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Лига чемпионов

2020-2021

Стадион:
Барселона
2:0
Второй тайм: 72'
Динамо Киев

Барселона 4-2-3-1

Динамо Киев 4-3-3

Ход матча
5'
Месси Лионель
1:0
60'
Роберто Серхи
Пьянич Миралем
 
60'
Дембеле Усман
Гризманн Антуан
 
65'
Пике Херард
(Фати Ансу)
2:0
70'
 
Буяльский Виталий
71'
 
Вербич Беньямин
Супряга Владислав
71'
 
Де Пена Карлос
Родригес Жерсон
Статистика матча
  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 12 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 3 (3) 1
2. Дембеле Усман 2 0.67
3. Фати Ансу 1 0.33
4. Коутиньо Филиппе 1 0.33
5. Гонсалес Педро 1 0.33
6. Де Йонг Френки 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пена Карлос 1 0.33
2. Цыганков Виктор 1 (1) 0.33
3. Буяльский Виталий 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1
2. Роберто Серхи 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 1 1
2. Буяльский Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 42.86% (3)
 Динамо Киев 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона
Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона
Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла
Последние игры между собой
Барселона: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев 1:2 Барселона Барселона 2:0 Динамо Киев
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    70'
    Буяльский в центре поля очень грубо влетел сзади в Бускетса, моментально показывает желтую карточку полузащитнику киевлян арбитр.
  • Опасный момент
    69'
    Очередной опасный момент не реализовали гости. Это Цыганков вышел на рандеву с тер Штегеном, но переиграть голкипера не смог.
  • 68'
    Месси обыграл четверых соперников, вошёл в штрафную площадь киевлян, но вот пробить акцентированно у аргентинца не получилось. 
  • 67'
    Альба вступил в прессинг на чужой половине поля и завалил на газон защитника киевлян, арбитр всё прекрасно видел.
  • Описание гола
    65'
    ГОЛ! 1-0! Пике! Фати с левого фланга выполнил подачу в штрафную гостей на Пике, который головой послал мяч в дальний угол.
  • Опасный момент
    64'
    Как же хорош Нещерет! Альба забросил мяч на Серхи Роберто, который в упор пробивал головой по воротам, спасает свою команду Нещерет.
  • 63'
    Вряд ли можно было ожидать такой счёт к 60-й минуте, когда "Барселона" играет против не самого оптимального состава киевлян, но нужно отдать должное гостям.
  •
  • 62'
    Большими силами идут в атаку киевляне, но пока никаких дивидендов это не приносит. Стоит отметить, что моменты киевлянам удается создавать только в быстрых атаках.
  • Замена
    61'
    И тут же еще одна перестановка у хозяев. Вместо Миралема Пьянича вышел Серхи Роберто.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Барселоны". Вместо Антуана Гризманна на поле появился Усман Дембеле.
  • 59'
    Де Йонг покатил мяч на Фати, который попытался обыграть сразу двоих защитников "Динамо", но сделать этого ему не удалось.
  • Опасный момент
    58'
    Метрах в тридцати от ворот заработали мяч хозяева. Подошёл к мячу Месси и идеально исполнял в левый верхний угол, но в красивейшем прыжке спасает свою команду Нещерет.
  • 56'
    Фати боролся за мяч вблизи чужой штрафной, но перестарался испанский нападающий, нарушив правила в атаке.
  • 55'
    Наиграли гости на гол минимум, отвратительно играют каталонцы сегодня в обороне, да и опасных моментов не так много создают.
  • 54'
    Пошла подача со стандарта в штрафную площадь "Барселоны", дошло дело до удара, но получилось неопасно, мимо ворот.
  •
  • Опасный момент
    53'
    Как же не забивают гости! Родригес вывел Супрягу на рандеву с голкипером, который не смог переиграть тер Штегена, здорово сыграл немец.
  • Угловой
    52'
    Угловой заработали хозяева, быстро был разыгран стандарт, но до подачи дело так и не дошло, хотя атака по-прежнему продолжается.
  • 51'
    Гораздо активнее своего соперника начали второй тайм гости, могли уже сравнивать счёт, но реализация пока подводит.
  • 50'
    Шабанов на левом фланге обыграл Деста и вынудил сфолить на себе крайнего защитника "Барселоны", быстро разыграли стандарт гости.
  • 49'
    Пьянич длинной передачей пытался вывести Фати на ударную позицию, но получилось слишком сильно, мяч ушёл за лицевую линию.
  • Угловой
    48'
    Интересный момент произошёл. Цыганков выполнил подачу в центр штрафной, а там откликнулся на эту передачу Кедзёра и поразил чужие ворота. Но арбитр посчитал, что пересек мяч линию во время подачи.
  • Опасный момент
    47'
    Могли сравнивать счёт гости! Цыганков обыграл Альбу и вышел на рандеву с голкипером под острым углом, но переиграть тер Штегена не смог.
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:0.
  • Опасный момент
    45'
    Фати из пределов штрафной пробивал в правый нижний угол, но в очередной раз выручает свою команду голкипер киевлян.

