|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгуэн Токмак
|1
|0.33
|2.
|Боли Франк
|1
|0.33
|3.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|0.33
|4.
|Зубков Александр
|0
|0
|5.
|Ледуни Аисса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|3
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Харатин Игорь
|2
|0
|2.
|Ледуни Аисса
|2
|0
|3.
|Сомалиа Вергитон
|1
|0
|4.
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|5.
|Хайстер Марсель
|1
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|7.
|Ботка Эндре
|1
|0
|8.
|Чивич Эльдар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демирал Мерих
|2
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|3.
|Рабио Адриен
|1
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ференцварош
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Ювентус
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Самый высокий коэффициент на матч «Ференцварош» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ференцварош» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ференцварош» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|3.90
|1.25
|2.65
|1.47
|—
|—
|1.68
|2.18
|2.17
|1.74
|1.28
|3.60
|1.77
|2.12
|1.18
|4.75
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.03
|12.00
|1.16
|5.10
|1.13
|5.80
|1.01
|12.00
|
|17.25
|1.01
|16.00
|1.01
|5.30
|1.16
|4.30
|1.23
|—
|—
|2.59
|1.56
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.61
|2.35
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.39
|1.18
|—
|—
|2.73
|1.49
|2.20
|1.72
|2.75
|1.48
|2.24
|1.69
|1.79
|2.09
|1.58
|2.48
|1.39
|3.12
|1.51
|2.65
|1.23
|4.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—