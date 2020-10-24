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Лига Европы

2020-2021

Стадион:
Лудогорец
 
Позже
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ману Элвис 3 (1) 1.5
2. Марин Игинио 1 0.5
3. Сантана Алекс 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Моура 1 0.5
2. Сон Хынмин 1 0.5
3. Винисиус Карлос 0 0

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Моци Козмин 1 0
2. Баджи Стефан 1 0
3. Сисиньо Неусиано 1 0
4. Текпетей Бернард 1 0
5. Вердон Оливье 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0
 Тоттенхэм 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село
Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец
Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 20 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 113
Лудогорец 0.9% (1)
X 2.7% (3)
Тоттенхэм 96.5% (109)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Тоттенхэм
8.50
5.55
1.42
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 5.50 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 8.40 5.50 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 5.55 1.42
  8.07 5.20 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «Лудогорец» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лудогорец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лудогорец» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.70 1.17 3.95 1.25 2.44 1.57 2.18 1.73 1.96 1.90 1.74 2.17 1.60 2.44 1.31 3.45 1.25 4.20 1.08 6.60 1.07 7.30 1.01 12.00
16.00 1.01 13.25 1.00 5.00 1.16 4.20 1.23 2.62 1.61 1.94 1.86 1.58 2.30 1.28 3.26 1.22 3.74 1.07 6.35 1.06 6.90
5.32 1.16 2.50 1.54 2.23 1.67 1.96 1.88 1.72 2.14 1.58 2.40 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.61 2.33 1.22 4.20
3.68 1.28 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.26 1.35 2.58 1.51 1.90 1.93 1.61 2.33 1.42 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.99 1.76 1.51 2.48 1.31 3.35
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.98
Букмекер Да Нет
4.50 1.22
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Где смотреть матч Лудогорец - Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Лудогорец - Тоттенхэм

Исход игры
Лудогорец
0.9% (1)
Ничья
2.7% (3)
Тоттенхэм
96.5% (109)
Тотал 2.5
Больше
69.37% (77)
Меньше
30.63% (34)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
47.8% (54)
0:2 Тоттенхэм
18.6% (21)
1:3 Тоттенхэм
15% (17)
0:1 Тоттенхэм
8.8% (10)
1:1 Ничья
1.8% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.8% (2)
0:4 Тоттенхэм
1.8% (2)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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