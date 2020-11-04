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Лига чемпионов

2020-2021

Стадион:
Челси
3:0
Второй тайм: 69'
Ренн

Челси 4-3-3

Ренн 4-1-4-1

Ход матча
9'
 
Далберт Эстеван
10'
Вернер Тимо
1:0
26'
Канте Н'Голо
 
32'
Зиеш Хаким
 
40'
 
Далберт Эстеван
41'
Вернер Тимо
2:0
46'
 
Трюффер Адриен
Силики Джеймс
50'
Абрахам Тэмми
(Джеймс Рис II)
3:0
62'
 
Дель Кастильо Ромен
Гбоо Янн
62'
 
Гренье Клеман
Н'Зонзи Стивен
63'
 
Докю Жереми
Терье Мартен
63'
Ковачич Матео
Канте Н'Голо
 
63'
Жиру Оливье
Абрахам Тэмми
 
64'
Эмерсон Палмиери
Чилвел Бенджамин
 
65'
Жоржиньо II
 
68'
Рюдигер Антонио
Силва Тьяго
 
Статистика матча
  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 3 (3) 1
2. Абрахам Тэмми 1 0.33
3. Зиеш Хаким 1 0.33
4. Пулишич Кристиан 1 0.33
5. Хадсон-Одои Каллум 1 0.33
6. Хаверц Кай 0 0
7. Джеймс Рис II 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 (1) 0.33

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 1 0
2. Зиеш Хаким 1 0
3. Канте Н'Голо 1 0
4. Чилвел Бенджамин 1 0
5. Маунт Мэйсон 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Далберт Эстеван 1 1
2. Да Сильва Дамьен 1 0
3. Мартин Йонас 1 0
4. Тэт Флавьен 1 0
5. Траоре Амари 1 0
6. Силики Джеймс 1 0
7. Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 0 25% (1) 0 0 75% (3)
 Ренн 0 0 0 100% (1) 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон
Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси
Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн
Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 3:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
2. Севилья 1:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Краснодар 2:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
4. Ренн 0:3 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Второй тайм
  • 68'
    Убежал по правому флангу Джеймс и отдал точно на дальнюю штангу, но здесь каким-то чудом не попал по мячу Вернер.
  • 67'
    С фланга свежий Гренье навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Менди и спокойно забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    66'
    Прямой ногой Жоржиньо в центре поля заехал в ногу сопернику. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.
  • 65'
    Забросил Зума на правый фланг, куда врывался Джеймс, но в последний момент мяч перехватил Трюффер.
  • 64'
    Вернер прорвался по флангу и прострелил низом на Жиру, но тому в подкате не позволил пробить Агер.
  • Замена
    63'
    Тройной заменой ответил и Лэмпард. Вместо Чилвела, Абрахама и Канте доигрывать будет Жиру, Ковачич и Эмерсон.
  • Замена
    62'
    Тройная замена произошла в составе "Ренна". Вместо Н'Зонзи, Терье и Гбоо на поле вышли Докю, Гренье и Дель Кастильо.
  •
  • Офсайд
    61'
    Забросил Маунт в штрафную, куда ворвался Вернер, но судья тут же остановил эту атаку из-за офсайда.
  • 60'
    С углового навес последовал от Буриго в штрафную, но здесь без особых проблем Чилвел вернул мяч на фланг, выбив головой.
  • 59'
    Мягко забросил в штрафную соперника Джеймс на ход Канте, но вышел из ворот Гомис и перехватил этот пас.
  • 58'
    С правого фланга Зиеш прострелил низом в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 57'
    В медленном темпе проходит наша игра. Лондонцы катают мяч на чужой половины поля, но без опасных моментов.
  • 55'
    Откровенно Маунт на фланге руками схватил Траоре за футболку. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Ренна".
  • 54'
    Со штрафного навесил Буриго в центр вратарской, где пробил головой Агер, но мяч полетел выше перекладины.
  • 53'
    Перехватил мяч в центре поля Канте, прошел вперед и отдал на ход Вернеру, но выстрел последнего заблокировали защитники.
  •
  • Описание гола
    52'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Тэмми Абрахам! Убежал по флангу Джеймс и низом прострелил на ближнюю штангу, куда ворвался Абрахам и в касание отправил сферу под опорную ногу Гомису точно в сетку.
  • 51'
    Теперь уже Зиеш пробивал с семи метров после прострела от Чилвела, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 50'
    С левого фланга прострелил Чилвел в штрафную, где мог замыкать Абрахам, но в последний момент мяч перехватил Да Сильва.
  • Офсайд
    49'
    С фланга Джеймс забросил в штрафную на ход Абрахаму, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 48'
    Отличным пасом Вернер запустил в штрафную Маунта, но тому пробить по воротам в подкате не позволил Агер.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе "Ренна". Вместо Джеймса Слики на второй тайм вышел Адриен Трюффер.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды уже вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил своим свистком команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют лондонцы после первого тайма.
  • 45'
    Отдавал по фланг Вернер на ход Чилвелу, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
  • 45'
    Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Маунт, но мяч полетел слабо и крайне неточно.

