Второй тайм

69' Штрафной удар хозяева заработали на месте левого инсайда. Ракитич со стандарта подавал мяч с закруткой на ворота, но Сафонов уверенно отбил мяч кулаками в поле.

68' Краснодар" продолжает большими силами оставаться на своей половине поля, работая преимущественно на сохранение минимального преимущество в счёте.

66' Обратная замена в составе "Краснодара": вместо Эдуарда Сперцяна на поле вышел Виктор Классон.

65' После ещё одной подачи с правого фланга Сафонов, играя на выходе, столкнулся с де Йонгом, получив повреждение. Надо оказать помощь нашему вратарю.

64' ОПАСНО!!! После подачи справа Окампоса, Сафонов неудачно отбил мяч прямо на Ракитича, который пробивал в касание с девяти метров - мяч рикошетом от газона попал в перекладину.

63' Окампос принял длинный пас на правом фланге атаки, откуда пытался прострелить в штрафную площадку, но краснодарским защитникам удалось прервать эту попытку.

62' Двойная замена в составе "Севильи": вместо Хоана Ходрана и Мунира эль-Хаддади на поле вышли Юссеф эн-Несири и Фернандо.

61' А теперь Кайо грубо сфолил в центральной зоне, сзади атаковав соперника, за что получил жёлтую карточку.

60' ОПАСНО! После прострельной передачи с правого фланга де Йонг в касание мощно пробивал по воротам, но снаряд попал в выставленную ногу Кайо.

59' Радует, что "Краснодар" начал играть с мячом в последние минуты. "Севилья" сейчас вынуждена много двигаться, играя в отборе.

58' Газинский протащил мяч на левый фланг атаки, откуда сделал неважную подачу в центр - мяч аккуратно прилетел в руки Вацлику.

57' Кайо забрасывал длинную диагональ на левый фланг атаки, но там в положение "вне игры" забрался Сперцян.

56' Наконец, своей атакой ответили "быки", и от правого угла штрафной площади плотно по воротам низом пробивал Берг - Вацлик с трудом парировал мяч в сторону.

55' После подачи с левого фланга де Йонг пробивал головой метров с восьми достаточно плотно, но Сафонов верно занял позицию в воротах, сумев намертво забрать мяч.

54' Правым флангом острую атаку провели хозяева, откуда прострельная передача вдоль ворот разрезала штрафную и вратарскую площадку. Но, на счастье, на замыкание никто не успел.

53' В центре поля Сперцян грубовато сфолил против Оскара, за что получил в свой пассив жёлтую карточку.

52' "Челси" уже громит "Ренн" со счётом 3:0 в Лондоне. "Синие" в данный момент являются единоличными лидерами группы E.

51' Отбились краснодарцы после подачи углового, и в контратаку торопился Шапи, но его откровенно рукой задержал Оскар, за что получил предупреждение.

51' С дальней дистанции Оскар сочно выстрелил точно под перекладину, и Сафонову стоило труда, чтобы перевести мяч на угловой.

50' Диего Карлос из центрального круга выполнил непонятный заброс в штрафную площадку, где находился только Сафонов.

49' С левого фланга прострельная передача прошла в штрафную площадь гостей, откуда с ходу из неудобного положения пробивал Оскар - мяч улетел высоко на трибуны.

48' Несмотря на игру в большинстве, "Краснодар" с первых минут тайма даёт понять, что планирует продолжать вести игру вторым номером.

47' Одна замена произошла в перерыве матча в составе "Краснодара": вместо Кристьяна Рамиреса встречу продолжает Егор Сорокин.

46' Второй тайм начался!

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Краснодар" пока ведёт в Севилье со счётом 2:1, и будет играть в большинстве. Отдыхаем...

45' Сперва казалось, что пенальти будет назначен, но в итоге всё-таки до штрафной площади сфолил Навас. Олссон пробивал со штрафного удара, но угодил в "стенку".

