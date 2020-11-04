Второй тайм

70' Буяльский в центре поля очень грубо влетел сзади в Бускетса, моментально показывает желтую карточку полузащитнику киевлян арбитр.

69' Очередной опасный момент не реализовали гости. Это Цыганков вышел на рандеву с тер Штегеном, но переиграть голкипера не смог.

68' Месси обыграл четверых соперников, вошёл в штрафную площадь киевлян, но вот пробить акцентированно у аргентинца не получилось.

67' Альба вступил в прессинг на чужой половине поля и завалил на газон защитника киевлян, арбитр всё прекрасно видел.

65' ГОЛ! 1-0! Пике! Фати с левого фланга выполнил подачу в штрафную гостей на Пике, который головой послал мяч в дальний угол.

64' Как же хорош Нещерет! Альба забросил мяч на Серхи Роберто, который в упор пробивал головой по воротам, спасает свою команду Нещерет.

63' Вряд ли можно было ожидать такой счёт к 60-й минуте, когда "Барселона" играет против не самого оптимального состава киевлян, но нужно отдать должное гостям.

62' Большими силами идут в атаку киевляне, но пока никаких дивидендов это не приносит. Стоит отметить, что моменты киевлянам удается создавать только в быстрых атаках.

61' И тут же еще одна перестановка у хозяев. Вместо Миралема Пьянича вышел Серхи Роберто.

60' Замена в составе "Барселоны". Вместо Антуана Гризманна на поле появился Усман Дембеле.

59' Де Йонг покатил мяч на Фати, который попытался обыграть сразу двоих защитников "Динамо", но сделать этого ему не удалось.

58' Метрах в тридцати от ворот заработали мяч хозяева. Подошёл к мячу Месси и идеально исполнял в левый верхний угол, но в красивейшем прыжке спасает свою команду Нещерет.

56' Фати боролся за мяч вблизи чужой штрафной, но перестарался испанский нападающий, нарушив правила в атаке.

55' Наиграли гости на гол минимум, отвратительно играют каталонцы сегодня в обороне, да и опасных моментов не так много создают.

54' Пошла подача со стандарта в штрафную площадь "Барселоны", дошло дело до удара, но получилось неопасно, мимо ворот.

53' Как же не забивают гости! Родригес вывел Супрягу на рандеву с голкипером, который не смог переиграть тер Штегена, здорово сыграл немец.

52' Угловой заработали хозяева, быстро был разыгран стандарт, но до подачи дело так и не дошло, хотя атака по-прежнему продолжается.

51' Гораздо активнее своего соперника начали второй тайм гости, могли уже сравнивать счёт, но реализация пока подводит.

50' Шабанов на левом фланге обыграл Деста и вынудил сфолить на себе крайнего защитника "Барселоны", быстро разыграли стандарт гости.

49' Пьянич длинной передачей пытался вывести Фати на ударную позицию, но получилось слишком сильно, мяч ушёл за лицевую линию.

48' Интересный момент произошёл. Цыганков выполнил подачу в центр штрафной, а там откликнулся на эту передачу Кедзёра и поразил чужие ворота. Но арбитр посчитал, что пересек мяч линию во время подачи.

47' Могли сравнивать счёт гости! Цыганков обыграл Альбу и вышел на рандеву с голкипером под острым углом, но переиграть тер Штегена не смог.

46' Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!

Первый тайм

— Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:0.

45' Фати из пределов штрафной пробивал в правый нижний угол, но в очередной раз выручает свою команду голкипер киевлян.

44' Буяльский самоотверженно пошёл в подкат на левом фланге под Деста, чисто сыграл полузащитник киевского "Динамо".

43' И ещё один шанс у каталонцев. Месси ворвался в штрафную и пробивал в дальний угол, мяч, рикошетом от Забарного, едва не залетел в дальний угол.

42' Хороший момент! Дест покатил мяч с правого фланга в штрафную на Педри, а тот в касание пробивал по воротам, в красивом прыжке спасает свою команду Нещерет.

41' С левого фланга пошла подача во вратарскую киевской команды, но спокойно выигрывают там мяч игроки обороны.

40' Альба каким-то чудом сохранил мяч на левом фланге и тут же прострелил вдоль ворот, но надежно играет в своей штрафной Попов, угловой будет.

39' Фати получил передачу от Месси на левом фланге и попытался из тяжелейшей ситуации закрутить в дальний угол, но в створ не попал.

38' Слышны активные подсказки со скамейки запасных киевского "Динамо", пустые трибуны, поэтому всё можно без проблем разобрать.

37' Дест на правом фланге ушёл от Цыганкова и выполнил подачу на ближнюю штангу, но никого из партнёров там не оказалось.

36' Невероятный момент! С правого фланга пошла подача в штрафную площадь хозяев, откуда головой пробивал в противоход тер Штегену Буяльский, но немецкий голкипер каким-то чудом спасает свою команду.

