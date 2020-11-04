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Лига чемпионов

2020-2021

Стадион:
Севилья
1:2
Второй тайм: 68'
Краснодар

Севилья 4-3-3

Краснодар 4-3-3

Ход матча
12'
 
Сулейманов Магомед-Шапи
16'
Кунде Жюль
 
17'
0:1
Сулейманов Магомед-Шапи
21'
0:2
Берг Маркус
34'
 
Сперцян Эдуард
Сабуа Леон
34'
Оскар Родригес
Кунде Жюль
 
34'
Акунья Маркос
Эскудеро Серхио
 
42'
Ракитич Иван
(Хордан Хоан)
1:2
45'
Навас Хесус
 
46'
 
Сорокин Егор
Рамирес Кристьян
50'
Оскар Родригес
 
51'
 
Сперцян Эдуард
59'
 
Кайо Силва
60'
Фернандо Режес
Мунир Эль-Хаддади
 
60'
Эн-Несири Юссеф
Хордан Хоан
 
65'
 
Классон Виктор
Сперцян Эдуард
Статистика матча
  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 70 Владение мячом, % 30
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ракитич Иван 1 0.33
2. Де Йонг Люк 1 0.33
3. Акунья Маркос 0 0
4. Хордан Хоан 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Кристьян 1 0.33
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.33
3. Берг Маркус 1 (1) 0.33
4. Де Вильена Тонни 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 2 0
2. Навас Хесус 0 1
3. Торрес Оливер 1 0
4. Оскар Родригес 1 0
5. Хордан Хоан 1 0
6. Кунде Жюль 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Олссон Кристоффер 2 0
2. Мартынович Александр 1 0
3. Рамирес Кристьян 1 0
4. Сперцян Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 0 0 100% (1) 0 0
 Краснодар 0 0 0 100% (1) 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья
Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья
Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин
Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар
Последние игры между собой
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья 3:0 Краснодар Краснодар 2:1 Севилья

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 3:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
2. Севилья 1:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Краснодар 2:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
4. Ренн 0:3 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    69'
    Штрафной удар хозяева заработали на месте левого инсайда. Ракитич со стандарта подавал мяч с закруткой на ворота, но Сафонов уверенно отбил мяч кулаками в поле.
  • 68'
    Краснодар" продолжает большими силами оставаться на своей половине поля, работая преимущественно на сохранение минимального преимущество в счёте.
  • Замена
    66'
    Обратная замена в составе "Краснодара": вместо Эдуарда Сперцяна на поле вышел Виктор Классон.
  • Травма, повреждение
    65'
    После ещё одной подачи с правого фланга Сафонов, играя на выходе, столкнулся с де Йонгом, получив повреждение. Надо оказать помощь нашему вратарю.
  • Штанга
    64'
    ОПАСНО!!! После подачи справа Окампоса, Сафонов неудачно отбил мяч прямо на Ракитича, который пробивал в касание с девяти метров - мяч рикошетом от газона попал в перекладину.
  • 63'
    Окампос принял длинный пас на правом фланге атаки, откуда пытался прострелить в штрафную площадку, но краснодарским защитникам удалось прервать эту попытку.
  • Замена
    62'
    Двойная замена в составе "Севильи": вместо Хоана Ходрана и Мунира эль-Хаддади на поле вышли Юссеф эн-Несири и Фернандо.
  •
  • Желтая карточка
    61'
    А теперь Кайо грубо сфолил в центральной зоне, сзади атаковав соперника, за что получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    60'
    ОПАСНО! После прострельной передачи с правого фланга де Йонг в касание мощно пробивал по воротам, но снаряд попал в выставленную ногу Кайо.
  • 59'
    Радует, что "Краснодар" начал играть с мячом в последние минуты. "Севилья" сейчас вынуждена много двигаться, играя в отборе.
  • 58'
    Газинский протащил мяч на левый фланг атаки, откуда сделал неважную подачу в центр - мяч аккуратно прилетел в руки Вацлику.
  • Офсайд
    57'
    Кайо забрасывал длинную диагональ на левый фланг атаки, но там в положение "вне игры" забрался Сперцян.
  • Опасный момент
    56'
    Наконец, своей атакой ответили "быки", и от правого угла штрафной площади плотно по воротам низом пробивал Берг - Вацлик с трудом парировал мяч в сторону.
  • Опасный момент
    55'
    После подачи с левого фланга де Йонг пробивал головой метров с восьми достаточно плотно, но Сафонов верно занял позицию в воротах, сумев намертво забрать мяч.
  • Опасный момент
    54'
    Правым флангом острую атаку провели хозяева, откуда прострельная передача вдоль ворот разрезала штрафную и вратарскую площадку. Но, на счастье, на замыкание никто не успел.
  •
  • Желтая карточка
    53'
    В центре поля Сперцян грубовато сфолил против Оскара, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.
  • 52'
    "Челси" уже громит "Ренн" со счётом 3:0 в Лондоне. "Синие" в данный момент являются единоличными лидерами группы E.
  • Желтая карточка
    51'
    Отбились краснодарцы после подачи углового, и в контратаку торопился Шапи, но его откровенно рукой задержал Оскар, за что получил предупреждение.
  • Опасный момент
    51'
    С дальней дистанции Оскар сочно выстрелил точно под перекладину, и Сафонову стоило труда, чтобы перевести мяч на угловой.
  • 50'
    Диего Карлос из центрального круга выполнил непонятный заброс в штрафную площадку, где находился только Сафонов.
  • 49'
    С левого фланга прострельная передача прошла в штрафную площадь гостей, откуда с ходу из неудобного положения пробивал Оскар - мяч улетел высоко на трибуны.
  • 48'
    Несмотря на игру в большинстве, "Краснодар" с первых минут тайма даёт понять, что планирует продолжать вести игру вторым номером.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в перерыве матча в составе "Краснодара": вместо Кристьяна Рамиреса встречу продолжает Егор Сорокин.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Краснодар" пока ведёт в Севилье со счётом 2:1, и будет играть в большинстве. Отдыхаем...

