|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуньес Дарвин
|3
|1.5
|2.
|Пицци Луиш
|3 (2)
|1.5
|3.
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.5
|4.
|Эвертон Соарес
|0
|0
|5.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|6.
|Силва Рафа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руфе Кемар
|1
|0.5
|2.
|Морелос Альфредо
|1
|0.5
|3.
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.5
|4.
|Баришич Борна
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|2.
|Балогун Леон
|1
|0
|3.
|Джек Райан
|1
|0
|4.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|5.
|Хаджи Янис
|1
|0
|6.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бенфика
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Глазго Рейнджерс
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Самый высокий коэффициент на матч «Бенфика» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бенфика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бенфика» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.30
|1.04
|3.90
|1.25
|3.05
|1.38
|2.20
|1.72
|2.05
|1.82
|1.83
|2.04
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.17
|4.80
|1.13
|5.30
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|
|9.90
|1.01
|9.40
|1.03
|3.78
|1.25
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.09
|1.91
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.15
|4.80
|1.11
|5.40
|1.02
|9.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.00
|1.25
|2.99
|1.40
|2.39
|1.59
|2.03
|1.81
|1.81
|2.04
|1.58
|2.41
|1.46
|2.74
|1.38
|3.05
|—
|—
|1.13
|6.01
|—
|—
|—
|—