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  • 44'
    Буяльский самоотверженно пошёл в подкат на левом фланге под Деста, чисто сыграл полузащитник киевского "Динамо".
  • Опасный момент
    43'
    И ещё один шанс у каталонцев. Месси ворвался в штрафную и пробивал в дальний угол, мяч, рикошетом от Забарного, едва не залетел в дальний угол.
  • Опасный момент
    42'
    Хороший момент! Дест покатил мяч с правого фланга в штрафную на Педри, а тот в касание пробивал по воротам, в красивом прыжке спасает свою команду Нещерет.
  • Угловой
    41'
    С левого фланга пошла подача во вратарскую киевской команды, но спокойно выигрывают там мяч игроки обороны.
  • 40'
    Альба каким-то чудом сохранил мяч на левом фланге и тут же прострелил вдоль ворот, но надежно играет в своей штрафной Попов, угловой будет.
  • 39'
    Фати получил передачу от Месси на левом фланге и попытался из тяжелейшей ситуации закрутить в дальний угол, но в створ не попал.
  • 38'
    Слышны активные подсказки со скамейки запасных киевского "Динамо", пустые трибуны, поэтому всё можно без проблем разобрать. 
  • 37'
    Дест на правом фланге ушёл от Цыганкова и выполнил подачу на ближнюю штангу, но никого из партнёров там не оказалось.
  • Опасный момент
    36'
    Невероятный момент! С правого фланга пошла подача в штрафную площадь хозяев, откуда головой пробивал в противоход тер Штегену Буяльский, но немецкий голкипер каким-то чудом спасает свою команду.
  • 35'
    И вновь активен Родригес, наверное, самый заметный игрок в составе киевлян сегодня, красиво он сейчас сбросил мяч на партнёра.
  • 34'
    Шабанов прорвался по левому флангу, вошёл в чужую штрафную и завалился на газон в борьбе с Дестом, арбитр показывает, что нужно подниматься. 
  • 33'
    Шепелев на левый фланг на Родригеса, который выполнял подачу на дальнюю штангу, но никого из игроков атаки там не оказалось.
  • 32'
    Родригес принял мяч на левом фланге, сместился в центр, а затем выполнил неточную передачу, а могло бы получить опасно.
  • 31'
    А теперь уже "Барселона" оккупировала штрафную площадь соперника, Месси на Пьянича, тот на Бускетса и обратно, бесконечные кружева.
  • 30'
    По-прежнему контролируют мяч в районе центра поля киевляне, только вот продвинуться к штрафной площади "Барселоны" по-прежнему не удается.
  • 29'
    Интересно, что атакуют в последние минуты киевляне, да, делают это не столь активно, но мячом владеют, уже хорошо.
  • 28'
    Дест вступил в прессинг на чужой половине поля, но переусердствовал, завалив на газон Родригеса, арбитр посчитал, что было нарушение правил.
  • 26'
    Месси мягко забросил мяч на дальнюю штангу, где боролись сразу несколько игроков "Барселоны", но выше всех выпрыгнул Родригес и отвёл угрозу от своих ворот.
  • 25'
    Стоит отметить, что в последние минуты не так настырно действует в атаке "Барселона", опасных моментов не было давненько. 
  • 24'
    Пьянич из глубины поля выполнял длинную передачу в направлении Месси, но получилось слишком сильно, не добрался до мяча аргентинец.
  • 23'
    Ощущается, что разный уровень команд на поле, особенно бросается в глаза индивидуальное мастерство, гораздо быстрее двигают мяч каталонцы. 
  • Угловой
    22'
    Угловой заработали гости. Разыграли стандарт киевляне, а дальше простреливал низом вдоль ворот Цыганков, но тер Штеген сыграл здорово.
  • 21'
    Месси пяткой красиво сбрасывал мяч на Фати, но прочитал замысел аргентинского нападающего защитник киевского "Динамо".
  • 20'
    Перекатывают мяч на своей половине поля гости, а испанцы активно прессингуют, но пока не доставляет это никаких проблем киевлянам. 
  • Угловой
    19'
    Два подряд угловых исполнили футболисты испанского клуба, но даже до удара дело не дошло, но атаки продолжаются.
  • Опасный момент
    18'
    Фати сыграл на Месси, который с острого угла плотно пробивал по воротам, но спасает свою команду Нещерет, угловой будет.
  • Угловой
    17'
    В центр штрафной площади "Барселоны" пошла подача, но спокойно выбивается оттуда мяч, начинают свое выступление каталонцы.
  • 16'
    Ничем опасным подача со штрафного не закончилась, уходит мяч за лицевую линию от Фати, угловой на этот раз исполнят гости.
  • 15'
    Родригес прорвался по левому флангу, а его завалил на газон Дест, перспективный стандарт заработали футболисты "Динамо".
  • 14'
    И вот пошла длинная передача на Супрягу, сильно получилось, мяч дошёл до тер Штегена, который своевременно вышел из ворот.
  • 13'
    Даже не могу припомнить, выходили ли киевляне на чужую половину поля за первые минуты встречи, окопались они у своей штрафной.
  • 12'
    Мягкий заброс от Месси из глубины поля в направлении Фати, но получилось чуть сильнее, чем было нужно, уходит мяч за лицевую линию.
  • 11'
    Месси на Фати, а тот обратно, начинают плести кружева у штрафной площади "Динамо" футболисты каталонского клуба.
  • 10'
    Бускетс с левого фланга выполнял подачу в штрафную на Фати, до которого мяч не дошёл, надёжно играют защитники гостей.
  • 9'
    Уже три минимум могли забивать каталонцы, но пока везёт "Динамо", а вот в атаке у украинской команды пока не получается ничего.
  • Опасный момент
    8'
    И ещё один момент создают хозяева. Фати пробивал по воротам, Нещерет отбил мяч точно на Гризманна, который не попал в пустой угол.
  • Штанга
    7'
    И могли увеличивать отрыв в счёте хозяева. Дест с правого фланга прострелил на Педри, который с близкой дистанции выстрелил в перекладину.
  • Пенальти
    6'
    ГОЛ! 1-0! Месси! Подошёл к мячу Месси и мощно пробил в правый нижний угол, голкипер угадал, но спасти свою команду не смог.
  • Пенальти!
    5'
    Фати скинул мяч на Месси, которого в собственной штрафной площади завалил на газон Попов, это пенальти в ворота гостей.
  • Опасный момент
    4'
    Фати с левого фланга ворвался в штрафную площадь гостей и прострелил на Гризманна, который в касание пробил точно в голкипера.
  • 3'
    Месси мягко забросил мяч в штрафную площадь "Динамо" на Альбу, который в касание выполнял передачу во вратарскую, но никого из партнёров там не оказалось. 
  • 2'
    В свойственном себе стиле начали этот матч каталонцы, перекатывают они мяч на чужой половине поля, присматриваются к сопернику.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" Киев. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
Прогнозы 170
Барселона 95.3% (162)
X 1.8% (3)
Динамо Киев 2.9% (5)
0
матч окончится ничьей
Месси дно, и даж бревно - будем вместе побеждать, но пока что вничью сыграть.
Олег Чижиков #
0
выиграет Барселона, со счетом 3:0
У Киева нет состава из за короны, поэтому ничьей и не пахнет.
murzikov #
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Динамо Киев
1.14
9.20
37.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 15.00 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 9.20 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 11.50 19.25
  1.11 10.65 18.89

