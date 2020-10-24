|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ману Элвис
|3 (1)
|1.5
|2.
|Марин Игинио
|1
|0.5
|3.
|Сантана Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Моура
|1
|0.5
|2.
|Сон Хынмин
|1
|0.5
|3.
|Винисиус Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моци Козмин
|1
|0
|2.
|Баджи Стефан
|1
|0
|3.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|4.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|5.
|Вердон Оливье
|1
|0
|#
|Игрок
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лудогорец
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Тоттенхэм
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Самый высокий коэффициент на матч «Лудогорец» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лудогорец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лудогорец» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.70
|1.17
|3.95
|1.25
|2.44
|1.57
|2.18
|1.73
|1.96
|1.90
|1.74
|2.17
|1.60
|2.44
|1.31
|3.45
|1.25
|4.20
|1.08
|6.60
|1.07
|7.30
|1.01
|12.00
|
|16.00
|1.01
|13.25
|1.00
|5.00
|1.16
|4.20
|1.23
|2.62
|1.61
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.30
|1.28
|3.26
|1.22
|3.74
|1.07
|6.35
|1.06
|6.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.32
|1.16
|—
|—
|2.50
|1.54
|2.23
|1.67
|1.96
|1.88
|1.72
|2.14
|1.58
|2.40
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—