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  • Опасный момент
    45'
    Сперва казалось, что пенальти будет назначен, но в итоге всё-таки до штрафной площади сфолил Навас. Олссон пробивал со штрафного удара, но угодил в "стенку".
  • Красная карточка
    45'
    Красная карточка! Обрезались в центре поля севильцы, и "Краснодар" убежал в контратаку - Олссон вырывался на рандеву с Вацликом, но шведа сбил Навас. Это фол последней надежды!
  • 45'
    После очередной подачи с фланга де Йонг слабо пробил головой - Сафонов легко забрал мяч. Есть возможность перевести дыхание.
  • 45'
    Одна за другой в нашу штрафную площадку следуют подачи и прострельные передачи. Краснодарцы играют только на отбой, не помышляя даже о каких-то контратаках.
  • 45'
    Разыграли мяч накоротке севильцы с угла поля, после чего следовала прострельная передача во вратарскую площадь, где мяч застрял на несколько секунд, но всё же был вынесен подальше защитниками нашей команды.
  • Угловой
    45'
    С левого фланга следовала подача на дальнюю штангу, где Сафонову удалось только отбить мяч на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    Целых 4 минуты компенсировано.
  • 44'
    Продолжают хозяева поля напирать на краснодарскую оборону. Надо дотерпеть!
  • 43'
    А в параллельном матче "Челси" забил второй гол в ворота "Лилля". При том французы получили красную карточку. Похоже, что в Лондоне победитель уже известен.
  • Описание гола
    42'
    Гол. 1:2. Иван Ракитич.
    Эх. Ну вот зачем он был нам нужен до перерыва? Угловой на правом фланге заработали севильцы. Подали хозяева его не лучшим образом, но пошла атака вторым темпом, и справа Хордан прицельно навесил на голову Ракитичу, и хорват чётко головой подсёк мяч под дальнюю штангу.
  • 41'
    С правого фланга последовала подача на дальний край штрафной площади на Окампоса, который пытался сбросить мяч в центр, но получилось прямо в руки Сафонову.
  • 40'
    Здорово перекрывают все подступы к своим воротам сейчас подопечные Мурада Мусаева.
  • 39'
    Левым флангом в контратаку убежал Сперцян, который от угла штрафной площади пробивал по воротам, но мяч существенно выше цели пролетел.
  • 38'
    Окампос с левого фланга выполнял подачу в центр штрафной площади на де Йонга, но борьбу в воздухе выиграл Мартынович, который умело сбросил мяч на Сафонова.
  • 37'
    7:2 - такие цифры показывает статистика матча по ударам в створ ворот. Феноменальная реализация в первом тайме у "Краснодара".
  • Замена
    36'
    Также у "Краснодара" по какой-то причине произошла первая замена: вместо Леона Сабуа на поле вышел Эдуард Сперцян.
  • Замена
    35'
    Двойная замена в составе "Севильи" уже в первом тайме: вместо Жюля Кунде и Серхио Эскудеро на поле вышли Оскар Родригес и Маркос Акунья.
  • Опасный момент
    34'
    Ракитич мощно пробивал с подбора с линии штрафной площади, но мяч задел ногу Олссона и полетел над перекладиной. После подачи углового "быкам" удалось отбиться.
  • 33'
    Окампос с левого фланга смещался в центр, но выйти на позицию для удара ему не позволил сыграть Рамирес.
  • 32'
    Снова всей командой отошли на свою треть поля краснодарцы, опять принявшись играть просто на отбой.
  • 31'
    Берг снова здорово зацепился за мяч в центре поля и подставлялся под Кунде, но защитник "Севильи" не пошёл активно в отбор, не желая больше испытывать терпение Феликса Брыха.
  • Опасный момент
    30'
    Навас протащил мяч в атаку по правому флангу, откуда навешивал в центр штрафной площади, и де Йонг пробивал головой, но не слишком сильно, да ещё и прямо в Сафонова.
  • 29'
    Ещё два запасных игрока "Севильи" присоединились к Торресу, активно разминаясь.
  • 28'
    Оливер Торрес активно начал разогреваться за кромкой поля. Видимо, наставник "Севильи" будет первую замену производить ещё до перерыва.
  • 27'
    Левым флангом провели атаку севильцы, откуда следовала подача в центр на средней высоте, но Мартынович, немного присев, отбил мяч головой в поле.
  • Фол, нарушение
    26'
    Штрафной удар в глубине поля заработал Олссон. Со стандарта следовала подача на правый край штрафной площади, но до мяча никто не добрался.
  • 25'
    У "Севильи" игра развалилась после двух пропущенных голов - не могут подопечные Лопетеги связать в серию несколько точных передач.
  • 24'
    Сейчас букмекеры предлагают практически равные коэффициенты на любой из возможных исходов в этом матче.
  • Судья
    23'