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  • 45'
    Мог убегать на ворота Зиеш после паса от Джеймса, но его опередил Да Сильва и в подкате вынес сферу.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты, было много остановок. 
  • 44'
    С левого фланга Чилвел навесил в центр штрафной, но здесь без проблем Агер вынес мяч в центр поля.
  • 43'
    Теперь уже намного будет легче хозяевам, в большинстве, да еще и с двойным преимуществом в счете, игра практически сделана.
  • 2 гола - дубль!
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Тимо Вернер! Второй раз уверенно использовал свой шанс Вернер, пробив точно под перекладину и не оставив ни одного шанса Гомису.
  • Жёлтая и сразу красная
    41'
    После просмотра повтора судья принял решение назначить пенальти и показал Далберту желтую карточку, которая стала для игрока второй. Вот такого решения точно не ждали французы.
  • Видеоповтор
    40'
    Вот это да, судья решил просмотреть эпизод, который был несколькими минутами ранее. Абрахам пробивал по воротам и угодил в руку Далберту. Ждем вердикта.
  • 39'
    Пауза еще одна в нашей игре. В столкновении с соперником получил повреждение Маунт. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 38'
    С угла поля навесил Зиеш на дальнюю штангу, где пробил головой Зума, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Угловой
    37'
    Прорывался по левой бровке Вернер и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 36'
    С левого фланга Терье навесил в центр штрафной, но здесь Зума прыгнул выше всех и вынес мяч головой.
  • 35'
    Пытался выбить мяч Чилвел, но тот свалился с ноги и полетел в сторону ворот. Менди пришлось здесь сыграть руками, после чего гости просили свободный удар, но судья проигнорировал этот эпизод.
  • 34'
    Со штрафного Буриго навесил на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до мяча в прыжке Гбоо.
  • Желтая карточка
    33'
    Зиеш на фланге откровенно сбивал Терье в подкате. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 32'
    В медленном темпе проходит наш поединок после забитого гола. "Челси" не бежит в атаку и не позволяет ничего создать у своих ворот.
  • 31'
    С углового навесил Джеймс на ближнюю штангу, но здесь в падении головой сферу вынес подальше Слики.
  • Угловой
    30'
    Убежал по правому флангу Джеймс и прострелил вдоль ворот, но от ноги Далберта мяч полетел на угловой.
  • 29'
    С углового навесил Буриго в центр штрафной, где пробивал головой Гбоо, но мяч полетел выше перекладины.
  • 28'
    Прострелил в штрафную Траоре с фланга. Здесь в касание пробивал в борьбе с защитником Гирасси, но мяч пролетел мимо ворот.
  • Желтая карточка
    27'
    Получил по ногам в центре поля Гирасси от Зума. За срыв атаки получил защитник желтую карточку.
  • 26'
    Низом прострелил с фланга Вернер точно на Абрахама, но у того с ноги буквально мяч снял на выходе Гомис.
  • 25'
    Дальний заброс исполнял теперь уже Силики на ход Гирасси, но теперь уже четко отработал Менди и перехватил этот пас.
  • 24'
    Длинный заброс исполнял в штрафную Силва на ход Зиешу, но прочитал эпизод Гомис и на выходе перехватил сферу.
  • 23'
    Убежал от опеки по флангу Траоре и подал в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 22'
    Тонко в разрез отдавал Канте в штрафную на Вернера, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Агер.
  • 20'
    Прострелил с правого фланга Траоре в очередной раз в штрафную, но Чилвел оказался первым на мяче и вынес его в аут.
  • 19'
    Пауза в матче. На ровном месте оказался на газоне Абрахам. Потребуется медицинская помощь игроку "Челси".
  • 18'
    Траоре дальний заброс по флангу исполнял на ход Гбоо, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 17'
    Подхватил на фланге мяч Зиеш и подал тут же на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до сферы головой Маунт.
  • 16'
    Перехватил мяч Канте на чужой половине поля и отдал на Вернера, но тот не смог пробить в борьбе против Агера.
  • 15'
    По флангу отдавал Далберт на ход Терье, но того опередил Джеймс и вынес мяч за боковую линию головой.
  • 14'
    С левого фланга навесил Терье на линию вратарской, но грамотно вышел из ворот Менди и забрал мяч в руки.
  • 13'
    Со штрафного навесил Буриго на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 12'
    После прострела с фланга от Траоре мяч угодил в руку Вернеру, но это было вне штрафной, к сожалению для "Ренна".
  • Пенальти
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тимо Вернер! Уверенно исполнил пенальти сам пострадавший, пробив точно в нижний левый от себя угол. Гомис не сумел дотянуться до мяча, хоть и был близок.
  • Пенальти!
    10'
    Ворвался в штрафную на скорости Вернер и упал на газон в борьбе против Далберта. Судья назначил пенальти!
  • 9'
    Джеймс мягко забросил в штрафную на Зиеша, который пробил вторым касанием, но мяч прошел немного выше ворот.
  • 8'
    Пробивал головой из пределов штрафной Силики. Мяч угодил в руку Зума, но судья не стал назначать пенальти.
  • 7'
    С углового навесил Буриго на ближнюю штангу, но здесь в падении сферу вынес обратно на фланг Канте.
  • Угловой
    6'
    Низом прострелил Траоре с фланга в центр штрафной, но здесь Чилвел вынес мяч в подкате на угловой.
  • 5'
    Диагональ исполнял Зиеш на левый фланг, куда врывался Вернер, но его опередил Траоре и вынес мяч в аут.
  • 4'
    Мог убегать на ворота соперника Абрахам после заброса от Вернера, но проиграл он скоростную дуэль Да Сильве.
  • 3'
    Прорывался по флангу Зиеш и низом прострелил в центр штрафной, но здесь Абрахаму не позволил пробить Агер.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. с центра поля разыграли футболисты "Ренна"!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В продолжении сегодняшнего дня Лиги чемпионов "Челси примет "Ренн". В случае победы лондонцы укрепятся на первом месте в группе и сделают весомую заявку на выход в следующий этап. Правда французы тоже нуждаются в очках и не намерены проигрывать. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 167
Челси 97.6% (163)
X 1.2% (2)
Ренн 1.2% (2)
0
выиграет Челси, со счетом 3:1
Челси победит спокойно, а может и нет - ибо гол забьёт Ренн первый
Олег Чижиков #
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ренн
1.28
9.50
39.22
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 9.50 31.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.10 12.00
  1.11 9.03 39.22

Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.80 1.13 4.44 1.20 5.30 1.15 2.14 1.84 4.00 1.24 1.77 2.12 4.20 1.22 3.00 1.38 1.80 2.00 1.35 3.15 1.22 4.20 1.06 8.80 1.05 9.50
17.25 1.01 15.75 1.02 5.10 1.19 4.55 1.21 2.42 1.63 1.86 1.96 1.53 2.53 1.28 3.72 1.26 3.94 1.09 7.90
5.21 1.18 3.66 1.30 2.44 1.59 1.99 1.89 1.72 2.19 1.47 2.80 1.84 2.04 2.17 1.72 1.88 1.98 2.57 1.53 1.91 1.95 1.62 2.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.35 1.59 1.48 2.63 1.07 8.40 1.04 10.00
4.05 1.24 2.48 1.54 1.67 2.21 1.27 3.76 1.16 5.15
2.94 1.43 2.31 1.65 1.78 2.11 1.22 4.46 1.11 7.07 1.31 3.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.70 2.15 1.47 2.44 1.22 4.20
5.25 1.18 3.64 1.28 1.98 1.83 1.44 2.77 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
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Прогнозы на матч Челси 3:0 Ренн

Исход игры
Челси
97.6% (163)
Ничья
1.2% (2)
Ренн
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.04% (62)
Меньше
61.96% (101)
Обе команды забьют
Да
29.45% (48)
Нет
70.55% (115)
Популярный счёт
2:0 Челси
52.1% (87)
2:1 Челси
18% (30)
3:1 Челси
8.4% (14)
3:0 Челси
7.8% (13)
1:0 Челси
7.8% (13)
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Онлайн трансляции
Среда, 4 ноября
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин
Пятница, 6 ноября
Сочи Уфа
Пятница, 6 ноября
Брайтон Бёрнли
Суббота, 7 ноября
Саутгемптон Ньюкасл
РОССИЯ Финляндия 1.79 Зенит Олимпиакос 1.95 Фейеноорд ЦСКА Москва 1.91 Чехия Швеция 2.05 Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив 1.71 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1.73
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