35' И вновь активен Родригес, наверное, самый заметный игрок в составе киевлян сегодня, красиво он сейчас сбросил мяч на партнёра.

34' Шабанов прорвался по левому флангу, вошёл в чужую штрафную и завалился на газон в борьбе с Дестом, арбитр показывает, что нужно подниматься.

33' Шепелев на левый фланг на Родригеса, который выполнял подачу на дальнюю штангу, но никого из игроков атаки там не оказалось.

32' Родригес принял мяч на левом фланге, сместился в центр, а затем выполнил неточную передачу, а могло бы получить опасно.

31' А теперь уже "Барселона" оккупировала штрафную площадь соперника, Месси на Пьянича, тот на Бускетса и обратно, бесконечные кружева.

30' По-прежнему контролируют мяч в районе центра поля киевляне, только вот продвинуться к штрафной площади "Барселоны" по-прежнему не удается.

29' Интересно, что атакуют в последние минуты киевляне, да, делают это не столь активно, но мячом владеют, уже хорошо.

28' Дест вступил в прессинг на чужой половине поля, но переусердствовал, завалив на газон Родригеса, арбитр посчитал, что было нарушение правил.

26' Месси мягко забросил мяч на дальнюю штангу, где боролись сразу несколько игроков "Барселоны", но выше всех выпрыгнул Родригес и отвёл угрозу от своих ворот.

25' Стоит отметить, что в последние минуты не так настырно действует в атаке "Барселона", опасных моментов не было давненько.

24' Пьянич из глубины поля выполнял длинную передачу в направлении Месси, но получилось слишком сильно, не добрался до мяча аргентинец.

23' Ощущается, что разный уровень команд на поле, особенно бросается в глаза индивидуальное мастерство, гораздо быстрее двигают мяч каталонцы.

22' Угловой заработали гости. Разыграли стандарт киевляне, а дальше простреливал низом вдоль ворот Цыганков, но тер Штеген сыграл здорово.

21' Месси пяткой красиво сбрасывал мяч на Фати, но прочитал замысел аргентинского нападающего защитник киевского "Динамо".

20' Перекатывают мяч на своей половине поля гости, а испанцы активно прессингуют, но пока не доставляет это никаких проблем киевлянам.

19' Два подряд угловых исполнили футболисты испанского клуба, но даже до удара дело не дошло, но атаки продолжаются.

18' Фати сыграл на Месси, который с острого угла плотно пробивал по воротам, но спасает свою команду Нещерет, угловой будет.

17' В центр штрафной площади "Барселоны" пошла подача, но спокойно выбивается оттуда мяч, начинают свое выступление каталонцы.

16' Ничем опасным подача со штрафного не закончилась, уходит мяч за лицевую линию от Фати, угловой на этот раз исполнят гости.

15' Родригес прорвался по левому флангу, а его завалил на газон Дест, перспективный стандарт заработали футболисты "Динамо".

14' И вот пошла длинная передача на Супрягу, сильно получилось, мяч дошёл до тер Штегена, который своевременно вышел из ворот.

13' Даже не могу припомнить, выходили ли киевляне на чужую половину поля за первые минуты встречи, окопались они у своей штрафной.

12' Мягкий заброс от Месси из глубины поля в направлении Фати, но получилось чуть сильнее, чем было нужно, уходит мяч за лицевую линию.

11' Месси на Фати, а тот обратно, начинают плести кружева у штрафной площади "Динамо" футболисты каталонского клуба.

10' Бускетс с левого фланга выполнял подачу в штрафную на Фати, до которого мяч не дошёл, надёжно играют защитники гостей.

9' Уже три минимум могли забивать каталонцы, но пока везёт "Динамо", а вот в атаке у украинской команды пока не получается ничего.

8' И ещё один момент создают хозяева. Фати пробивал по воротам, Нещерет отбил мяч точно на Гризманна, который не попал в пустой угол.

7' И могли увеличивать отрыв в счёте хозяева. Дест с правого фланга прострелил на Педри, который с близкой дистанции выстрелил в перекладину.

6' ГОЛ! 1-0! Месси! Подошёл к мячу Месси и мощно пробил в правый нижний угол, голкипер угадал, но спасти свою команду не смог.

5' Фати скинул мяч на Месси, которого в собственной штрафной площади завалил на газон Попов, это пенальти в ворота гостей.

4' Фати с левого фланга ворвался в штрафную площадь гостей и прострелил на Гризманна, который в касание пробил точно в голкипера.

3' Месси мягко забросил мяч в штрафную площадь "Динамо" на Альбу, который в касание выполнял передачу во вратарскую, но никого из партнёров там не оказалось.

2' В свойственном себе стиле начали этот матч каталонцы, перекатывают они мяч на чужой половине поля, присматриваются к сопернику.

1' Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!

До матча

— Составы команд находятся в одноименной вкладке.