  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2020-2021

Лига Европы

2020-2021

Стадион:
Бенфика
 
Позже
Глазго Рейнджерс

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуньес Дарвин 3 1.5
2. Пицци Луиш 3 (2) 1.5
3. Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.5
4. Эвертон Соарес 0 0
5. Жилберто Жуниор 0 0
6. Силва Рафа 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руфе Кемар 1 0.5
2. Морелос Альфредо 1 0.5
3. Тавернье Джеймс 1 (1) 0.5
4. Баришич Борна 0 0

Карточки

Бенфика
# Игрок      
1. Гонсалвеш Диогу 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Макгрегор Аллан 1 0
2. Балогун Леон 1 0
3. Джек Райан 1 0
4. Голдсон Коннор 1 0
5. Хаджи Янис 1 0
6. Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бенфика 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Глазго Рейнджерс 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика Риу Аве 0:3 Бенфика
Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика
Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Глазго Рейнджерс Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Лех Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
4. Стандард Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 20 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 115
Бенфика 79.1% (91)
X 17.4% (20)
Глазго Рейнджерс 3.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Глазго Рейнджерс
1.95
3.74
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.70 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.70 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.74 4.80
  1.88 3.65 4.14

Самый высокий коэффициент на матч «Бенфика» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бенфика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бенфика» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.30 1.04 3.90 1.25 3.05 1.38 2.20 1.72 2.05 1.82 1.83 2.04 1.61 2.41 1.39 3.00 1.17 4.80 1.13 5.30 1.04 9.40 1.03 10.00
9.90 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 2.95 1.40 2.09 1.91 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.60
4.00 1.25 2.99 1.40 2.39 1.59 2.03 1.81 1.81 2.04 1.58 2.41 1.46 2.74 1.38 3.05 1.13 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.77 1.47 2.75 1.14 5.40
3.10 1.37 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
3.20 1.36 2.64 1.50 2.07 1.79 1.64 2.28 1.45 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.99 1.32 3.30
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.14
Букмекер Да Нет
4.60 1.21
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Бенфика - Глазго Рейнджерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок


Прогнозы на матч Бенфика - Глазго Рейнджерс

Исход игры
Бенфика
79.1% (91)
Ничья
17.4% (20)
Глазго Рейнджерс
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.8% (80)
Меньше
29.2% (33)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
55.7% (64)
1:1 Ничья
13% (15)
1:0 Бенфика
8.7% (10)
2:0 Бенфика
6.1% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
3:1 Бенфика
2.6% (3)
1:2 Глазго Рейнджерс
2.6% (3)
3:2 Бенфика
1.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры: бонусы новым игрокам

15 000 руб. Получить
5 000 руб. Получить
5 000 руб. Получить
10 000 руб. Получить
15К руб. Получить
+19 500 р. Получить
20 000 руб. Получить
+1 000 р. Получить
+1 000 р. Получить
+100% Получить
Рейтинг букмекеров LiveResult


Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
  Все прогнозы на спорт


Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный
Новости от LiveResult