|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перес Бруно
|1
|0.5
|2.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.5
|3.
|Джеко Эдин
|0
|0
|4.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рондон Марио
|2
|1
|2.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.5
|3.
|Хобан Овидиу
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|2
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Фасио Федерико
|1
|0
|5.
|Жуан Жезус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кипчу Александру
|1
|0
|2.
|Джокович Дамьян
|1
|0
|3.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «ЧФР Клуж», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|3.75
|1.27
|2.37
|1.63
|2.11
|1.78
|1.85
|2.01
|1.74
|2.17
|1.53
|2.50
|1.27
|3.75
|1.21
|4.40
|1.07
|7.20
|1.06
|7.90
|
|13.25
|1.03
|4.75
|1.20
|3.75
|1.28
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.83
|1.99
|—
|—
|1.56
|2.59
|1.27
|3.84
|1.21
|4.55
|1.08
|8.00
|1.07
|8.80
|
|—
|—
|5.11
|1.17
|—
|—
|2.36
|1.60
|2.10
|1.75
|1.84
|2.00
|1.64
|2.28
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.20
|4.63
|—
|—
|—
|—