    Стоит отметить, что Брых откровенно пожалел "Севилью", так как Кунде за фол против Берга в штрафной площади был обязан получать жёлтую карточку, которая стала бы для него второй.
  • 22'
    Приятная для нас сенсация зреет. По крайней мере, завязка для этого есть. Отмечу, что перед матчем коэффициент на победу "Севильи" был 1.20 у букмекеров.
  • Пенальти
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Маркус Берг!!!
    Идеально швед пробил в левый нижний угол ворот. Вацлик угадал направление удара, но спасти команду не сумел.
  • Пенальти!
    20'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "СЕВИЛЬИ"!!! Феликс Брых после просмотра видеоповтора обнаружил, что против Берга сфолил Кунде.
  • Судья
    19'
    Тут же на кураже в атаку побежали краснодарцы, и Шапи по правому краю врывался в штрафную площадку "Севильи", где падал в борьбе, но свисток судьи молчит.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Магомед-Шапи Сулейманов!!!
    Красота! Шапи со стандарта идеально закрутил мяч над "стенкой" в правую "девятку". Вацлик только взглядом проводил мяч.
  • Желтая карточка
    17'
    Наконец, организовали первую контратаку гости, и Берг был сбит Кунде рядом с линией штрафной площади. Жёлтую карточку получил нарушитель.
  • Опасный момент
    16'
    ОПАСНО! Навас с правого края штрафной площади пробил в ближний угол - Сафонов парировал мяч перед собой. Де Йонг играл на добивании, но мяч срикошетил от защитника на Хордана, который с шести метров пробил мимо ворот.
  • 15'
    Окампос с левого фланга подавал в штрафную площадку верхом в направлении де Йонга, но в воздухе надёжно сыграли центральные защитники "Краснодара".
  • 14'
    Попытались первую контратаку организовать "быки", но передача на правый фланг атаки оказалась совершенно безадресной.
  • 13'
    Гудель с правого фланга пытался прострелить в штрафную площадку, но мяч немного срезался у него с ноги, и полетел прямо к Сафонову.
  • 12'
    Надеемся, что пауза в игре на время видеопросмотра успокоит немного севильцев, и давление на ворота "Краснодара" снизится.
  • Видеоповтор
    11'
    ОТМЕНА ПЕНАЛЬТИ! Феликс Брых пошёл посмотреть повтор, и переменил своё решение. Не фолил против соперника Шапи - сам соперник попал ему по ноге.
  • Пенальти!
    10'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "КРАСНОДАРА"! Ай-яй-яй! Шапи с своей штрафной площади попал по ноге Хордану.
  • 10'
    Яростный прессинг организовывают андалузцы на старте матча, явно поставив цель отметиться в этом матче быстрым голом.
  • Угловой
    9'
    Отбились краснодарцы после подачи углового, а атака хозяев вторым темпом правым флангом закончилась подачей мяча в руки Сафонову.
  • Опасный момент
    8'
    Окампос с дальней дистанции опасно пробил по поворотам, но Сафонову удалось кончиками пальцев перевести мяч через перекладину.
  • 7'
    Краснодарцы попытались впервые выйти с мячом на чужую половину поля, но не вышло - игровой снаряд вернулся под контроль испанцев.
  • 6'
    С правого фланга прошла подача от Мунира на дальний край штрафной площади, откуда Эскудеро пробивал с лёту, но мяч свалился в него с ноги.
  • 5'
    Эскудеро подключился в атаку "Севильи" по левому флангу, откуда навешивал в штрафную площадку, но там на месте был Мартынович.
  • Фол, нарушение
    4'
    Всей командой пока что "Краснодар" держит оборону. Берг сейчас сравнял счёт по нарушениям правил в матче.
  • Фол, нарушение
    3'
    Диего Карлос грубо сфолил на половине поля гостей против Берга. Арбитр решил не торопиться с жёлтыми карточками в этой встрече.
  • 2'
    Серьёзный контраст для ушей сразу после матча "Зенита" мы чувствуем. В Санкт-Петербурге было очень шумно, здесь же встреча проходит без зрителей на трибунах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанская "Севилья" сыграет дома с российским "Краснодаром".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 172
Севилья 87.8% (151)
X 7.6% (13)
Краснодар 4.7% (8)
+1
выиграет Севилья, со счетом 5:1
Ну Красндар совсем не готов к ЛЧ в таком состоянии и с таким тренером
Голландец-777 #
0
выиграет Севилья, со счетом 3:0
Увы и ах - но не день быков.
Олег Чижиков #
0
выиграет Севилья
победа испанцев
Василёк55 #
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Краснодар
5.99
7.80
18.75
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.45 1.87
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.30 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 7.80 18.75
  5.99 3.26 1.75

