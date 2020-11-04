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Лига чемпионов

2020-2021

Стадион:
Ференцварош
0:2
Второй тайм: 67'
Ювентус

Ференцварош 4-3-3

Ювентус 4-3-3

Ход матча
7'
0:1
Мората Альваро
(Куадрадо Хуан)
19'
Ботка Эндре
 
46'
 
Бентанкур Родриго
Мело Артур
53'
 
Маккенни Уэстон
Ремзи Аарон
60'
0:2
Мората Альваро
(Роналду Криштиану)
Статистика матча
  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгуэн Токмак 1 0.33
2. Боли Франк 1 0.33
3. Харатин Игорь 1 (1) 0.33
4. Зубков Александр 0 0
5. Ледуни Аисса 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 3 1
2. Куадрадо Хуан 0 0
3. Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Ференцварош
# Игрок      
1. Харатин Игорь 2 0
2. Ледуни Аисса 2 0
3. Сомалиа Вергитон 1 0
4. Нгуэн Токмак 1 0
5. Хайстер Марсель 1 0
6. Ковачевич Аднан 1 0
7. Ботка Эндре 1 0
8. Чивич Эльдар 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 2 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Рабио Адриен 1 0
4. Бентанкур Родриго 1 0
5. Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ференцварош 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Ювентус 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Фехервар 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош
Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек
Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус
Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус
  • Второй тайм
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Альваро Мораты на поле вышел Пауло Дибала.
  • 68'
    Прострел Ловренчича справа к воротам заблокировал Данило.
  • 66'
    У Мораты не получился пас вперёд по правому флангу.
  • 64'
    Ловренчич на правом фланге сделал неточную передачу вперёд. Мяч покинул пределы поля.
  • 63'
    "Ференцварош" контролирует мяч на чужой половине поля.
  • 62'
    Исаэль по центру не смог подойти к штрафной площади соперников.
  • 2 гола - дубль!
    60'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    МОРАТА!!! Роналду справа покатил мяч в центр. Маккенни пропустил сферу на Морату, который с пятнадцати метров точно пробил в правый угол.
  •
  • Фол, нарушение
    60'
    Бентанкур на чужой половине поля ударил по ногам Нгуэна.
  • Опасный момент
    59'
    Харатин сделал неудачную передачу назад на мокром поле. Роналду перехватил мяч, вышел справа к воротам и с острого угла пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    58'
    Данило на чужой половине поля врезал по ногам Зубкову.
  • Фол, нарушение
    57'
    Кьеза в чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • Дождь
    56'
    Дождь в Будапеште продолжается и не стихает. Мокрый мяч постоянно пытается ускользнуть от футболистов.
  • Замена
    55'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Аарона Ремзи на поле вышел Уэстон Маккенни.
  • Травма, повреждение
    54'
    У Ремзит проблемы с правым коленом. Медики проводят осмотр на поле.
  • 53'
    Ловренчич справа покатил мяч в штрафную площадь на Зубкова, которому соперники не позволили пробить по воротам.
  •
  • 52'
    Нгуэн слева вошёл в штрафную площадь, упёрся в двух соперников и потерял мяч.
  • 51'
    Куадрадо с Моратой покомбинировали справа, но острого продолжения атаки не придумали.
  • 50'
    Хозяева забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля.
  • 49'
    Роналду со штрафного пробил сквозь стенку почти по центру ворот. Дибус верно выбрал позицию и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    48'
    Двали сбил Роналду перед штрафной площадью. Двадцать три метра до ворот.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Ювентуса" произошла замена:И вместо Артура Мело на поле вышел Родриго Бентанкур.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Будапеште!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:1.
  • Травма, повреждение
    45'
    Бонуччи с стыке с Сомалиа получил травму. Защитник "Ювентуса" прихрамывает.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Гринфельд в первом тайме.