45' Красная карточка! Обрезались в центре поля севильцы, и "Краснодар" убежал в контратаку - Олссон вырывался на рандеву с Вацликом, но шведа сбил Навас. Это фол последней надежды!

45' После очередной подачи с фланга де Йонг слабо пробил головой - Сафонов легко забрал мяч. Есть возможность перевести дыхание.

45' Одна за другой в нашу штрафную площадку следуют подачи и прострельные передачи. Краснодарцы играют только на отбой, не помышляя даже о каких-то контратаках.

45' Разыграли мяч накоротке севильцы с угла поля, после чего следовала прострельная передача во вратарскую площадь, где мяч застрял на несколько секунд, но всё же был вынесен подальше защитниками нашей команды.

45' С левого фланга следовала подача на дальнюю штангу, где Сафонову удалось только отбить мяч на угловой.

45' Целых 4 минуты компенсировано.

44' Продолжают хозяева поля напирать на краснодарскую оборону. Надо дотерпеть!

43' А в параллельном матче "Челси" забил второй гол в ворота "Лилля". При том французы получили красную карточку. Похоже, что в Лондоне победитель уже известен.

42' Гол. 1:2. Иван Ракитич.

Эх. Ну вот зачем он был нам нужен до перерыва? Угловой на правом фланге заработали севильцы. Подали хозяева его не лучшим образом, но пошла атака вторым темпом, и справа Хордан прицельно навесил на голову Ракитичу, и хорват чётко головой подсёк мяч под дальнюю штангу.

41' С правого фланга последовала подача на дальний край штрафной площади на Окампоса, который пытался сбросить мяч в центр, но получилось прямо в руки Сафонову.

40' Здорово перекрывают все подступы к своим воротам сейчас подопечные Мурада Мусаева.

39' Левым флангом в контратаку убежал Сперцян, который от угла штрафной площади пробивал по воротам, но мяч существенно выше цели пролетел.

38' Окампос с левого фланга выполнял подачу в центр штрафной площади на де Йонга, но борьбу в воздухе выиграл Мартынович, который умело сбросил мяч на Сафонова.

37' 7:2 - такие цифры показывает статистика матча по ударам в створ ворот. Феноменальная реализация в первом тайме у "Краснодара".

36' Также у "Краснодара" по какой-то причине произошла первая замена: вместо Леона Сабуа на поле вышел Эдуард Сперцян.

35' Двойная замена в составе "Севильи" уже в первом тайме: вместо Жюля Кунде и Серхио Эскудеро на поле вышли Оскар Родригес и Маркос Акунья.

34' Ракитич мощно пробивал с подбора с линии штрафной площади, но мяч задел ногу Олссона и полетел над перекладиной. После подачи углового "быкам" удалось отбиться.

33' Окампос с левого фланга смещался в центр, но выйти на позицию для удара ему не позволил сыграть Рамирес.

32' Снова всей командой отошли на свою треть поля краснодарцы, опять принявшись играть просто на отбой.

31' Берг снова здорово зацепился за мяч в центре поля и подставлялся под Кунде, но защитник "Севильи" не пошёл активно в отбор, не желая больше испытывать терпение Феликса Брыха.

30' Навас протащил мяч в атаку по правому флангу, откуда навешивал в центр штрафной площади, и де Йонг пробивал головой, но не слишком сильно, да ещё и прямо в Сафонова.

29' Ещё два запасных игрока "Севильи" присоединились к Торресу, активно разминаясь.

28' Оливер Торрес активно начал разогреваться за кромкой поля. Видимо, наставник "Севильи" будет первую замену производить ещё до перерыва.

27' Левым флангом провели атаку севильцы, откуда следовала подача в центр на средней высоте, но Мартынович, немного присев, отбил мяч головой в поле.

26' Штрафной удар в глубине поля заработал Олссон. Со стандарта следовала подача на правый край штрафной площади, но до мяча никто не добрался.