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.44 1.20 3.15 1.35 1.87 1.92 1.38 3.00 2.15 1.74 1.25 3.90 2.08 1.76 1.08 7.77 1.83 2.04 1.06 8.80 1.09 7.20 1.08 7.77 1.23 4.05 1.18 4.75
9.40 1.06 8.90 1.07 4.30 1.23 3.38 1.33 2.33 1.61 1.91 1.91 1.65 2.40 1.36 3.18 1.28 3.75 1.14 6.00 1.12 6.60
7.20 1.10 3.74 1.28 3.19 1.36 2.63 1.51 2.01 1.85 1.72 2.18 1.50 2.66 1.56 2.49 2.12 1.76 1.18 5.07 1.69 2.21 1.51 2.63 1.12 6.56 1.13 6.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
3.55 1.30 3.70 1.27 1.22 4.20 1.12 6.10
5.75 1.14 4.25 1.22 2.12 1.72 1.57 2.43 1.36 3.15
4.36 1.22 2.74 1.47 1.38 3.12 1.21 4.59 2.01 1.85 1.61 2.38 1.43 2.90 1.28 3.79
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.05 1.37 2.18 1.68 1.70 2.22
6.50 1.11 2.79 1.44 2.11 1.73 1.61 2.31 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.39
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Прогнозы на матч Барселона 2:0 Динамо Киев

Исход игры
Барселона
95.3% (162)
Ничья
1.8% (3)
Динамо Киев
2.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
75.61% (124)
Меньше
24.39% (40)
Обе команды забьют
Да
35.37% (58)
Нет
64.63% (106)
Популярный счёт
3:0 Барселона
27.1% (46)
2:0 Барселона
23.5% (40)
3:1 Барселона
17.1% (29)
4:0 Барселона
8.2% (14)
2:1 Барселона
8.2% (14)
4:1 Барселона
2.9% (5)
5:0 Барселона
2.4% (4)
2:3 Динамо Киев
1.2% (2)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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