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  • Фол, нарушение
    45'
    Шигер на чужой половине поля врезался в Мело.
  • 44'
    Зубков справа рванул вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • 42'
    Кьеза пошёл прессинговать Дибуса и вынудил голкипера "Ференгцвароша" выбить мяч за боковую линию поля.
  • 41'
    Подача Ловренчича справа не дошла до Нгуэна.
  • Фол, нарушение
    40'
    Рабио на чужой половине поля сыграл рукой.
  • Травма, повреждение
    38'
    Ботка сидит на газоне у своих ворот и держится за правое колено. Требуется помощь медиков защитнику "Ференцвароша".
  • Угловой
    37'
    Ремзи разыграл угловой удар с партнёрами. Мяч доставлен Морате на ближнюю штангу, который пробил в сторону ворот очень слабо.
  • 36'
    Роналду справа отправил к воротам Морату, Альваро сблизился с голкипером и попытался сделать ответный пас налево на Криштиану, но защитники "Ференцвароша" смогли сыграть на перехвате.
  • 35'
    После розыгрыша штрафного удара Ловренчич справа с дальней дистанции пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    34'
    Ремзи сбил Зубкова. Чуть больше тридцати метров до ворот.
  • 32'
    Роналду с Кьезой слева продвинулись вперёд, но доставить мяч к воротам не смогли.
  • 31'
    Кьеза слева сильно прострелил в штрафную площадь. Мората не сумел удачно подставить ногу под летящий мяч.
  • Фол, нарушение
    30'
    Нгуэн в центральном круге придержал руками Рабио.
  • Фол, нарушение
    29'
    Блажич на чужой половине поля нарушил правила.
  • 28'
    Ловренчич справа прострелил к воротиам, где Кьеллини не позволил нанести удар Исаэлю.
  • Опасный момент
    27'
    Зубков с пятнадцати метров не попал в правый верхний угол ворот "Ювентуса".
  • 26'
    Роналду справа откатил мяч на Кьезу, который с десяти метров пробил в соперника. Мяч отскочил к Куадрадо, удар которого с линии штрафной площади получился выше ворот.
  • Фол, нарушение
    24'
    Данило на чужой половине поля нарушил правила.
  • 23'
    "Ювентус" забрал мяч и на чужой половине поля неспешно продвигается вперёд.
  • Офсайд
    22'
    Роналду слева вывел к воротам Кьезу, но Федерико оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    20'
    Нгуэн с двадцати метров низом пробил немного левее ворот.
  • Желтая карточка
    19'
    Ботка на чужой половине поля сбил Куадрадо и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 18'
    Куадрадо справа не удалось пройти вперёд. Хуан сделал пас назад на Бонуччи.
  • 17'
    Сомалиа слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • Угловой
    16'
    Исаэль разыграл угловой удар с партнёрами. Доставить мяч к чужим воротам хозяевам не удалось.
  • 14'
    Нгуэн с двадцати восьми метров пробил выше ворот.
  • 12'
    Прострел Ловренчича справа к воротам заблокировали защитники "Ювентуса".
  • 11'
    Куадрадо справа откатил мяч на Ремзи, удар которого с линии штрафной площади пришёлся в соперника.
  • 10'
    "Ювентус" контролирует мяч в центре поля.
  • 9'
    Сомалиа справа справа навесил к воротам. Щесны в прыжке кулаком выбил мяч на противоположный фланг.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МОРАТА!!! Куадрадо справа прошёл вперёд и прострелил к воротам. Мората на дальней штанге опередил Ловренчича и поразил ворота.
  • 5'
    Роналду с двадцати трёх метров пробил по воротам несильно. Дибус спокойно забрал мяч в руки.
  • 4'
    Куадрадо справа ворвался в штрафную площадь, но Ботка выбил мяч у защитника "Ювентуса".
  • Дождь
    3'
    Сильный дождь идёт в Будапеште. Мокрый мяч может преподнести немало сюрпризов.
  • 2'
    "Ференцварош" играет в зелёно-белой форме, "Ювентус" - в оранжевой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на стадионе имени Ференца Пушкаша!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура группы G Лиги чемпионов, в котором сыграют венгерский «Ференцварош» и итальянский «Ювентус». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 170
Ференцварош 0.6% (1)
X 2.4% (4)
Ювентус 97.1% (165)
0
выиграет Ювентус, со счетом 1:5
Крупно победит Ювентус
Олег Чижиков #
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Ювентус
41.00
9.79
1.28
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 41.00 9.00 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 31.00 9.50 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 14.25 6.45 1.28
  35.79 9.79 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Ференцварош» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ференцварош» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ференцварош» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 3.90 1.25 2.65 1.47 1.68 2.18 2.17 1.74 1.28 3.60 1.77 2.12 1.18 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00 1.16 5.10 1.13 5.80 1.01 12.00
17.25 1.01 16.00 1.01 5.30 1.16 4.30 1.23 2.59 1.56 1.98 1.85 1.61 2.35 1.33 3.38 1.25 4.05 1.10 7.10
5.39 1.18 2.73 1.49 2.20 1.72 2.75 1.48 2.24 1.69 1.79 2.09 1.58 2.48 1.39 3.12 1.51 2.65 1.23 4.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.52 2.50 1.53 1.10 6.80 1.06 8.80
3.95 1.25 2.65 1.48 1.66 2.22 1.27 3.76 1.17 5.00
3.29 1.37 2.51 1.56 1.89 1.99 1.24 4.27 1.12 6.71 1.43 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.50 2.63 1.31 3.50
5.20 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.55 1.29
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Прогнозы на матч Ференцварош 0:2 Ювентус

Исход игры
Ференцварош
0.6% (1)
Ничья
2.4% (4)
Ювентус
97.1% (165)
Тотал 2.5
Больше
50.6% (84)
Меньше
49.4% (82)
Обе команды забьют
Да
37.95% (63)
Нет
62.05% (103)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
42.9% (73)
1:2 Ювентус
17.6% (30)
1:3 Ювентус
15.3% (26)
0:3 Ювентус
11.8% (20)
0:1 Ювентус
3.5% (6)
0:4 Ювентус
2.4% (4)
1:1 Ничья
1.8% (3)
1:5 Ювентус
1.2% (2)
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Онлайн трансляции
Вторник, 3 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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