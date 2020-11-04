|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ракитич Иван
|1
|0.33
|2.
|Де Йонг Люк
|1
|0.33
|3.
|Акунья Маркос
|0
|0
|4.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Кристьян
|1
|0.33
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.33
|3.
|Берг Маркус
|1 (1)
|0.33
|4.
|Де Вильена Тонни
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акунья Маркос
|2
|0
|2.
|Навас Хесус
|0
|1
|3.
|Торрес Оливер
|1
|0
|4.
|Оскар Родригес
|1
|0
|5.
|Хордан Хоан
|1
|0
|6.
|Кунде Жюль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|2.
|Мартынович Александр
|1
|0
|3.
|Рамирес Кристьян
|1
|0
|4.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Краснодар
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.14
|4.40
|1.21
|4.00
|1.24
|2.18
|1.74
|3.15
|1.35
|1.81
|2.06
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.25
|3.90
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.04
|10.00
|1.03
|12.00
|
|17.00
|1.01
|15.75
|1.02
|5.45
|1.16
|4.40
|1.22
|2.71
|1.57
|—
|—
|2.01
|1.82
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.11
|6.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.31
|1.17
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.26
|1.68
|1.98
|1.91
|1.73
|2.18
|3.33
|1.35
|2.92
|1.43
|2.51
|1.56
|1.84
|2.03
|2.02
|1.85
|1.58
|2.46
|1.81
|2.08
|1.62
|2.39
|1.26
|4.03
|—
|—
|1.19
|5.05
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.63
|1.50
|—
|—
|2.65
|1.47
|—
|—
|1.72
|2.08
|1.75
|2.05
|—
|—
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.11
|6.50
|
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.18
|4.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.83
|1.28
|3.18
|1.38
|2.53
|1.56
|1.89
|1.99
|1.62
|2.39
|1.42
|2.99
|1.22
|4.48
|1.43
|2.93
|1.24
|4.25
|1.68
|2.26
|1.44
|2.91
|1.32
|3.55