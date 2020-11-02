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Лига Европы

2020-2021

Стадион:
Рома
 
Позже
ЧФР Клуж

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перес Бруно 1 0.5
2. Кумбулла Мараш 1 0.5
3. Джеко Эдин 0 0
4. Мхитарян Генрих 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Марио 2 1
2. Дяк Чиприан 1 (1) 0.5
3. Хобан Овидиу 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 2 0
2. Карсдорп Рик 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Фасио Федерико 1 0
5. Жуан Жезус 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Кипчу Александру 1 0
2. Джокович Дамьян 1 0
3. Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 0 0 0 100% (2) 0
 ЧФР Клуж 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто
Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма
Последние 20 матчей: +13 =5 -2
ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани
Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Рома: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
ЧФР Клуж 1:1 Рома Рома 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:3 Рома Рома 1:2 ЧФР Клуж

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Янг Бойз Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ЧФР Клуж от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 20 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 116
Рома 95.7% (111)
X 3.4% (4)
ЧФР Клуж 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
ЧФР Клуж
1.40
5.50
9.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.00 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.50 8.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.45 9.10
  1.33 5.46 8.44

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «ЧФР Клуж», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 4.50 1.18 3.75 1.27 2.37 1.63 2.11 1.78 1.85 2.01 1.74 2.17 1.53 2.50 1.27 3.75 1.21 4.40 1.07 7.20 1.06 7.90
13.25 1.03 4.75 1.20 3.75 1.28 2.33 1.62 1.83 1.99 1.56 2.59 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.00 1.07 8.80
5.11 1.17 2.36 1.60 2.10 1.75 1.84 2.00 1.64 2.28 1.52 2.57 1.20 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.59 1.57 2.40 1.21 4.40
3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
3.05 1.39 2.41 1.58 1.83 2.02 1.57 2.43 1.38 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65 1.29 3.45
4.85 1.18 3.38 1.32 1.93 1.87 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.55 1.30
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Прогнозы на матч Рома - ЧФР Клуж

Исход игры
Рома
95.7% (111)
Ничья
3.4% (4)
ЧФР Клуж
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
44.25% (50)
Нет
55.75% (63)
Популярный счёт
2:0 Рома
43.1% (50)
2:1 Рома
30.2% (35)
3:1 Рома
8.6% (10)
1:0 Рома
5.2% (6)
3:0 Рома
3.4% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
4:0 Рома
1.7% (2)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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