликан Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра
Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:5 Брага Брага 4:0 Авеш Риу Аве 4:3 Брага Брага 3:2 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:0 Брага

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Брага Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. АЕК Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Брага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 22 часа 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 111
Лестер 89.2% (99)
X 9% (10)
Брага 1.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Брага
1.82
3.80
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.75 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.65 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.80 4.70
  1.79 3.64 4.67

Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.00 1.01 9.00 1.04 3.80 1.27 2.95 1.40 2.01 1.85 1.80 2.08 1.58 2.48 1.38 3.05 1.16 5.00 1.13 5.50 1.03 9.80
11.50 1.04 9.90 1.06 3.52 1.31 2.72 1.47 2.00 1.90 1.50 2.62 1.37 3.15 1.15 5.70 1.13 6.55 1.03 12.50
3.99 1.25 3.07 1.38 2.35 1.61 2.00 1.84 1.77 2.07 1.55 2.47 1.36 3.13 1.13 6.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.03 1.79 1.47 2.70 1.14 5.50
3.12 1.36 2.04 1.78 1.44 2.79 1.15 5.45 1.11 6.70
3.18 1.36 2.62 1.50 2.05 1.80 1.63 2.30 1.45 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.74 2.02 1.32 3.35
3.85 1.26 2.79 1.44 1.73 2.11 1.28 3.68 1.19 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.06
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
Букмекер Да Нет
3.30 1.32
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Прогнозы на матч Лестер - Брага

Исход игры
Лестер
89.2% (99)
Ничья
9% (10)
Брага
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.14% (71)
Меньше
34.86% (38)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
2:1 Лестер
50.5% (56)
2:0 Лестер
15.3% (17)
1:0 Лестер
9.9% (11)
1:1 Ничья
8.1% (9)
3:0 Лестер
6.3% (7)
3:1 Лестер
5.4% (6)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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