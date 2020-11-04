Второй тайм

68' Убежал по правому флангу Джеймс и отдал точно на дальнюю штангу, но здесь каким-то чудом не попал по мячу Вернер.

67' С фланга свежий Гренье навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Менди и спокойно забрал мяч в руки.

66' Прямой ногой Жоржиньо в центре поля заехал в ногу сопернику. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.

65' Забросил Зума на правый фланг, куда врывался Джеймс, но в последний момент мяч перехватил Трюффер.

64' Вернер прорвался по флангу и прострелил низом на Жиру, но тому в подкате не позволил пробить Агер.

63' Тройной заменой ответил и Лэмпард. Вместо Чилвела, Абрахама и Канте доигрывать будет Жиру, Ковачич и Эмерсон.

62' Тройная замена произошла в составе "Ренна". Вместо Н'Зонзи, Терье и Гбоо на поле вышли Докю, Гренье и Дель Кастильо.

61' Забросил Маунт в штрафную, куда ворвался Вернер, но судья тут же остановил эту атаку из-за офсайда.

60' С углового навес последовал от Буриго в штрафную, но здесь без особых проблем Чилвел вернул мяч на фланг, выбив головой.

59' Мягко забросил в штрафную соперника Джеймс на ход Канте, но вышел из ворот Гомис и перехватил этот пас.

58' С правого фланга Зиеш прострелил низом в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

57' В медленном темпе проходит наша игра. Лондонцы катают мяч на чужой половины поля, но без опасных моментов.

55' Откровенно Маунт на фланге руками схватил Траоре за футболку. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Ренна".

54' Со штрафного навесил Буриго в центр вратарской, где пробил головой Агер, но мяч полетел выше перекладины.

53' Перехватил мяч в центре поля Канте, прошел вперед и отдал на ход Вернеру, но выстрел последнего заблокировали защитники.

52' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Тэмми Абрахам! Убежал по флангу Джеймс и низом прострелил на ближнюю штангу, куда ворвался Абрахам и в касание отправил сферу под опорную ногу Гомису точно в сетку.

51' Теперь уже Зиеш пробивал с семи метров после прострела от Чилвела, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

50' С левого фланга прострелил Чилвел в штрафную, где мог замыкать Абрахам, но в последний момент мяч перехватил Да Сильва.

49' С фланга Джеймс забросил в штрафную на ход Абрахаму, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

48' Отличным пасом Вернер запустил в штрафную Маунта, но тому пробить по воротам в подкате не позволил Агер.

47' Замена в перерыве произошла в составе "Ренна". Вместо Джеймса Слики на второй тайм вышел Адриен Трюффер.

46' Команды уже вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Первый тайм

— Судья отправил своим свистком команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют лондонцы после первого тайма.

45' Отдавал по фланг Вернер на ход Чилвелу, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

45' Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Маунт, но мяч полетел слабо и крайне неточно.

45' Мог убегать на ворота Зиеш после паса от Джеймса, но его опередил Да Сильва и в подкате вынес сферу.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты, было много остановок.

44' С левого фланга Чилвел навесил в центр штрафной, но здесь без проблем Агер вынес мяч в центр поля.

43' Теперь уже намного будет легче хозяевам, в большинстве, да еще и с двойным преимуществом в счете, игра практически сделана.

42' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Тимо Вернер! Второй раз уверенно использовал свой шанс Вернер, пробив точно под перекладину и не оставив ни одного шанса Гомису.

41' После просмотра повтора судья принял решение назначить пенальти и показал Далберту желтую карточку, которая стала для игрока второй. Вот такого решения точно не ждали французы.

40' Вот это да, судья решил просмотреть эпизод, который был несколькими минутами ранее. Абрахам пробивал по воротам и угодил в руку Далберту. Ждем вердикта.

39' Пауза еще одна в нашей игре. В столкновении с соперником получил повреждение Маунт. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

38' С угла поля навесил Зиеш на дальнюю штангу, где пробил головой Зума, но мяч застрял в гуще защитников.

37' Прорывался по левой бровке Вернер и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

36' С левого фланга Терье навесил в центр штрафной, но здесь Зума прыгнул выше всех и вынес мяч головой.