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.10 1.14 4.40 1.21 4.00 1.24 2.18 1.74 3.15 1.35 1.81 2.06 3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.25 3.90 1.17 4.90 1.04 10.00 1.03 12.00
17.00 1.01 15.75 1.02 5.45 1.16 4.40 1.22 2.71 1.57 2.01 1.82 1.63 2.31 1.35 3.26 1.27 3.84 1.11 6.70
5.31 1.17 2.55 1.55 2.26 1.68 1.98 1.91 1.73 2.18 3.33 1.35 2.92 1.43 2.51 1.56 1.84 2.03 2.02 1.85 1.58 2.46 1.81 2.08 1.62 2.39 1.26 4.03 1.19 5.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.90 1.25 2.63 1.50 2.65 1.47 1.72 2.08 1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 6.50
3.95 1.25 2.65 1.48 1.67 2.21 1.28 3.68 1.18 4.90
3.83 1.28 3.18 1.38 2.53 1.56 1.89 1.99 1.62 2.39 1.42 2.99 1.22 4.48 1.43 2.93 1.24 4.25 1.68 2.26 1.44 2.91 1.32 3.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.50 1.53 1.85 1.95 1.48 2.63
5.30 1.16 3.85 1.26 2.04 1.78 1.52 2.53 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.10 6.80
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Где смотреть матч Севилья 1:2 Краснодар онлайн

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Прогнозы на матч Севилья 1:2 Краснодар

Исход игры
Севилья
87.8% (151)
Ничья
7.6% (13)
Краснодар
4.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.58% (74)
Меньше
55.42% (92)
Обе команды забьют
Да
43.37% (72)
Нет
56.63% (94)
Популярный счёт
2:0 Севилья
33.7% (58)
2:1 Севилья
23.8% (41)
1:0 Севилья
12.8% (22)
3:1 Севилья
7% (12)
3:0 Севилья
6.4% (11)
1:1 Ничья
5.8% (10)
1:2 Краснодар
2.9% (5)
2:2 Ничья
1.7% (3)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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