25' У "Севильи" игра развалилась после двух пропущенных голов - не могут подопечные Лопетеги связать в серию несколько точных передач.

24' Сейчас букмекеры предлагают практически равные коэффициенты на любой из возможных исходов в этом матче.

23' Стоит отметить, что Брых откровенно пожалел "Севилью", так как Кунде за фол против Берга в штрафной площади был обязан получать жёлтую карточку, которая стала бы для него второй.

22' Приятная для нас сенсация зреет. По крайней мере, завязка для этого есть. Отмечу, что перед матчем коэффициент на победу "Севильи" был 1.20 у букмекеров.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Маркус Берг!!!

Идеально швед пробил в левый нижний угол ворот. Вацлик угадал направление удара, но спасти команду не сумел.

20' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "СЕВИЛЬИ"!!! Феликс Брых после просмотра видеоповтора обнаружил, что против Берга сфолил Кунде.

19' Тут же на кураже в атаку побежали краснодарцы, и Шапи по правому краю врывался в штрафную площадку "Севильи", где падал в борьбе, но свисток судьи молчит.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Магомед-Шапи Сулейманов!!!

Красота! Шапи со стандарта идеально закрутил мяч над "стенкой" в правую "девятку". Вацлик только взглядом проводил мяч.

17' Наконец, организовали первую контратаку гости, и Берг был сбит Кунде рядом с линией штрафной площади. Жёлтую карточку получил нарушитель.

16' ОПАСНО! Навас с правого края штрафной площади пробил в ближний угол - Сафонов парировал мяч перед собой. Де Йонг играл на добивании, но мяч срикошетил от защитника на Хордана, который с шести метров пробил мимо ворот.

15' Окампос с левого фланга подавал в штрафную площадку верхом в направлении де Йонга, но в воздухе надёжно сыграли центральные защитники "Краснодара".

14' Попытались первую контратаку организовать "быки", но передача на правый фланг атаки оказалась совершенно безадресной.

13' Гудель с правого фланга пытался прострелить в штрафную площадку, но мяч немного срезался у него с ноги, и полетел прямо к Сафонову.

12' Надеемся, что пауза в игре на время видеопросмотра успокоит немного севильцев, и давление на ворота "Краснодара" снизится.

11' ОТМЕНА ПЕНАЛЬТИ! Феликс Брых пошёл посмотреть повтор, и переменил своё решение. Не фолил против соперника Шапи - сам соперник попал ему по ноге.

10' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "КРАСНОДАРА"! Ай-яй-яй! Шапи с своей штрафной площади попал по ноге Хордану.

10' Яростный прессинг организовывают андалузцы на старте матча, явно поставив цель отметиться в этом матче быстрым голом.

9' Отбились краснодарцы после подачи углового, а атака хозяев вторым темпом правым флангом закончилась подачей мяча в руки Сафонову.

8' Окампос с дальней дистанции опасно пробил по поворотам, но Сафонову удалось кончиками пальцев перевести мяч через перекладину.

7' Краснодарцы попытались впервые выйти с мячом на чужую половину поля, но не вышло - игровой снаряд вернулся под контроль испанцев.

6' С правого фланга прошла подача от Мунира на дальний край штрафной площади, откуда Эскудеро пробивал с лёту, но мяч свалился в него с ноги.

5' Эскудеро подключился в атаку "Севильи" по левому флангу, откуда навешивал в штрафную площадку, но там на месте был Мартынович.

4' Всей командой пока что "Краснодар" держит оборону. Берг сейчас сравнял счёт по нарушениям правил в матче.

3' Диего Карлос грубо сфолил на половине поля гостей против Берга. Арбитр решил не торопиться с жёлтыми карточками в этой встрече.

2' Серьёзный контраст для ушей сразу после матча "Зенита" мы чувствуем. В Санкт-Петербурге было очень шумно, здесь же встреча проходит без зрителей на трибунах.

1' Матч начался!

До матча