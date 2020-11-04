|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|1
|2.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.33
|3.
|Зиеш Хаким
|1
|0.33
|4.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.33
|5.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.33
|6.
|Хаверц Кай
|0
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|1
|0
|2.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|3.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|4.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|5.
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Далберт Эстеван
|1
|1
|2.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|3.
|Мартин Йонас
|1
|0
|4.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|5.
|Траоре Амари
|1
|0
|6.
|Силики Джеймс
|1
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|0
|25% (1)
|0
|0
|75% (3)
|Ренн
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.80
|1.13
|4.44
|1.20
|—
|—
|5.30
|1.15
|2.14
|1.84
|4.00
|1.24
|1.77
|2.12
|4.20
|1.22
|—
|—
|3.00
|1.38
|—
|—
|1.80
|2.00
|1.35
|3.15
|1.22
|4.20
|1.06
|8.80
|1.05
|9.50
|
|17.25
|1.01
|15.75
|1.02
|5.10
|1.19
|4.55
|1.21
|—
|—
|2.42
|1.63
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.53
|2.53
|—
|—
|1.28
|3.72
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.09
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.21
|1.18
|3.66
|1.30
|2.44
|1.59
|1.99
|1.89
|1.72
|2.19
|1.47
|2.80
|1.84
|2.04
|2.17
|1.72
|1.88
|1.98
|2.57
|1.53
|1.91
|1.95
|1.62
|2.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—