35' Пытался выбить мяч Чилвел, но тот свалился с ноги и полетел в сторону ворот. Менди пришлось здесь сыграть руками, после чего гости просили свободный удар, но судья проигнорировал этот эпизод.

34' Со штрафного Буриго навесил на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до мяча в прыжке Гбоо.

33' Зиеш на фланге откровенно сбивал Терье в подкате. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

32' В медленном темпе проходит наш поединок после забитого гола. "Челси" не бежит в атаку и не позволяет ничего создать у своих ворот.

31' С углового навесил Джеймс на ближнюю штангу, но здесь в падении головой сферу вынес подальше Слики.

30' Убежал по правому флангу Джеймс и прострелил вдоль ворот, но от ноги Далберта мяч полетел на угловой.

29' С углового навесил Буриго в центр штрафной, где пробивал головой Гбоо, но мяч полетел выше перекладины.

28' Прострелил в штрафную Траоре с фланга. Здесь в касание пробивал в борьбе с защитником Гирасси, но мяч пролетел мимо ворот.

27' Получил по ногам в центре поля Гирасси от Зума. За срыв атаки получил защитник желтую карточку.

26' Низом прострелил с фланга Вернер точно на Абрахама, но у того с ноги буквально мяч снял на выходе Гомис.

25' Дальний заброс исполнял теперь уже Силики на ход Гирасси, но теперь уже четко отработал Менди и перехватил этот пас.

24' Длинный заброс исполнял в штрафную Силва на ход Зиешу, но прочитал эпизод Гомис и на выходе перехватил сферу.

23' Убежал от опеки по флангу Траоре и подал в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

22' Тонко в разрез отдавал Канте в штрафную на Вернера, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Агер.

20' Прострелил с правого фланга Траоре в очередной раз в штрафную, но Чилвел оказался первым на мяче и вынес его в аут.

19' Пауза в матче. На ровном месте оказался на газоне Абрахам. Потребуется медицинская помощь игроку "Челси".

18' Траоре дальний заброс по флангу исполнял на ход Гбоо, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

17' Подхватил на фланге мяч Зиеш и подал тут же на дальнюю штангу, но здесь немного не дотянулся до сферы головой Маунт.

16' Перехватил мяч Канте на чужой половине поля и отдал на Вернера, но тот не смог пробить в борьбе против Агера.

15' По флангу отдавал Далберт на ход Терье, но того опередил Джеймс и вынес мяч за боковую линию головой.

14' С левого фланга навесил Терье на линию вратарской, но грамотно вышел из ворот Менди и забрал мяч в руки.

13' Со штрафного навесил Буриго на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

12' После прострела с фланга от Траоре мяч угодил в руку Вернеру, но это было вне штрафной, к сожалению для "Ренна".

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тимо Вернер! Уверенно исполнил пенальти сам пострадавший, пробив точно в нижний левый от себя угол. Гомис не сумел дотянуться до мяча, хоть и был близок.

10' Ворвался в штрафную на скорости Вернер и упал на газон в борьбе против Далберта. Судья назначил пенальти!

9' Джеймс мягко забросил в штрафную на Зиеша, который пробил вторым касанием, но мяч прошел немного выше ворот.

8' Пробивал головой из пределов штрафной Силики. Мяч угодил в руку Зума, но судья не стал назначать пенальти.

7' С углового навесил Буриго на ближнюю штангу, но здесь в падении сферу вынес обратно на фланг Канте.

6' Низом прострелил Траоре с фланга в центр штрафной, но здесь Чилвел вынес мяч в подкате на угловой.

5' Диагональ исполнял Зиеш на левый фланг, куда врывался Вернер, но его опередил Траоре и вынес мяч в аут.

4' Мог убегать на ворота соперника Абрахам после заброса от Вернера, но проиграл он скоростную дуэль Да Сильве.

3' Прорывался по флангу Зиеш и низом прострелил в центр штрафной, но здесь Абрахаму не позволил пробить Агер.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.

1' Матч начался. с центра поля разыграли футболисты "Ренна"!

До матча