Второй тайм

69' Замена в составе "Ювентуса": вместо Альваро Мораты на поле вышел Пауло Дибала.

68' Прострел Ловренчича справа к воротам заблокировал Данило.

66' У Мораты не получился пас вперёд по правому флангу.

64' Ловренчич на правом фланге сделал неточную передачу вперёд. Мяч покинул пределы поля.

63' "Ференцварош" контролирует мяч на чужой половине поля.

62' Исаэль по центру не смог подойти к штрафной площади соперников.

60' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

МОРАТА!!! Роналду справа покатил мяч в центр. Маккенни пропустил сферу на Морату, который с пятнадцати метров точно пробил в правый угол.

60' Бентанкур на чужой половине поля ударил по ногам Нгуэна.

59' Харатин сделал неудачную передачу назад на мокром поле. Роналду перехватил мяч, вышел справа к воротам и с острого угла пробил рядом с дальней штангой.

58' Данило на чужой половине поля врезал по ногам Зубкову.

57' Кьеза в чужой штрафной площади сыграл рукой.

56' Дождь в Будапеште продолжается и не стихает. Мокрый мяч постоянно пытается ускользнуть от футболистов.

55' Замена в составе "Ювентуса": вместо Аарона Ремзи на поле вышел Уэстон Маккенни.

54' У Ремзит проблемы с правым коленом. Медики проводят осмотр на поле.

53' Ловренчич справа покатил мяч в штрафную площадь на Зубкова, которому соперники не позволили пробить по воротам.

52' Нгуэн слева вошёл в штрафную площадь, упёрся в двух соперников и потерял мяч.

51' Куадрадо с Моратой покомбинировали справа, но острого продолжения атаки не придумали.

50' Хозяева забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля.

49' Роналду со штрафного пробил сквозь стенку почти по центру ворот. Дибус верно выбрал позицию и забрал мяч в руки.

48' Двали сбил Роналду перед штрафной площадью. Двадцать три метра до ворот.

47' В перерыве в составе "Ювентуса" произошла замена:И вместо Артура Мело на поле вышел Родриго Бентанкур.

46' Второй тайм в Будапеште!

Первый тайм

— Перерыв! "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:1.

45' Бонуччи с стыке с Сомалиа получил травму. Защитник "Ювентуса" прихрамывает.

45' 1 минуту добавил Гринфельд в первом тайме.

45' Шигер на чужой половине поля врезался в Мело.

44' Зубков справа рванул вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.

42' Кьеза пошёл прессинговать Дибуса и вынудил голкипера "Ференгцвароша" выбить мяч за боковую линию поля.

41' Подача Ловренчича справа не дошла до Нгуэна.

40' Рабио на чужой половине поля сыграл рукой.

38' Ботка сидит на газоне у своих ворот и держится за правое колено. Требуется помощь медиков защитнику "Ференцвароша".

37' Ремзи разыграл угловой удар с партнёрами. Мяч доставлен Морате на ближнюю штангу, который пробил в сторону ворот очень слабо.

36' Роналду справа отправил к воротам Морату, Альваро сблизился с голкипером и попытался сделать ответный пас налево на Криштиану, но защитники "Ференцвароша" смогли сыграть на перехвате.

35' После розыгрыша штрафного удара Ловренчич справа с дальней дистанции пробил выше ворот.

34' Ремзи сбил Зубкова. Чуть больше тридцати метров до ворот.

32' Роналду с Кьезой слева продвинулись вперёд, но доставить мяч к воротам не смогли.

31' Кьеза слева сильно прострелил в штрафную площадь. Мората не сумел удачно подставить ногу под летящий мяч.

30' Нгуэн в центральном круге придержал руками Рабио.

29' Блажич на чужой половине поля нарушил правила.

28' Ловренчич справа прострелил к воротиам, где Кьеллини не позволил нанести удар Исаэлю.

27' Зубков с пятнадцати метров не попал в правый верхний угол ворот "Ювентуса".

26' Роналду справа откатил мяч на Кьезу, который с десяти метров пробил в соперника. Мяч отскочил к Куадрадо, удар которого с линии штрафной площади получился выше ворот.

24' Данило на чужой половине поля нарушил правила.

23' "Ювентус" забрал мяч и на чужой половине поля неспешно продвигается вперёд.

22' Роналду слева вывел к воротам Кьезу, но Федерико оказался в офсайде.

20' Нгуэн с двадцати метров низом пробил немного левее ворот.

19' Ботка на чужой половине поля сбил Куадрадо и получил первую жёлтую карточку в матче.

18' Куадрадо справа не удалось пройти вперёд. Хуан сделал пас назад на Бонуччи.

17' Сомалиа слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.

16' Исаэль разыграл угловой удар с партнёрами. Доставить мяч к чужим воротам хозяевам не удалось.

14' Нгуэн с двадцати восьми метров пробил выше ворот.

12' Прострел Ловренчича справа к воротам заблокировали защитники "Ювентуса".

11' Куадрадо справа откатил мяч на Ремзи, удар которого с линии штрафной площади пришёлся в соперника.

10' "Ювентус" контролирует мяч в центре поля.

9' Сомалиа справа справа навесил к воротам. Щесны в прыжке кулаком выбил мяч на противоположный фланг.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МОРАТА!!! Куадрадо справа прошёл вперёд и прострелил к воротам. Мората на дальней штанге опередил Ловренчича и поразил ворота.

5' Роналду с двадцати трёх метров пробил по воротам несильно. Дибус спокойно забрал мяч в руки.

4' Куадрадо справа ворвался в штрафную площадь, но Ботка выбил мяч у защитника "Ювентуса".

3' Сильный дождь идёт в Будапеште. Мокрый мяч может преподнести немало сюрпризов.

2' "Ференцварош" играет в зелёно-белой форме, "Ювентус" - в оранжевой.

1' Стартовал матч на стадионе имени Ференца Пушкаша!

До матча