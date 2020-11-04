|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|3 (3)
|1
|2.
|Дембеле Усман
|2
|0.67
|3.
|Фати Ансу
|1
|0.33
|4.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.33
|5.
|Гонсалес Педро
|1
|0.33
|6.
|Де Йонг Френки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пена Карлос
|1
|0.33
|2.
|Цыганков Виктор
|1 (1)
|0.33
|3.
|Буяльский Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
|2.
|Роберто Серхи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|1
|1
|2.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|Динамо Киев
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|4.44
|1.20
|3.15
|1.35
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.38
|3.00
|2.15
|1.74
|1.25
|3.90
|2.08
|1.76
|1.08
|7.77
|1.83
|2.04
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.08
|7.77
|1.23
|4.05
|1.18
|4.75
|
|9.40
|1.06
|8.90
|1.07
|4.30
|1.23
|—
|—
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.33
|1.61
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.65
|2.40
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.28
|3.75
|1.14
|6.00
|1.12
|6.60
|
|7.20
|1.10
|—
|—
|3.74
|1.28
|3.19
|1.36
|2.63
|1.51
|2.01
|1.85
|1.72
|2.18
|1.50
|2.66
|1.56
|2.49
|2.12
|1.76
|1.18
|5.07
|1.69
|2.21
|1.51
|2.63
|1.12
|6.56
|—
|—
|1.13
|6.08